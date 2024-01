Comment transformer 40 000 dollars en milliards : La vie extraordinaire de Peggy Guggenheim

Les bombes tombent sur les boulevards, mais pour certains, il y a encore des choses importantes à faire. C'est le cas de Peggy Guggenheim au studio de Constantin Brancusi.

"Pendant la guerre, je voulais acheter un Brancusi", se souvient-elle. "L'oiseau dans l'espace était l'une de ses sculptures préférées. J'allais le voir tous les jours... ce qui est terrible, c'est que je pensais que si j'avais une liaison avec lui, l'"Oiseau" serait moins cher.

"Lorsque je suis revenue pour prendre l'"Oiseau dans l'espace", Brancusi l'a sorti dans ses bras et des larmes coulaient sur ses joues. Je n'ai jamais su si c'était parce qu'il se séparait de moi ou de son 'Oiseau' préféré".

Aucune autre anecdote ne résume aussi parfaitement Peggy Guggenheim. Cette femme tenait le monde de l'art moderne dans la paume de sa main : collectionneuse obsessionnelle qui ne devait rien à personne, elle était accro à l'art et attirée par ceux qui le créaient.

Elle a fréquenté certains des plus grands esprits du XXe siècle et collectionné les œuvres d'art des autres. Femme forte et sensuelle, Guggenheim savait ce qu'elle voulait et, surtout, comment l'obtenir.

Sa vie tumultueuse, faite d'excès et de tragédies, est aujourd'hui réexaminée par la réalisatrice Lisa Immordino Vreeland dans le nouveau documentaire "Peggy Guggenheim : Art Addict".

Avec l'aide des contemporains de Guggenheim et de ceux qu'elle a influencés, Vreeland fait également appel à Peggy, désincarnée dans les enregistrements récemment découverts par sa biographe Jacqueline B. Weld, dans ce qui s'est avéré être sa dernière interview.

L'enfant terrible de l'histoire de l'Europe est une femme qui s'est fait un nom dans le monde entier et qui est devenue une star de l'art.

L'enfant terrible

"J'ai toujours été considérée comme l'enfant terrible de la famille", a déclaré un jour Peggy Guggenheim. "Je suppose qu'ils pensaient que j'étais un peu une brebis galeuse et que je ne ferais jamais rien de bon. Je pense que je les ai surpris".

Née dans la richesse, sa famille était tristement distante. Son père Benjamin, un magnat de l'industrie minière, est mort à bord du Titanic en 1912 - sa maîtresse a toutefois survécu. Sa mère, Florette Seligman, était une excentrique qui faisait tout à trois. "Elle m'ennuyait beaucoup", dit Guggenheim, "ce qui était terrible".

C'était une vie "très bourgeoise, très ennuyeuse", mais cela allait bientôt changer.

Le film de Vreeland retrace en roue libre les années de formation de Guggenheim, son exposition et son intégration à la communauté de l'art moderne, alors qu'elle n'avait elle-même aucune ambition artistique.

À Paris, elle a découvert le surréalisme au moment où il commençait à trouver ses marques : un art brut et imprégné de sous-entendus radicaux. À Londres, elle ouvre une galerie, Guggenheim Jeune, qui accueille ses nouveaux émigrés artistiques et se tourne vers le modernisme et le cubisme.

Les noms fusent : d'abord à Paris, Man Ray (dont elle devient la muse), son grand conseiller Marcel Duchamp ; Brancusi, Yves Tanguy et Salvador Dali. Puis à Londres, Cocteau, Kandinsky et un jeune Lucien Freud (elle est d'ailleurs la première à exposer ses œuvres).

Elle a trouvé et perdu l'amour en chemin, des enfants sont nés, mais c'est avec l'art qu'elle a entretenu une relation durable.

"C'était ma liberté, ma libération", affirmait Guggenheim, "une façon de se retrouver émotionnellement", affirme Donald Kuspit, critique et professeur émérite à l'université d'État de New York.

C'était aussi un mode d'autonomisation.

Un heureux accident

Au fur et à mesure qu'elle exposait les œuvres de ses amis, elle a commencé à en acheter, parfois par pitié.

Encouragée par le dramaturge Samuel Beckett - son ancien amant, avec qui elle a passé quatre jours enfermée dans une chambre d'hôtel - Guggenheim commence sa collection florissante.

Elle avait l'intention de fonder un musée à Londres, mais elle a été contrainte de déménager avec l'éclatement de la guerre. Elle s'installe alors à Paris, ce qui s'avère involontairement avantageux. L'art moderne étant considéré comme subversif et donc bon marché, Guggenheim profite d'un marché d'acheteurs.

"J'essayais d'acheter un tableau par jour", dit-elle, parmi lesquels Braque, Picasso et Dali.

Guggenheim avait amassé ce qui allait devenir le noyau de son enviable collection, qui vaut aujourd'hui des milliards. Et elle l'a fait pour la modique somme de 40 000 dollars.

Face à l'avancée des Allemands, Guggenheim se tourne vers le Louvre pour protéger ses tableaux. Remarquablement, le musée déclara qu'elles ne valaient pas la peine d'être sauvées.

Elle s'enfuit en Amérique aux côtés de Max Ernst, un "indésirable", et d'André Breton, un anarchiste, tous deux sauvés des camps de concentration en partie grâce à ses efforts. Sa collection l'attendait.

Le surréalisme européen est arrivé en Amérique, avec son champion bohème.

La plus grande réussite de Guggenheim

Sur la 57e rue, Guggenheim reconstruit.

La période déterminante de la carrière de Guggenheim, Art of This Century, sa nouvelle galerie, nous offre l'aperçu le plus clair de son incroyable imagination. Le film de Vreeland nous fait pénétrer dans l'exposition par le biais d'images anciennes et d'extraits du film de Duchamp "Le berceau de la sorcière", tourné dans la galerie.

Même aujourd'hui, la mise en scène semble radicale : murs incurvés, lumières vacillantes, tableaux mobiles, suspendus au plafond par des fils. Un environnement inquiétant en harmonie avec les œuvres inquiétantes des artistes.

La galerie connaît un succès fulgurant et consolide sa position de titan dans la communauté de l'art moderne. C'est aussi le creuset qui a nourri le talent prodigieux de Jackson Pollock.

Guggenheim affirmera plus tard que sa découverte de Pollock est sa plus grande réussite - au-delà de sa collection elle-même - mais l'histoire n'est pas entièrement de son côté. En effet, selon Jimmy, le fils de Max Ernst, c'est son ami Mondrian qui l'a séduite pour le porte-drapeau du Nouvel Expressionnisme.

Néanmoins, son mécénat permet à Pollock de quitter son travail de charpentier (pour Solomon, l'oncle de Peggy) et de se consacrer à l'art à plein temps. 300 dollars par mois et une maison à Long Island permettent à l'artiste de disposer de temps, d'espace et d'un lieu éloigné des bars et des clubs de Manhattan qu'il fréquente. Les tableaux ne tardent pas à affluer et Guggenheim est la première à organiser une exposition solo de ses œuvres.

Guggenheim s'est décrite comme "la sage-femme" et sa relation maternelle avec Pollock transparaît dans "Art Addict".

Alors que Pollock accède à la célébrité, Peggy se sent mise à l'écart. "À l'époque, j'avais l'impression qu'ils [Pollock et sa femme Lee Krasner] étaient très ingrats", affirme-t-elle.

Des moments comme ceux-ci dans le film de Vreeland révèlent la véritable Guggenheim. Sous son apparence de mondaine, grégaire et souvent scandaleuse, elle était une âme douce, réservée et timide lorsqu'il s'agissait d'affaires personnelles ; profondément affectée par ses nombreuses tragédies personnelles, y compris la mort prématurée de sa sœur, de ses neveux et de John Holms, l'homme qu'elle prétendait être son grand amour.

De toute évidence, son manque d'assurance n'était pas un obstacle au succès : Guggenheim a simplement laissé son art parler pour elle. Son héritage stupéfiant se trouve encore dans le palais de Venise où elle a passé ses dernières années, entourée de sa collection - trois cent vingt-six œuvres de plus de 100 des plus grands artistes du vingtième siècle.

"Art Addict" est une visite éclair d'une vie bien remplie et colorée, mais Vreeland en fait juste assez pour vous montrer ce qui comptait le plus - pour la communauté artistique, mais surtout pour Peggy. Et en ce sens, elle rend justice à cette grande dame.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com