Jools Lebron, une maquilleuse et utilisatrice prolifique de TikTok, s'est auto-proclamée nouvelle autorité de l'application sur le concept de "discrétion". Mais sa version de ce terme est bien plus large que la définition traditionnelle – être discrète pour Lebron s'étend à la maquillage que vous portez, à la façon dont vous coiffez votre perruque et à la rapidité avec laquelle vous vous levez et vous tenez dans l'allée lorsque l'avion se pose.

"Regardez comment je me maquille pour le travail ? Très discrètement. Très attentif," dit-elle dans un TikTok. "La façon dont je suis venue à l'entretien est la façon dont je vais au travail. Beaucoup d'entre vous viennent à l'entretien en ressemblant à Marge Simpson et vont au travail en ressemblant à Patty et Selma. Pas discrètement.

Soyez attentif à la raison pour laquelle ils vous ont embauché," poursuit-elle. "Voici votre reality check, diva. Quel est le nom que vous voulez que je mette dessus ?"

Mais en utilisant "discrétion" pour décrire ses habitudes quotidiennes banales (et en contestant souvent ses propres conseils), Lebron, qui est également une femme transgenre, se moque des normes de genre et des traits associés à la féminité.

Dans le TikTok mentionné ci-dessus, elle jure qu'elle ne se rendrait jamais au travail avec un "green cut crease", un style de fard à paupières dramatique, car le look n'est "pas discret". Dans une autre vidéo, elle révèle qu'elle est arrivée à son premier jour de travail chez Texas Roadhouse avec ce style de maquillage.

"Chaque vidéo est moi me référant à moi-même," dit-elle dans une autre séquence en expliquant la blague après que des utilisateurs aient critiqué sa façon de juger la façon dont les gens se présentent au travail. "C'est la blague !"

La satire est la plus claire dans une séquence où elle affirme qu'elle va se comporter de manière discrète et attentive en allant sur la Strip de Las Vegas. Ses affirmations sobres qu'elle sera de retour au lit à 22h sont entrecoupées de scènes de Lebron plus tard dans la nuit, riant dans un club et cherchant sa chambre d'hôtel.

D'autres façons d'être discrète, selon Lebron : manger un petit paquet de thon StarKist en collation de minuit. Complimenter la nouvelle coupe de cheveux de quelqu'un même si ce n'est pas votre style. Attacher un foulard autour de la partie avant de votre perruque en dentelle lorsqu'il y a des haricots frits Taco Bell dedans pour ne pas offenser les employés de CVS Pharmacy après une grande soirée dehors.

Elle a inspiré de nombreuses femmes à se filmer en se comportant de manière discrète comme défini par Lebron : essayer des maquillages à Sephora sans en faire un fouillis, manger un bol Chipotle moitié par moitié, utiliser un vrai signet en lisant au lieu d'un reçu ou d'un autre objet lâche.

Un compte a même utilisé le format pour louer la campagne de la vice-présidente Kamala Harris comme "très discrète, très attentive" comparée à la campagne de l'ancien président Donald Trump et de son colistier, le sénateur républicain JD Vance. (Le Lincoln Project a également réalisé sa propre vidéo "discrète" se moquant de Vance et de son apparence.)

Lebron promet jokingly dans ses vidéos qu'elle se rendra délicate et modeste. Mais dans une nouvelle vidéo de cette semaine, elle abandonne la comédie et dit que son refrain fréquent d'être "attentif" signifie également considérer ses objectifs et les poursuivre avec confiance.

"Une chose que vous devez apprendre sur la discrétion, sur l'être discrète – être discrète, c'est être attentif, et être attentif inclut votre fichu vous-même," dit-elle. "Poursuivez vos rêves. Soyez responsable. Soyez attentif, soyez discret et ne laissez jamais aucune salope ternir votre éclat."

