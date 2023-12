Comment survivre à une morsure de cobra ou, mieux encore, comment l'éviter complètement ?

Les reptiles l'intriguaient. Il a déjà capturé un serpent soleil non venimeux, qu'il a laissé partir quelques jours plus tard parce qu'il n'arrivait pas à le nourrir correctement. Il a regardé des vidéos en ligne pour apprendre les techniques de capture, a-t-il déclaré à CNN.

Il a vu son premier cobra à l'âge de 15 ou 16 ans.

"Il était assez gros", raconte Prangmart, aujourd'hui âgé de 39 ans. "Plus tard, j'ai vu ce serpent déployer son capuchon. Je suis resté là à observer son comportement. Il m'a menacé, mais je ne l'ai pas trouvé effrayant. ...] Je l'ai trouvé beau". Je l'ai trouvé beau."

Sa fascination et sa confiance se sont accrues, mais sa bonne fortune avec les cobras n'a pas duré.

En avril 2021, le propriétaire du marché est parti en mission dans la province de Trang, dans le sud de la Thaïlande, avec son groupe de sauvetage, qui effectue des interventions d'urgence de routine, y compris la capture de serpents.

Les habitants de la région se sont inquiétés de la présence de cobras royaux. Prangmart est arrivé sur place avec une quinzaine de membres de l'équipe.

Ils n'ont pas trouvé de cobras le premier jour, mais la situation a changé le lendemain, après que des broussailles épaisses et des plantes grimpantes aient été enlevées.

"J'ai vu un trou dans un gros rocher où j'ai aperçu la queue d'un serpent, qui semblait vouloir entrer dans ce trou", se souvient Prangmart. "J'y ai couru rapidement, puis j'ai utilisé un crochet pour essayer de le faire sortir.

Mais le serpent a échappé à l'appareil.

"En raison de ma négligence, parce que je travaille dans cette zone depuis trop longtemps, j'ai décidé d'utiliser ma main nue pour arracher la queue du cobra.

Cette prise impulsive s'est avérée être une grave erreur de calcul.

Les cobras et leur monde

L'aire de répartition des cobras est vaste : elle s'étend d'une grande partie de l'Afrique au Moyen-Orient, puis à l'Inde et au reste de l'Asie du Sud. De là, ils poursuivent leur route vers l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie. Ils sont donc potentiellement en contact avec des milliards de personnes.

Ils appartiennent à la famille des serpents élapidés, qui compte environ 300 espèces venimeuses. Les serpents corail, les serpents de mer, les mambas et les kraits font également partie de ce groupe.

Il existe environ 30 espèces de cobras, selon l'expert Rom Whitaker, qui a participé à la création de la Madras Crocodile Bank Trust en Inde. (Sa filiale, l'Irula Snake-catchers Industrial Cooperative Society, fournit à l'Inde le venin utilisé pour produire un antivenin salvateur).

M. Whitaker a déclaré qu'il utilisait une approximation du nombre d'espèces, car la taxonomie des cobras évolue souvent au fur et à mesure que les experts en apprennent davantage sur ces serpents. L'Afrique compte environ deux tiers des espèces.

En général, les cobras libèrent une neurotoxine qui interfère avec les impulsions nerveuses et peut provoquer une paralysie du cœur et des poumons. Cette neurotoxine est différente de celle de nombreuses vipères, telles que les crotales. Celles-ci ont généralement une hémotoxine qui attaque les vaisseaux sanguins et provoque des hémorragies et des lésions tissulaires.

Mais Nick Brandehoff, qui pratique la médecine d'urgence et la toxicologie médicale au Colorado et en Californie, a déclaré que lui et d'autres experts apprennent que le venin de serpent est plus compliqué que cette simple décomposition. Certains élapidés ont des propriétés hémotoxiques et certaines vipères des propriétés neurotoxiques. Cela peut varier d'un serpent à l'autre.

Quoi qu'il en soit, les morsures de serpents venimeux constituent un problème grave dans de nombreuses régions tropicales. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, seules cinq personnes en moyenne meurent chaque année de morsures de serpents venimeux aux États-Unis.

Mais l'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 81 000 et 138 000 personnes meurent chaque année dans le monde des suites d'une morsure de serpent, et qu'environ trois fois plus de personnes vivent avec des handicaps permanents.

Agressif ou défensif ?

Malgré le nombre élevé de décès et d'envenimations (morsures au cours desquelles le venin pénètre dans l'organisme), il ne faut pas croire que les cobras sont agressifs.

"Les cobras sont des serpents timides et, bien qu'ils fassent un spectacle spectaculaire lorsqu'ils sont acculés et alarmés, en se cabrant, en déployant leur capuchon et en sifflant bruyamment, il s'agit d'une peur intense et non d'une agression", a déclaré M. Whitaker. "Le serpent veut seulement qu'on le laisse tranquille.

Brandehoff, qui participe à la gestion de l'Asclepius Snakebite Foundation, ajoute que "les cobras sont typiques de la plupart des autres serpents en ce sens qu'ils ne veulent pas de contact humain". Et il a souligné que les cobras ne chassent pas les gens.

Kim Gray, conservateur de l'herpétologie et de l'ichtyologie à la San Diego Zoo Wildlife Alliance, a cité une autre raison pour laquelle les cobras n'aiment pas mordre les gens.

"Le venin est précieux pour le serpent. Il sert à immobiliser les proies et à entamer le processus de digestion, ce dont le serpent a besoin car il mange des aliments entiers et n'a pas de membres pour l'aider dans ce processus", explique Mme Gray.

"Il ne veut donc pas gaspiller son venin en mordant imprudemment et en envenimant tous les humains qu'il peut rencontrer.

La morsure est une solution de dernier recours si les signes d'avertissement typiques qui incitent à reculer ne fonctionnent pas, a-t-elle ajouté.

Les touristes sont-ils en danger ?

La grande majorité des morsures de cobra surviennent chez des travailleurs agricoles dans les champs et chez d'autres habitants, souvent des personnes à faible revenu qui vivent dans des logements faciles à aménager et qui dorment à même le sol, a déclaré Mme Brandehoff.

"Bien que les gens pensent que la jungle est pleine de serpents, ce n'est pas du tout le cas", ajoute Whitaker. "Les cobras sont surtout présents dans les zones agricoles en raison de la prolifération de leurs proies favorites : les rats et les souris.

"Les serpents d'alerte comme les cobras sont effrayés par les humains et s'enfuient ou s'immobilisent généralement à leur approche. Les chances de rencontrer un cobra sur les itinéraires touristiques habituels en Inde ou en Thaïlande sont très faibles".

Les personnes qui séjournent dans des hôtels équipés en ville ont moins de soucis à se faire que celles qui séjournent dans des établissements ruraux et rustiques, précise M. Gray.

Si vous vous retrouvez à dormir dans un endroit plus susceptible d'attirer les cobras, elle suggère ce qui suit :

- Éloigner les débris de l'abri - Nettoyer la nourriture et les grains qui pourraient attirer les rats - Essayer de placer les meubles plus haut que le sol et dormir dans un lit surélevé.

Selon Mme Whitaker, il est essentiel d'utiliser une lampe de poche lors des promenades nocturnes et de ne pas mettre les mains dans les endroits épais et touffus.

Que faire si vous apercevez un cobra ?

Les experts sont unanimes : Laissez le serpent tranquille.

"Éloignez-vous délibérément et calmement du serpent - tout en gardant un œil sur son emplacement si possible", a déclaré M. Gray. "Si vous êtes à l'extérieur, déplacez-vous vers un endroit dégagé, sans broussailles ni affleurements rocheux, si possible.

"N'essayez pas de le maîtriser, de le capturer ou de le tuer avec un balai, une pelle ou quoi que ce soit d'autre", a-t-elle insisté.

Brandehoff est du même avis. "Laissez-lui de l'espace. Pour eux, vous êtes un grand mammifère prédateur. Ils ne veulent pas s'engager avec vous".

Selon Whitaker, les morsures "ne sont généralement pas dues à la frappe d'un cobra en position encapuchonnée, mais (...) surviennent lorsque le serpent est stressé par le fait qu'on lui marche dessus ou qu'on l'attrape par erreur".

Que faire si vous tombez par hasard sur un cobra qui est déjà très proche et qui semble prêt à frapper ?

"S'éloigner rapidement", explique M. Gray. "Le temps de réaction humain est tellement lent par rapport à leur attaque qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, mais la trajectoire de la morsure du cobra est généralement vers l'avant et vers le bas, et il n'est pas capable de changer de direction au milieu de l'attaque, de sorte qu'un mouvement latéral rapide pour s'éloigner du serpent peut s'avérer bénéfique.

Un grave faux pas lors de la capture d'un cobra

La manœuvre impulsive de Prangmart Charoenwai pour attraper un cobra en fuite lui a coûté cher.

"Le trou n'était pas profond ; le serpent a fait demi-tour plus vite que je ne le pensais.

C'est alors que tout s'est passé. Prangmart a été mordu au pouce gauche. Puis il a été mordu à la main droite.

Malgré les coups, Prangmart était déterminé à capturer le cobra et à l'emballer lui-même puisqu'il avait déjà été mordu - même si sa main gauche s'engourdissait déjà.

"On m'a dit de m'écarter, j'ai refusé. Au lieu de cela, ils m'ont dit de rester au frais et m'ont exhorté à me rendre rapidement à l'hôpital pour soigner ma blessure".

Ils ont finalement mis le cobra dans un sac et Prangmart a pu marcher jusqu'à une ambulance. Mais ses ennuis ne faisaient que commencer : l'hôpital était à deux heures de route.

Que faire en cas de morsure ?

Comme Prangmart l'a appris à ses dépens, les morsures de cobra sont une affaire très sérieuse. Mais elles ne sont en aucun cas une condamnation à mort.

"La plupart des morsures de serpent, même celles de cobra, ne sont pas mortelles". explique Whitaker. "Mais toute morsure de serpent doit être traitée comme une urgence médicale.

"La chose la plus importante à faire est de se rendre à l'hôpital sans délai. Ne recourez à aucun remède local ou maison, car il n'existe qu'un seul remède contre les morsures de serpent, et c'est l'antivenin.

Gray ajoute qu'il faut essayer de rester calme et "d'immobiliser le membre mordu, de se rendre sans délai à l'hôpital le plus proche (et) de noter l'endroit et l'heure de la morsure".

Il faut également obtenir une description ou une photo du serpent si l'on peut la prendre en toute sécurité. Cela peut aider les médecins dans leur traitement.

Ne faites pas de garrot et n'essayez pas la vieille méthode "couper et aspirer", a dit Whitaker, et n'utilisez pas non plus de "kit de morsure de serpent".

Brandehoff a déclaré que si la morsure provient d'un cobra dont le venin est strictement neurotoxique, les gens peuvent recommander une enveloppe de crêpe, qui peut aider à réduire la propagation du venin d'un membre au reste du corps par compression.

"Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas quelle sorte de serpent les a mordus" et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les gens identifient facilement les différentes espèces de cobras.

Et si le venin a des propriétés hémotoxiques, un enveloppement peut faire plus de mal que de bien, en endommageant les tissus autour de la zone de la morsure.

Les bagues et autres bijoux doivent être enlevés.

"Plus l'antivenin est administré tôt, plus les chances de ne pas souffrir d'une incapacité à long terme ou de ne pas mourir sont grandes", a-t-il déclaré.

Les cobras cracheurs peuvent provoquer une "ophtalmoplégie au venin", c'est-à-dire une brûlure des yeux, a expliqué M. Brandehoff. Des lésions permanentes peuvent survenir, mais elles sont plus rares.

Le principal traitement consiste à se laver les yeux "abondamment", a-t-il précisé.

J'ai pensé que je n'allais peut-être pas m'en sortir

L'arrivée de Prangmart à l'hôpital en Thaïlande n'a pas mis fin à l'urgence. "Après avoir reçu le sérum, j'ai eu une réaction allergique", a-t-il déclaré.

"J'ai commencé à avoir le souffle court et des éruptions cutanées. Le médecin a dû revenir d'urgence pour me soigner à nouveau. J'ai été surveillé régulièrement pendant cette période.

Avait-il peur de mourir ?

"Les conditions sévères que j'ai dû endurer à l'hôpital ont duré environ deux heures. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que je n'allais peut-être pas m'en sortir. Mon rythme cardiaque s'accélérait également.

Prangmart a surmonté la crise immédiate, mais il s'est ensuite lancé dans un calvaire de 15 jours, alternant entre médecins occidentaux et praticiens de la médecine traditionnelle thaïlandaise pour tenter de sauver sa main gauche, où des infections répétées menaçaient de se propager.

Il a fini par guérir, mais il a gardé une grande cicatrice, un souvenir important pour lui et le reste de son équipe.

"Lorsque j'ai vu le serpent, je me suis senti excité et je ne voulais pas qu'il s'échappe dans le trou. À cause de cette excitation, je me suis empressé d'attraper le serpent. Ce qui m'est arrivé, c'est ma propre négligence".

Et si quelqu'un d'autre devait rencontrer un cobra ?

"Restez calme et observez-le ; ne vous précipitez pas, tournez le dos et courez. ... Si vous avez très peur, commencez à reculer pas à pas". "En général, ces serpents ne sont pas susceptibles d'attaquer les gens en premier, à moins qu'ils ne soient clairement menacés.

Pourquoi les cobras ne sont pas nos ennemis

Les cobras maintiennent l'équilibre de l'environnement.

"Sans les cobras, le problème des rongeurs dans les zones agricoles pourrait conduire à la famine", explique M. Whitaker. "Ce sont les prédateurs de rongeurs les plus efficaces qui existent, capables de pénétrer dans les terriers des rats et d'en éliminer toute la famille.

Mais il a ajouté que les efforts en matière d'antivenins devaient se poursuivre.

"Ceux d'entre nous qui apprécient et respectent les serpents doivent soutenir les programmes visant à réduire l'énorme fardeau des morsures de serpent qui touchent des dizaines de millions de ruraux en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud", a déclaré M. Whitaker.

Brandehoff est d'accord : "Nous ne pouvons pas tenter d'éradiquer les morsures de serpent comme nous le faisons pour le paludisme. La meilleure chose que nous puissions faire est d'essayer d'atténuer les morsures de serpent en essayant de minimiser les contacts".

Nous devons "apprendre à vivre avec eux". ... Dans de nombreuses cultures, la peur des serpents est très présente. Voir un serpent, tuer un serpent, cela ne sert à rien".

Image du haut : Un cobra monoclonal. (iStockphoto/Getty Images)

Source: edition.cnn.com