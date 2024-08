Procéder Cosmétiques Abordables à l'Étranger : Considérez Ces Facteurs Avant de Partir

Souvent, des interventions comme les greffes de cheveux, la liposuccion et l'augmentation mammaire peuvent être moins coûteuses en dehors de l'Allemagne qu'à l'intérieur du pays. Cependant, il peut y avoir des frais supplémentaires coûteux associés à toute complication qui se produit. Voici ce que vous devez prendre en compte.

Les complications provenant d'une chirurgie esthétique à l'étranger peuvent souvent gâcher les économies anticipées. En général, les assureurs maladie allemands ne couvrent pas les frais de traitements de suivi si une procédure médicalement non nécessaire échoue. C'est une mise en garde émise par le Centre de consommation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Selon le contrat, il peut être difficile de rendre le cabinet étranger responsable des dommages. Dans de telles circonstances, le patient peut supporter les coûts, comme lorsqu'il faut retirer les implants mammaires une fois de plus.

Cependant, le traitement à l'étranger n'a pas besoin d'être inférieur à celui en Allemagne. Au sein de l'UE, les normes médicales tendent à être similaires, selon le centre de consommation. En étant prudent lors du choix d'un cabinet ou d'une pratique à l'étranger, les risques peuvent être minimisés.

Problèmes à Réfléchir :

Expertise du Médecin

Un vrai spécialiste en chirurgie plastique et esthétique renforce la crédibilité de l'offre. Selon le centre de consommation, un médecin ne peut revendiquer ce titre que s'il a réussi une formation supplémentaire de plusieurs années dans ce domaine, reconnue dans le monde entier.

Un cabinet professionnel peut être considéré comme authentique s'il porte le symbole ISO, indiquant que certaines normes de qualité sont évaluées tous les cinq ans. Le Centre européen des consommateurs suggère de vérifier ce logo sur le site Web du cabinet. En cliquant dessus, vous devriez arriver à un certificat ISO signé légitime.

Détail de la Facturation

Une fois qu'un cabinet ou une pratique est choisi, un détail de la facturation est nécessaire. La citation devrait couvrir la chirurgie, l'anesthésie, les tests de laboratoire, les frais d'hébergement et tout traitement de suivi nécessaire. Dans certains cas, le prix peut diminuer si un partenaire allemand prend en charge les traitements de suivi, évitant ainsi des séjours prolongés à l'étranger.

Informations Transparentes

C'est positif si le médecin discute ouvertement des risques potentiels de la procédure et permet une période de réflexion avant de procéder. Le centre de consommation conseille de ne pas programmer la procédure immédiatement après la consultation, recommandant une période d'attente d'au moins un jour. Le Centre européen des consommateurs met en garde contre le fait de se fier uniquement aux offres de consultation sur WhatsApp.

Contrat Devrait Aborder la Responsabilité en Cas de Complications

Les défenseurs des droits des consommateurs recommandent la rédaction d'un contrat de traitement personnalisé avec le médecin ou le cabinet. Cela devrait inclure des dispositions concernant la responsabilité en cas de complications. Un contrat excluant toute responsabilité doit être évalué avec soin avant de le signer, selon le Centre européen des consommateurs.

Assurance pour les Frais de Suivi

Pour vous protéger, il est judicieux d'obtenir une assurance pour les frais de suivi avant la chirurgie. Cette police couvre les frais engagés pour les traitements de suivi en cas de revers.

Si une assurance est obtenue, les défenseurs des consommateurs recommandent de s'assurer qu'elle couvre non seulement les traitements secondaires en cas de mauvaise cicatrisation des plaies, mais aussi ceux pour les complications. De plus, elle devrait couvrir la procédure prévue et la destination choisie.

Après avoir soigneusement considéré les coûts et les complications potentielles, il est judicieux de demander l'avis d'un expert juridique lors de la rédaction du contrat de traitement pour s'assurer que les clauses de responsabilité sont équitables. En cas de complications malheureuses, une assurance pour les frais de suivi peut fournir une protection financière précieuse.

Lors de la discussion des traitements avec des cabinets étrangers, il est important de comprendre pleinement la clause de responsabilité dans le contrat et la couverture de toute assurance pour les frais de suivi, car ces aspects peuvent avoir des conséquences significatives.

Lire aussi: