Fêter les 10 ans de "The Lion's Den" sur VOX et RTL+, à partir du 2 septembre, les lions originaux Frank Thelen (48) et Jochen Schweizer (67) font leur comeback. Le départ de Schweizer en 2016 a fait sensation dans les médias, un initié de la production ayant évoqué un "problème d'ego" chez ce vétéran de l'expertise. " Leur relation avec les quatre autres lions lors des dernières semaines était tendue ", ont rapporté d'autres sources.

Carsten Maschmeyer Se Nostalgise

Huit ans plus tard, les tensions sembleraient apaisées ? "Se retrouver avec eux dans cette ancienne configuration était un peu nostalgique, mais cela avait également ses propres dynamiques", confie Carsten Maschmeyer (65) à spot on news. Cependant, il ne peut parler au nom des autres, mais il était impatient de se réunir. "Travailler avec eux était génial." Maschmeyer a rejoint l'émission en 2016, à la suite du départ de Thelen.

Thelen a finalement quitté l'émission en 2019. "Je le croise parfois lors d'événements", explique Maschmeyer. Sa dernière rencontre avec Schweizer remontait à un concert d'Adele à Munich. Accueillerait-il un retour à long terme de ses anciens collègues ? "Les deux apportent une expérience entrepreneuriale et des connaissances en matière d'investissement - mais l'actuelle équipe de lions aussi. Finalement, la décision appartient à la production et à la chaîne", répond Maschmeyer de manière diplomatique.

Judith Williams est de retour

Côté pile, Judith Williams (52) retrouve son rôle dans l'équipe après une année d'absence. "Judith est une professionnelle aguerrie de la vente télévisée, avec une concentration committed sur les produits de beauté. Elle est brillante dans son domaine. C'est agréable qu'elle ait manqué à la tanière. Je suis ravi qu'elle soit de retour", s'enthousiasme Maschmeyer.

Ses compliments ne s'arrêtent pas là pour les "nouveaux venus" Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (39) et Tillman Schulz (34). "Les trois apportent une ambiance unique à l'émission. Tijen apporte une énergie provocante à la tanière. Tillman est un expert en alimentation naturel, et Janna aborde les fondateurs avec empathie, finesse et expertise en financement de startups", commente Maschmeyer.

Une Figure Familière Manque - Carsten Maschmeyer

Cependant, un ancien lion est vivement regretté. Nico Rosberg (39) a quitté l'émission en 2022. "Nous sommes amis à l'écran et amis fréquents dans le sud de la France. Nous discutons encore régulièrement d'investissements et de la scène des startups. Son retour apporterait Certainly un twist excitant", déclare Maschmeyer.

À venir pour "The Lion's Den"

Maschmeyer espère de nombreux autres pitches à l'avenir. Il croit que l'émission continuera à être diffusée à la télévision pendant une autre décennie. Selon lui, aucun autre format ne peut "mettre l'entrepreneuriat de manière aussi divertissante et compréhensible dans les foyers allemands". De jeunes entrepreneurs qu'il rencontre régulièrement dans son rôle d'investisseur sont inspirés par "The Lion's Den", ce qu'il trouve Remarkable.

L'avenir personnel de Maschmeyer dans "The Lion's Den" ? " Tant que je prends encore plaisir, que les startups innovantes persistent et que le public est satisfait, je resterai avec ", promet l'entrepreneur.

