Des catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt, les tornades, les ouragans et les inondations, ainsi que les vagues de chaleur prolongées, peuvent causer des dommages considérables aux personnes, aux animaux et aux propriétés. Surtout si vous êtes propriétaire de votre logement. Et surtout si vous vivez dans ou près de zones à haut risque.

Cependant, il existe des étapes que vous pouvez suivre dès maintenant pour faciliter le processus de réparation et de récupération en cas de catastrophe météorologique directe.

Outre les besoins physiques essentiels pour votre famille et vos animaux de compagnie en cas d'évacuation ou de confinement, rassemblez un kit administratif d'urgence, si possible — à la fois physique et virtuel.

“Les choses peuvent évoluer très rapidement. Vous devriez avoir ce sac d'urgence avec tous vos documents importants dans un endroit facile à mémoriser et à accès facile”, a déclaré Loretta Worters, porte-parole de l'Institut d'information assurantielle (III). “Vous pouvez obtenir un chèque d'assurance assez rapidement si vous avez toute la documentation.”

Documentez visuellement ce que vous possédez

Prenez par exemple les incendies de forêt. Au moins 38 États sont exposés à ce risque, selon l(III). Un incendie de forêt peut réduire votre maison et tous vos biens en cendres. “Quand [votre maison] brûle, il n'y a rien pour montrer ce que vous avez”, a déclaré Worters.

C'est pourquoi elle recommande de prendre des photos ou des vidéos de votre maison et de son contenu — même juste avec votre téléphone portable. Conservez-les dans le cloud et, si possible, gardez une copie physique avec vos papiers importants ou sur une clé USB.

Et — et les propriétaires de chiens et de chats n'auront que l'embarras du choix — incluez une photo récente de votre animal de compagnie, au cas où vous seriez séparé.

Si vous êtes un jour touché par un événement météorologique dévastateur, assurez-vous de prendre des photos peu après l'impact, afin de mieux raconter votre histoire avant-après à votre assureur, a déclaré Keith Turi, directeur adjoint de la réponse et de la récupération à l'Agence fédérale de gestion des Situations d'urgence (FEMA).

Assurez-vous d'avoir une couverture d'assurance adéquate

Avoir une assurance suffisante est essentiel pour préserver votre situation financière et votre santé mentale après une catastrophe. En 2023, il y a eu près de 80 milliards de dollars de pertes assurées dues à 89 catastrophes naturelles aux États-Unis, telles que les incendies de forêt et les inondations, selon l(III).

Ainsi, vérifiez régulièrement que les politiques que vous avez couvrent le type d'événement météorologique extrême qui peut se produire et couvrent le coût de ce que vous voulez remplacer.

Par exemple, Worters a déclaré qu'il est important de suivre les coûts de reconstruction. Ils peuvent être plus élevés que vous ne le pensez.

Notez que si vous vivez dans une zone propice aux inondations, les polices d'assurance habitation standard ne couvrent généralement pas les dommages causés par les inondations. Pour en savoir plus sur les coûts potentiels des inondations et sur la façon d'obtenir une assurance contre les inondations, vous pouvez consulter le site www.floodsmart.gov, recommandé par Turi.

Enfin, vérifiez que la couverture de vos biens vous remboursera intégralement — ou suffisamment. La couverture dans la plupart des polices d'assurance habitation pour les biens représente entre 50 % et 70 % de la valeur de la structure de votre maison, a déclaré Worters. Ainsi, pour chaque tranche de 100 000 dollars de couverture pour la structure de votre maison, vous pourriez avoir entre 50 000 et 70 000 dollars de couverture pour vos biens dans la maison — de votre mobilier et de vos articles ménagers à votre piano.

Conservez une copie physique de votre couverture d'assurance et du titre et de l'acte de propriété de votre maison dans un sac ou un autre récipient étanche à l'eau ou ignifuge.

Faites une liste de contacts d'urgence à conserver avec vos autres documents, y compris les numéros de police et de compte de toutes vos polices d'assurance ainsi que les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses Web des assureurs — par exemple, pour la santé et les prescriptions ; habitation, automobile et vie ; ainsi que toute couverture pour animaux de compagnie que vous pourriez avoir.

Incluez également sur votre liste les informations de contact et les numéros de compte de votre banque, de vos comptes d'investissement et de retraite.

Si vous avez des animaux de compagnie, incluez les coordonnées de votre vétérinaire et celles des installations de pension éventuelles si vous devez évacuer un jour. Ou, en alternative, les noms des lieux accueillants pour toute la famille.

Vous pouvez également ajouter à votre liste un numéro de ligne d'assistance FEMA afin de vous inscrire à l'aide après une catastrophe : 800-621-3362.

Autres essentiels à avoir sous la main

D'autres documents clés que l(III) recommande d'avoir sous la main pour mettre dans votre sac d'urgence sont vos certificats de naissance et de mariage, vos passeports, un permis de conduire (sauf s'il est dans votre portefeuille sur vous), votre dernière déclaration de revenus, tout certificat d'action au porteur et votre testament.

Depuis vous devrez peut-être payer initialement pour des chambres d'hôtel ou des repas immédiatement après une catastrophe, la campagne nationale de service public Ready recommande d'avoir de l'argent ou des chèques de voyage disponibles dans votre kit d'urgence. Une autre option si vous avez plus d'une carte de crédit est d'utiliser votre deuxième ou troisième carte avec modération, afin d'avoir suffisamment sous la limite de crédit de cette carte pour charger de telles dépenses immédiates.

En cas d'évacuation ou de confinement en raison d'un événement météorologique dévastateur, avoir un kit administratif d'urgence avec des documents importants tels que les polices d'assurance, les photos ou vidéos de votre maison et de son contenu, et une photo récente de votre animal de compagnie est crucial.

Il est essentiel de s'assurer que vous avez une couverture d'assurance adéquate, surtout si vous vivez dans des zones exposées aux catastrophes naturelles telles que les inondations. Les polices d'assurance habitation standard ne couvrent généralement pas les dommages causés par les inondations, il est donc crucial de songer à souscrire une assurance contre les inondations. Le site www.floodsmart.gov fournit des informations sur les coûts potentiels des inondations et sur la façon d'obtenir cette couverture.

Lire aussi: