Andreas Gaedicke, 53 ans, est un "maître-nageur" et le deuxième président de l'association fédérale de Schleswig-Holstein et de Hambourg e.V. Par jours chauds, environ 1000 invités se pressent à sa piscine extérieure. Les enfants et les adultes se bousculent alors dans les bassins, sur le toboggan, dans la zone d'escalade aquatique et dans la zone de jeux. En trois minutes, dit Gaedicke, lui et son équipe doivent pouvoir inspecter l'ensemble des lieux pour tout accident de baignade potentiel. Car : "Après trois minutes sans oxygène, le cerveau commence à mourir."

Voici ses conseils les plus importants pour une visite sécurisée à la piscine extérieure :

"Ne quittez jamais vos enfants des yeux. Certains établissements interdisent aux parents qui ne font que regarder leurs tablettes ou smartphones. Cela est vraiment devenu un grand problème. Les parents ont la responsabilité de surveiller leurs enfants ! Il y a à peine quelques jours, un garçon de cinq ans a failli se noyer ici. Il avait sauté du tremplin de un mètre, sans brassards, et ne savait pas nager. Les enfants dans de telles situations ne peuvent pas remettre leur visage à la surface et appeler à l'aide. Ils se noient en silence. Nous devons la vie sauve à la présence d'esprit de deux adolescents qui ont réussi à maintenir l'enfant à flot et à le sauver."

"Ne déléguez jamais la responsabilité aux frères et sœurs aînés."

"Laissez la tablette à la maison."

"Appliquez de la crème solaire. Il est préférable de le faire avant d'arriver à la piscine extérieure. La crème solaire a besoin de temps pour être absorbée. Sinon, la protection s'élimine et pollue l'eau de la piscine."

"Essayez une visite à la piscine extérieure par des jours nuageux et chauds. Les piscines sont moins fréquentées à ces moments-là, et vous n'aurez pas à vous inquiéter des coups de soleil."

Important à la piscine extérieure : "Ne vous plaignez pas si l'eau est trop froide"

"Veuillez ne pas apporter de bouteilles en verre. Si elles se brisent, de minuscules éclats peuvent se retrouver sur la pelouse ou dans les fissures entre les dalles. Nous avons du mal à les ramasser sur le sol mouillé. Cela devient encore plus dangereux si des fragments de verre blanc se retrouvent dans la piscine, car ils sont à peine visibles."

"Ne vous plaignez pas si vous trouvez l'eau trop froide. La sensation de froid est due à la différence entre la température de surface de votre peau et la température de l'eau. Si vous vous exposez au soleil pendant 30 minutes, la température de surface de la peau peut atteindre 60 degrés. Si vous sautez ensuite dans une eau à 23 degrés, la différence est de 37 degrés, que vous ressentirez comme un choc froid."

"L'électricité et la chaleur sont précieuses. Une piscine extérieure voisine se chauffe à l'aide de l'énergie d'une usine de biogaz locale. Cela est économique et permet aux collègues de fournir une température d'eau de 28 degrés à leurs invités. Peut-être y a-t-il de telles piscines près de chez vous aussi."

"Avez-vous vraiment appliqué de la crème solaire ?"

"Les photos mémorables de la piscine extérieure sont géniales. Mais ne les publiez pas sur les réseaux sociaux ou WhatsApp. D'autres baigneurs pourraient y être visibles. Ils ont droit à la vie privée. La photographie est maintenant interdite dans de nombreuses piscines."

"Les frites font partie de l'expérience de la piscine extérieure. Mais faites une pause après avant de sauter à nouveau dans la piscine. Et jetez le plateau dans la poubelle, pas par terre."

"Même si cela vous agace : suivez les instructions des collègues. C'est notre maison, nos règles."

"Enfin, une demande : avez-vous déjà songé à vous engager dans l'entraînement de natation ? Tous les clubs recherchent désespérément des bénévoles. La formation des enfants a souffert

