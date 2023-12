Comment regarder les 2022 Grammys

Repoussés au mois de janvier en raison d'une recrudescence des cas de Covid-19, les 64e Grammys se dérouleront cette année à Las Vegas. Les stars de la génération Z et les nominés Lil Nas X, Olivia Rodrigo et l'éternelle gagnante BillieEilish se produiront, tout comme Silk Sonic (le groupe de Bruno Mars et Anderson .Paak), John Legend et Carrie Underwood.

Voici comment regarder "la plus grande soirée de la musique".

Quoi : Les Grammys

Quand : 3 avril, 20 heures (heure française)

Où : CBS/Paramount+/la plupart des services de télévision en direct : CBS/Paramount+/la plupart des services de télévision en direct

Si vous avez le câble

C'est simple : allumez CBS à 20 heures (heure française). (Désolé, les fans du tapis rouge - il semblerait que "60 Minutes" soit diffusé avant. Il se peut que vous deviez passer par E ! ou une autre chaîne).

Si vous n'avez pas le câble

Si vous êtes abonné à des services de télévision en direct tels que YouTube TV ou Hulu + Live TV, vous devriez pouvoir accéder aux Grammys via ces applications. Vérifiez auprès de votre fournisseur avant de programmer votre soirée de visionnage.

Si vous avez Paramount+

Vous pouvez regarder les Grammys en direct à partir du service Paramount+. Le spectacle sera également disponible à la demande après la première diffusion.

Si vous avez un accès internet

Vous pouvez regarder la première cérémonie des Grammys, au cours de laquelle la plupart des récompenses sont remises. (Les quelque 80 catégories ne tiennent pas toutes dans les trois heures et demie que dure l'événement en prime time). Animé par LeVar Burton, cet événement sera retransmis en direct sur live.grammy.com ou sur la page YouTube des Grammys, selon Billboard, à partir de 15 h 30 (heure française) dimanche.

Si vous ne pouvez pas regarder les Grammys en direct, vous trouverez probablement des extraits du spectacle après sa diffusion. En effet, la Recording Academy publie généralement des extraits des performances et des discours d'acceptation sur sa chaîne YouTube ou sur son profil Twitter.

Source: edition.cnn.com