Comment réagir quand on fait des erreurs au travail?

Erreurs et maladresses sont courantes, même au travail. Elles ne sont pas la fin du monde, mais la manière de les gérer peut faire une grande différence. Si vous commettez un impair, comme manquer un rendez-vous, conclure une mauvaise affaire ou dire quelque chose de regrettable, il est essentiel de garder son sang-froid et de réagir prudemment. Une réponse inappropriée peut souvent empirer les choses plus que l'erreur elle-même.

La coach en leadership Dina Denham Smith donne quelques conseils dans un article de "Harvard Business Manager" sur la manière de gérer les erreurs efficacement.

Assumer ses erreurs

Denham recommande de reconnaître l'erreur dès que possible. Cela limite les dommages potentiels et vous permet de prendre le contrôle de la situation. Cela montre également que vous êtes conscient du problème, évitant ainsi des situations embarrassantes où d'autres pourraient le souligner en premier.

Des excuses honnêtes, reconnaissant l'erreur et acceptant les conséquences, peuvent être bénéfiques. Il est important de se mettre à la place de l'autre personne et d'éviter de se défendre. Après tout, il s'agit de clarifier la situation, pas de vous.

Aller de l'avant

Après avoir abordé le problème, expliquez ce que vous avez appris et comment vous allez changer votre comportement à l'avenir. Mettre en œuvre vos paroles est crucial pour prévenir la perte de confiance à long terme. Denham suggère de montrer vos progrès chaque fois que possible.

Enfin, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Les erreurs arrivent, alors traitez-vous comme vous traiteriez un ami. L'auto-compassion aide à retrouver clairvoyance et confiance, et vous aide à rebondir après un revers, selon Denham.

Les employés qui commettent des erreurs et suivent les conseils de Denham peuvent démontrer leur responsabilité et leur croissance professionnelle. En reconnaissant leurs erreurs et en élaborant des plans d'amélioration, ils montrent qu'ils sont des individus compétents dans leurs rôles respectifs.

De plus, un employé qui assume ses erreurs, en apprend de nouvelles et montre de l'auto-compassion est plus susceptible de conserver son emploi pendant une période plus longue en raison de son éthique de travail et de sa résilience.

Lire aussi: