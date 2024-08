Deux entrées en forme de portes ailées, partageant le même numéro d'identification de véhicule : La controverse entourant le restaurateur Mercedes Kienle n'était que la surface d'un problème bien plus vaste. Les faussaires rôdent dans l'ombre de la communauté des voitures classiques. Cependant, les collectionneurs ont le pouvoir de se protéger eux-mêmes.

Des raids sous couverture, des saisies, des titres sensationnels dans des publications spécialisées, et finalement, une faillite - la controverse entourant le restaurateur Mercedes Kienle, situé à Heimerdingen près de Stuttgart au début de l'été 2023, aurait pu être le scénario d'une série télévisée à suspense. Kienle est accusé de fabriquer et de vendre des portes ailées de rechange et de marketing plusieurs véhicules avec le même VIN. Le bureau du procureur enquête, et Kienle nie les allégations.

Quoi qu'il en soit, Frank Wilke de Classic Analytics à Bochum estime que à mesure que les valeurs des voitures classiques ont augmenté, les cas de contrefaçons et de tentatives de fraude ont également augmenté.

"Il y a aujourd'hui plus de voitures classiques comme la Ferrari 250 GTO, la Porsche 911 RS 2.7 avec sa queue d'oie ou la Mercedes 300 SL sur les routes qu'il n'en a jamais été produit", déclare Sebastian Hoffmann. Et il parle en connaissance de cause.

Hoffmann n'est pas seulement expert en évaluation de véhicules à Francfort Classic City, mais il agit également en tant qu'expert en sciences forensiques automobiles pour la société FSP, filiale de TÜV. Il examine les voitures classiques à l'aide de techniques scientifiques similaires à celles utilisées par les agences de police pour établir leur authenticité.

Les rapports d'expert peuvent être un investissement judicieux

De tels rapports d'expert, qui sont également disponibles dans les départements de voitures classiques des manufacturiers comme Porsche, Mercedes ou Ferrari, peuvent être coûteux mais sont un investissement judicieux pour les véhicules à sept chiffres, selon Hoffmann. Et il y a un autre avantage, ajoute-t-il.

"Souvent, un simple contrôle de plausibilité ou une analyse approfondie des documents pour quelques centaines ou milliers d'euros suffit à confirmer l'authenticité", déclare l'expert en sciences forensiques. "Et cela en vaut également la peine pour les véhicules de collection et les voitures ordinaires de la gamme de prix moyenne." Surtout que les faussaires ont même ciblé des modèles populaires comme certaines versions de la Porsche 911 ou même la Golf GTI.

Ce ne sont pas seulement les voitures de taille complète qui sont dupées, explique Tobias Stieber. Il travaille pour l'équipe de protection de la marque Mercedes Heritage GmbH et signale qu'en 2024, il y a eu plus de 600 raids internationaux lors desquels plus de 1,6 million de produits contrefaits d'une valeur de plus de 129 millions d'euros ont été saisis. Il peut être difficile de retrouver les coupables, et des poursuites judiciaires peuvent parfois être impossibles, note Stieber. De nombreux vendeurs en ligne sont basés en Europe de l'Est ou en Asie, où la portée de la loi peut être limitée, conviennent les Swabians.

Bien sûr, Mercedes prend très au sérieux la protection de ses droits de propriété intellectuelle. "Mais il ne s'agit pas seulement de défendre nos droits", déclare Stieber. "Il s'agit aussi de protéger nos clients." De nombreux composants défectueux peuvent tomber en panne prématurément, nuire aux performances de la voiture ou, dans des cas extrêmes, réduire la sécurité, met en garde Stieber. C'est particulièrement préoccupant pour les composants importants tels que les disques de frein, les roues ou les pièces de direction, que les faussaires et les pirates de produits offrent souvent.

En effet, Mercedes conserve un inventaire de plus de 160 000 pièces de rechange pour 57 modèles, allant de la voiture à moteur breveté à la Baby-Benz, avec plus de 20 000 à 25 000 nouveaux composants ajoutés chaque année, selon le porte-parole Peter Becker. Cependant, tandis que les propriétaires de classiques à sept chiffres sont généralement prêts à payer des prix élevés pour des pièces d'origine, la demande n'est pas la même pour les véhicules plus récents.

"Par conséquent, en plus des pièces neuves, de nombreuses entreprises proposent également des pièces usagées révisées. Vous pouvez obtenir des remises si vous livrez des composants défectueux pour la re fabrication, et de nombreux recycleurs de véhicules hors d'usage ont maintenant des magasins en ligne bien approvisionnés avec des pièces d'origine retirées", déclare l'expert en voitures classiques Wilke.

Il y a des alternatives où vous pouvez être raisonnablement sûr d'obtenir une pièce d'origine. La recherche romantique ou laborieuse de pièces appropriées sur la casse est maintenant largement révolue, selon Wilke.

Sans aucun doute, le scandale Kienle a causé des ondes de choc dans le monde des voitures classiques. Cependant, des experts comme Wilke et Hoffmann espèrent que cela a servi de coup de semonce, rendant les collectionneurs plus méfiants lors de l'achat de voitures classiques et de pièces de rechange.

Intéressamment, le scandale Kienle s'est terminé sur une note positive. Pour renforcer son personnel, augmenter son stock de pièces de rechange et augmenter la capacité de son atelier, le Mercedes Classic Center a absorbé certaines des opérations et des mécaniciens de Kienle.

Pour se protéger contre les pièces contrefaites sur le marché des voitures classiques, les collectionneurs peuvent investir dans des rapports d'expert de la part d'experts en évaluation de véhicules ou d'experts en sciences forensiques automobiles, comme le suggère Sebastian Hoffmann. Selon Tobias Stieber de l'équipe de protection de la marque Mercedes Heritage GmbH, de nombreux vendeurs en ligne de pièces contrefaites sont basés dans des régions comme l'Europe de l'Est et l'Asie, ce qui rend les poursuites judiciaires difficiles en raison de la portée limitée de l'application de la loi.

Lire aussi: