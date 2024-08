Comment protéger vos yeux du soleil

Ce n'est pas seulement notre peau, mais aussi nos yeux qui ont besoin d'une bonne protection contre le soleil. Cependant, les lunettes de soleil avec les verres les plus foncés ne sont souvent pas le meilleur choix pour cela.

Pas un nuage dans le ciel, il fait chaud : la plupart des gens appliquent automatiquement une crème solaire pour protéger leur peau des dommages. Mais les rayons du soleil intenses en été peuvent également être dangereux pour nos yeux. La Fondation de l'Œil met en garde contre cela. Les rayonnements UV peuvent entraîner des maladies telles que le ptérygion ou le mélanome de la conjonctive et les cataractes.

Cependant, ces dommages peuvent être prévenus en protégeant nos yeux du soleil, surtout lorsque l'indice UV est supérieur à 3, une valeur souvent atteinte le matin. Et : "Plus vous vous déplacez vers le sud, plus l'indice UV est généralement élevé", déclare le professeur Dr. med. Gerd Geerling, directeur de la Clinique universitaire ophtalmologique de Düsseldorf et porte-parole de la Fondation de l'Œil.

Il est recommandé de porter des lunettes de soleil portant le marquage CE, qui garantit que les lunettes offrent une protection UV suffisante selon les normes de l'UE. Idéalement, les lunettes devraient également protéger les yeux du dessus et des côtés.

La protection est particulièrement importante dans les montagnes et au bord de la mer

Dans les régions touristiques comme la mer ou les montagnes, une prudence particulière est de mise. Les rayons du soleil sont fortement réfléchis là-bas, et l'intensité des UV augmente en raison de l'altitude. Dans les montagnes, les rayonnements UV peuvent augmenter de 15 à 20 % tous les 1 000 mètres d'altitude.

"Quelle que soit la mode, il est préférable de choisir des modèles plus grands qui protègent efficacement les yeux du dessus et des côtés", conseille le professeur Dr. med. Frank Holz. Il est le directeur de la Clinique universitaire ophtalmologique de Bonn et président de la Fondation de l'Œil. Cela est particulièrement important dans les destinations touristiques typiques au bord de la mer et dans les montagnes, où beaucoup de lumière est réfléchie par les environs.

Conseils pour l'achat de lunettes de soleil : lors de l'achat de lunettes de soleil, il convient de prendre en compte non seulement la protection UV et l'ajustement, mais aussi la résistance aux chocs et la qualité optique, surtout si vous pratiquez des activités sportives. Les modèles qui représentent le sol en forte contraste et ne se brisent pas en cas de chute sont préférés, selon la fondation.

Et : il est recommandé de rester à l'ombre ou dans des pièces fermées autant que possible pendant les heures de midi intenses pour éviter les rayons du soleil intenses.

Les consommateurs devraient choisir des lunettes de soleil portant le marquage CE pour garantir une protection UV suffisante, car elles respectent les normes de l'UE. En particulier dans les destinations touristiques comme la mer ou les montagnes, où la lumière du soleil est fortement réfléchie et où l'intensité des UV augmente, des lunettes de soleil plus grandes qui protègent efficacement les yeux du dessus et des côtés sont recommandées pour offrir une protection optimale aux consommateurs.

Lire aussi: