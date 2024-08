Un pot de cuisine rustique évoque des souvenirs nostalgiques de voyages chez grand-mère. Grand-mère avait le don de tout mettre dans un pot pour un plat délicieux en un rien de temps. Résultat, un copieux pot de pays rempli de légumes de saison, de viande hachée et de pommes de terre est une création "tout-en-un" à l'allure classique que les réseaux sociaux ont réintroduite dans notre époque moderne, appelée "tout-en-un".

Quelle que soit la tendance, un pot de pays reste délicieux, simple à préparer et presque cuit tout seul. De plus, c'est le récipient parfait pour réutiliser les restes. Les pommes de terre servent de base, tandis que la viande et les légumes prennent la vedette. Vous pouvez remplacer les carottes, les poivrons, les courgettes ou les tomates par divers choux, céleris ou citrouilles. Pour une option végétarienne, essayez les substituts de viande, les lentilles ou le tofu fumé.

Voici comment préparer un copieux pot de pays tout-en-un:

Ingrédients pour quatre personnes:

800g de pommes de terre

3 poivrons colorés

3 grandes carottes

1 oignon

2 gousses d'ail

2 cuillères à soupe d'huile de canola

500g de viande hachée

3 cuillères à soupe de ketchup

300ml de bouillon de bœuf riche

1 trait de vin rouge

1 boîte de tomates concassées (400g)

1 cuillère à café de romarin séché

1 cuillère à café de thym séché

1 cuillère à soupe de paprika doux

Sel, poivre

1 pincée de sucre

Pour garnir: crème sure, coriandre hachée

Instructions:

Lavez et coupez les pommes de terre en dés. Nettoyez les poivrons, retirez les graines et tranchez-les. Épluchez et coupez les carottes. Émincez l'oignon et l'ail. Lavez et hachez la coriandre. Faites chauffer de l'huile de canola dans un grand pot. Faites dorer la viande hachée dans l'huile. Ajoutez l'ail, l'oignon et le ketchup, et faites cuire pendant environ 5 minutes. Ajoutez les pommes de terre, faites-les revenir brièvement, puis ajoutez les légumes restants et faites cuire davantage. Déglacez avec du vin rouge. Ajoutez le bouillon de bœuf, les tomates concassées et les épices. Mélangez bien et laissez mijoter découvert pendant environ 25 minutes jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres. Servez avec de la crème sure et de la coriandre hachée.

Dans ce plat tout-en-un, vous pouvez remplacer certains légumes par d'autres comme les carottes, les poivrons, les courgettes ou les tomates pour plus de variété. Après un copieux repas tout-en-un, le pot rustique est un excellent récipient pour réutiliser les restes, vous permettant d'utiliser d'autres légumes dans un nouveau plat.

