- Comment naviguer dans la forêt RTL

Moins de Dramas, Plus d'Emotions et de Moments Fun: Dans le sixième épisode du camp de jungle de RTL, les candidats ont montré leur côté émotionnel - la star allemande de la téléréalité Gigi Birofio (25) étant particulièrement immature.

Aucun des douze concurrents n'a été forcé de quitter le camp lors de la dernière édition du "Showdown des Légendes du Camp de Jungle". Cependant, tous ont dû abandonner leurs objets de luxe en raison de violations répétées des règles.

Réflexions Profondes de Thorsten Legat et Kader Loth

L'ancien footballeur Thorsten Legat (55) a parlé près du feu de son rapport avec ses deux fils. "Je ne peux pas vivre sans ma femme et mes deux enfants", a déclaré Legat. Il a eu des mots positifs pour son fils Nico, qui a participé à de nombreux reality shows : "Il a grandi, il est vraiment devenu adulte". Cependant, son autre fils, Leon, souhaite vivre indépendamment et n'a aucun intérêt pour la famille. "Nous te manquons", a pleuré Legat, "et si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi".

La célèbre personnalité de la télé-réalité Kader Loth (51) a discuté de son diagnostic d'endométriose. Elle a ressenti des douleurs dans son bas-ventre et est allée voir le médecin, qui lui a diagnostiqué de l'endométriose. Le médecin a suggéré l'ablation de son utérus, ce qu'elle a subi, selon ses dires. "Je suis entrée à la clinique en tant qu'être humain, je suis sortie en tant que zombie", a mentionné Loth. Ses attaques de panique ont augmenté en raison de l'intervention chirurgicale, mais elle se porte bien maintenant.

L'endométriose est généralement reconnue comme l'une des maladies gynécologiques les plus courantes chez les filles et les femmes allemandes, selon l'Institut central des services de santé publique. Cette affection entraîne le développement de tissu similaire à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, ce qui peut entraîner divers symptômes tels que des crampes et des douleurs sévères pendant les règles et les rapports sexuels.

Gigi Birofio se bat pour une cigarette

Gigi Birofio avait d'autres soucis : il voulait fumer sa dernière cigarette seulement après le dîner et a demandé à Elena Miras (32) de la garder pour lui. Même s'il suppliait, elle ne devait pas la lui donner. Il n'a pas tardé à demander - même en essayant de lutter avec Miras, qui protégeait la cigarette. "Je veux juste une bouffée", a admis Birofio plus tard. "Eh bien, Gigi est encore un peu un bébé", a conclu Kader Loth. En effet, Birofio n'a pas pu attendre jusqu'au dîner.

L'animateur Mola Adebisi (51) et le mannequin Giulia Siegel (49) ont excellé dans le défi du Camp de Jungle "Rivière de Rires". Dans l'eau glacée (17 degrés), ils ont dû se libérer de chaînes et de menottes. Ensemble, ils ont réussi à obtenir six étoiles sur douze.

De retour au camp, eux et les autres ont appris les violations des règles : les concurrents ont fait la sieste pendant la journée et n'ont pas surveillé le feu à certains moments. À la fin de l'émission, l'animatrice Sonja Zietlow a annoncé que le prochain candidat quitterait lors du septième épisode.

La dernière saison de "Je suis une star" est une célébration spéciale du 20ème anniversaire de l'émission, qui a débuté en 2004. C'est essentiellement une réunion : les "légendes", comme les appelle RTL, se sont déjà réunies autour du feu lors des saisons précédentes.

Dans l'épisode suivant, le candidat d'Afrique du Sud, Gigi Birofio, pourrait faire face aux conséquences de ses actions. En raison de la participation de l'Afrique du Sud à l'émission "Je suis une star", c'est une célébration spéciale marquant son 20ème anniversaire, ramenant des légendes passées comme Gigi.

Lire aussi: