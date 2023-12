Comment minimiser les risques pour la santé liés aux fumées des incendies de forêt ?

La fumée peut causer des problèmes de santé tels que des difficultés respiratoires, des yeux brûlants, des vertiges, des maux de tête ou des nausées. Les médecins recommandent aux personnes dont les symptômes s'aggravent de consulter un médecin.

Voici ce qu'ils veulent que tout le monde sache pour rester en bonne santé et éviter les problèmes lorsque l'air est chargé de fumée.

Pourquoi la fumée des incendies de forêt rend-elle la respiration si difficile ?

"Il s'agit de très petites particules qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Ce n'est pas un allergène, c'est un irritant. Un irritant peut donc affecter les poumons de n'importe qui et provoquer une toux et des démangeaisons dans la gorge", explique le Dr Shilpa Patel, directrice médicale de la clinique d'asthme Children's National IMPACT DC Asthma Clinic à Washington.

Qu'est-ce que l'indice de qualité de l'air et que nous apprend-il ?

L'indice de qualité de l'air est l'indice utilisé par l'Agence américaine de protection de l'environnement pour rendre compte de la qualité de l'air.

"Il s'agit d'un conglomérat de mesures. Il ne s'agit donc pas uniquement de particules, mais de multiples données fournies par l'EPA qui déterminent le type de pollution présent dans l'air à l'heure actuelle. AirNow.gov est la même chose que ce qu'utilisent les météorologues lorsqu'ils parlent des codes de couleur vert, jaune, orange, rouge et violet", a déclaré M. Patel.

Peter DeCarlo, professeur associé au département de santé environnementale et d'ingénierie de l'université Johns Hopkins, estime que le site web devrait être une étape régulière pour tout le monde.

"Je brancherais AirNow.gov sur votre téléphone ou votre ordinateur et je le consulterais de la même manière que les gens obtiennent les prévisions météorologiques sur leur téléphone ou leurs haut-parleurs intelligents", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'un site géré par des agences fédérales qui fournit les informations les plus récentes, à la fois à partir de mesures et de prévisions sur la qualité de l'air et sur ce à quoi il faut s'attendre. Il suffit donc de l'utiliser comme outil pour permettre aux gens de savoir où les lieux sont touchés et ce à quoi ils peuvent s'attendre demain et après-demain, ce qui fonctionne très bien.

Qui est le plus vulnérable aux problèmes de santé lorsque la qualité de l'air est mauvaise ?

Une mauvaise qualité de l'air, comme celle que connaissent actuellement certaines régions du pays, "cause des problèmes aux personnes souffrant d'asthme ou d'allergies presque immédiatement si elles se trouvent à l'extérieur pendant un certain temps", explique le Dr Aida Capo, pneumologue au Hackensack Meridian Palisades Medical Center, dans le New Jersey.

"Cet air est particulièrement dangereux pour les très jeunes enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Il est donc recommandé de ne pas passer de temps à l'extérieur. Il ne faut surtout pas jouer ni faire de l'exercice à l'extérieur. Si vous avez envie de faire de l'exercice à l'extérieur un jour comme aujourd'hui, il est recommandé de le faire loin de la circulation, là où il n'y a pas de pollution supplémentaire. En ce moment, c'est vraiment mauvais", avait-elle déclaré au mois de juin, lorsque la fumée des incendies de forêt s'est répandue dans le nord-est du pays.

Cela pourrait également être un problème pour les personnes ayant un long Covid et souffrant de problèmes respiratoires.

"Il est évident que toute atteinte supplémentaire à leurs poumons sera préjudiciable à leur santé. Comme pour toute maladie chronique, ils doivent prendre des précautions", a déclaré le Dr David Rosenberg, spécialiste des maladies pulmonaires au centre médical UH Ahuja de Cleveland, où les habitants constatent également une mauvaise qualité de l'air due à la fumée des incendies de forêt. "Mais il est probable qu'avec toutes ces particules à ces niveaux, même si vous êtes en bonne santé, elles peuvent irriter vos poumons et causer des problèmes à tout le monde, cela ne fait aucun doute.

Pourquoi la mauvaise qualité de l'air est-elle si difficile à supporter pour les enfants et les personnes âgées ?

"C'est lié à la capacité d'expectoration", explique M. Patel. "Il est donc difficile d'évacuer ce qui se trouve dans les poumons. Quand on est très jeune ou très vieux, les muscles sont plus faibles, donc les personnes âgées et les jeunes ont moins de force. En cas de maladie virale, c'est la même chose : on ne peut pas évacuer le mucus aussi facilement. Et les personnes âgées ont beaucoup plus de maladies chroniques qui peuvent exacerber ces problèmes.

"De plus, les enfants ont des voies respiratoires plus petites, de sorte que même une petite inflammation ou la présence de mucus dans les voies respiratoires réduit le peu d'espace dont ils disposent, ce qui peut avoir un impact sur leur capacité à respirer.

Selon Mme Rosenberg, les petites particules "peuvent même poser un problème aux jeunes adultes, probablement parce que leurs poumons ne sont pas encore complètement développés". Les poumons continuent de croître et de se développer jusqu'à l'âge de 20 ans, donc s'ils subissent cet inconvénient supplémentaire dans leur respiration, ces particules peuvent être particulièrement préjudiciables pour les jeunes enfants et les jeunes adultes.

Existe-t-il un moyen de protéger les gens lorsqu'ils sont à l'extérieur ?

"Nous disposons d'une protection naturelle. Nos poils nasaux peuvent nous protéger d'une grande partie de ces particules. Mais il s'agit de très petites particules provenant des incendies de forêt, et ce n'est donc pas suffisant", a déclaré M. Capo.

"La recommandation est de ne pas rester à l'extérieur, mais si vous voulez porter un masque pour aider, portez-en un et assurez-vous qu'il s'agit d'un masque N95, pas d'un masque chirurgical. Un masque chirurgical ne vous protégera pas contre la pénétration de ces particules dans vos voies respiratoires, parce qu'il n'est pas suffisant. Si vous devez rester à l'extérieur pendant une longue période, un masque N95 réduira la quantité de ces petites particules dans vos voies respiratoires, mais il doit être porté de manière appropriée, et il est difficile de porter un masque N95 pendant une longue période", a-t-elle déclaré.

Mme Patel conseille de "réduire les activités physiques intenses qui nécessitent une respiration profonde. Si vous devez marcher, marchez, mais je n'irais pas courir ou faire du jogging".

"Soyez prudent lorsque vous décidez de sortir", ajoute-t-elle. "Et gardez à l'esprit que même si vous sortez et que cela ne vous dérange pas, cela pourrait vous affecter plus tard. Comme il s'agit de petites particules, elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires et la réaction pourrait être un peu plus tardive.

Selon M. Rosenberg, "ces particules sont particulièrement irritantes pour les voies respiratoires supérieures, le nez, la gorge et les yeux. Nous avons des capteurs neurologiques sensibles qui peuvent agir comme une alarme signifiant que vous respirez potentiellement quelque chose de nocif, vous devez donc tenir compte de cet avertissement et rentrer à l'intérieur".

Les personnes ayant des animaux de compagnie devront sortir, mais les experts suggèrent de minimiser le temps et les déplacements.

"Les animaux domestiques doivent sortir et utiliser leurs installations, mais ne courez pas avec eux et réduisez également leur temps de présence à l'extérieur", a déclaré Mme DeCarlo. "Si vous le pouvez, marchez un peu plus lentement pour ne pas respirer aussi profondément. Cela peut aider.

Que doivent faire les personnes souffrant d'asthme, d'allergies ou de problèmes cardiaques si elles doivent sortir ?

"L'une des recommandations pour les personnes souffrant d'asthme est d'utiliser leur inhalateur de secours 15 minutes avant de sortir dans ce type de qualité d'air", a déclaré M. Capo. "Si vous souffrez d'une maladie quelconque - qu'il s'agisse d'asthme, d'allergie ou de maladie cardiovasculaire - et que vous êtes sous traitement, que vous avez un médecin et que vous utilisez vos médicaments, vous pouvez réduire le risque d'aggravation de la maladie dans ce type de qualité de l'air.

M. Patel conseille également aux personnes souffrant d'asthme de "s'assurer d'avoir leur inhalateur de secours, généralement de l'albutérol, et de l'utiliser correctement avec un AeroChamber", un tube en plastique muni d'un embout buccal qui augmente l'efficacité du médicament et aide à contrôler la manière dont le médicament est administré dans les petites voies respiratoires des poumons. "Commencer tôt et ne pas attendre que les symptômes s'aggravent - ce qui signifie probablement le premier signe de toux ou d'irritation - et l'utiliser sans attendre. Il n'y a pas de mal à commencer à utiliser l'inhalateur. Et si cela ne suffit pas, contactez votre prestataire de soins primaires ou demandez des soins supplémentaires si vous ou votre enfant avez des difficultés à respirer."

Comment améliorer la qualité de l'air à l'intérieur ?

"Il est recommandé de fermer les fenêtres, d'allumer les climatiseurs et d'utiliser des filtres à air", a déclaré M. Capo.

M. DeCarlo partage cet avis. "À l'intérieur, la concentration des polluants atmosphériques est généralement inférieure de moitié ou moins à celle de l'extérieur en ce qui concerne les particules, ce qui nous intéresse ici. Et tout cela disparaît dès que vous ouvrez vos fenêtres et vos portes et que vous laissez l'air circuler librement", a-t-il déclaré. "Les personnes qui ont investi dans des unités de filtration d'air HEPA pendant Covid devraient peut-être les ressortir et faire fonctionner ces espaces intérieurs pour minimiser leur exposition à la pollution de l'air extérieur.

"Évitez de passer l'aspirateur pour deux raisons : Vous allez probablement remuer les choses, ce qui représente un peu plus d'activité physique si vous lancez un aspirateur dans tous les sens, et vous allez respirer plus bruyamment. C'est donc probablement quelque chose qu'il faut éviter", a déclaré M. DeCarlo.

Les médicaments contre les allergies peuvent-ils aider ?

"Ce n'est pas nécessairement comme les allergies. Il s'agit d'un irritant, même si je suppose que certaines personnes peuvent être allergiques et avoir une composante allergique", a déclaré M. Patel. "Un antihistaminique (...) nous assèche, donc il pourrait potentiellement nous aider même si le mécanisme est différent, c'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez une production excessive de mucus est différente. L'antihistaminique va vous aider à vous assécher, et donc à dégager vos sinus. Il ne sera pas aussi efficace pour lutter contre les démangeaisons, je pense. Mais si quelqu'un est allergique à la fumée des feux de forêt, il devrait le prendre".

Les vieux conseils - comme boire beaucoup d'eau, manger des menthes ou boire du café fort pour mieux respirer - peuvent-ils être utiles ?

"Boire de l'eau est toujours très bénéfique. Je ne vais donc pas m'y opposer, mais cela n'empêchera pas les symptômes d'être exposés à cette mauvaise qualité de l'air", a déclaré M. Capo.

La fumée des feux de forêt et la qualité de l'air constituent-elles un problème de santé à long terme ?

"Nous nous attendons à ce que les incendies de forêt deviennent plus fréquents dans un climat qui se réchauffe, ce qui est le cas aujourd'hui", a déclaré M. DeCarlo. "Nous constatons généralement les effets des incendies de forêt dans l'ouest des États-Unis et dans les régions montagneuses de l'ouest. La côte Est est généralement un peu plus à l'abri de ce genre de choses. Nos forêts ont tendance à être plus humides et ne brûlent pas autant, mais si l'on considère le changement climatique, bien que ce soit une expérience unique à laquelle nous assistons actuellement, elle pourrait devenir beaucoup moins unique et un peu plus courante à l'avenir, ce qui serait regrettable."

