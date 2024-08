Orages, tempêtes, pluies torrentielles – les inondations sont une menace récurrente dans cette région, mettant en danger à la fois la vie humaine et les biens. Les inondations se produisent souvent de manière inattendue, leurs conséquences peuvent être graves et affecter ceux qui en sont victimes pendant des années.

Préparation – être bien équipé en cas d'inondation

Il est important en premier lieu de comprendre comment une inondation ou une pluie persistante pourrait vous affecter. Votre résidence est-elle en danger ? Dans quelle situation votre maison ou votre appartement pourrait-il être inondé ?

Les personnes potentiellement touchées devraient envisager d'évacuer les membres de leur famille vulnérables et savoir où aller, ainsi que leurs animaux de compagnie. Que faire si les réseaux téléphoniques et mobiles sont hors service ? Il peut être utile de discuter avec les voisins de la manière de communiquer en cas d'urgence et de qui assumera quelle tâche.

Vous pouvez vérifier si une inondation est imminente grâce à l'application d'alerte Nina et aux centres d'inondation locaux. Leurs sites Web sont liés ci-dessous.

Si une inondation est attendue, les personnes touchées devraient avoir des sacs de sable ou des panneaux de contreplaqué étanches. Les produits chimiques doivent être stockés là où l'inondation ne peut pas les atteindre, ainsi que les ordinateurs ou les objets de valeur. Une réserve de nourriture et d'eau potable devrait également être disponible. En cas d'urgence, une radio à manivelle ou une radio fonctionnant sur piles peut être utile, ainsi que des lampes de poche, un réchaud de camping et des toilettes de camping. Pour l'évacuation, préparez un kit d'urgence et n'oubliez pas les documents importants.

L'inondation est là – que faire maintenant

Il est important d'agir avec prudence, de réfléchir aux dangers potentiels, d'assurer la sécurité des enfants et de condamner les pièces qui pourraient être inondées. Rappelez-vous de ne pas vous mettre en danger.

Les pièces du sous-sol qui pourraient être inondées doivent être vidées. Cependant, soyez prudent : rester dans un sous-sol pendant une inondation peut être dangereux pour la vie. L'électricité est également dangereuse : il est préférable de tout éteindre si nécessaire. Le risque de choc électrique est élevé lorsque l'eau entre dans la maison.

Les voitures doivent être déplacées hors de la zone dangereuse à temps. Encore une fois, soyez prudent dans les parkings souterrains ; ils peuvent se remplir et devenir des pièges mortels. Conduire dans les rues inondées peut causer des dommages importants au véhicule. En cas de catastrophe, suivez les instructions des services d'urgence.

L'inondation se retire – il est maintenant temps de nettoyer et de documenter

L'ampleur des dommages peut souvent être évaluée progressivement à mesure que les eaux de crue se retirent. Agir avec prudence et méthode peut aider à limiter les dommages.

Si vous devez pomper l'eau hors de la maison, le timing est crucial. Commencez seulement lorsque le niveau de la nappe phréatique a suffisamment baissé. Pomper trop tôt peut causer des dommages à la maison.

Pour les assurances, il est utile de prendre des photos et de documenter les dommages avec précision.

Si l'eau et la boue sont sorties de la maison, les pièces doivent être séchées le plus rapidement possible. Cela peut être fait avec des chauffages spéciaux qui peuvent être loués. Le séchage rapide est important pour prévenir les dommages et les moisissures.

Cependant, pour des raisons de sécurité, les citernes à fioul, l'électricité et éventuellement la statique du bâtiment doivent également être inspectées professionnellement.

Et enfin, les aliments qui ont été dans l'eau ou les fruits et légumes des zones inondées ne sont plus comestibles. Les autorités, telles que la préfecture ou l'office agricole, doivent être informées des jardins contaminés par des substances dangereuses.

Après avoir évalué le risque pour votre résidence en Allemagne, vous devriez peut-être envisager d'évacuer si une inondation est imminente dans votre région.

