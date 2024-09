Voici les images paraphrasées et leurs descriptions : Les photos montrent un monde paisible rempli de chercheurs de plaisir se prélassant sur la plage de Rügen, un petit magasin de quartier, des cafés animés en ville - tous légèrement délabrés, probablement pris pendant les années 1960 ou 70. Au-dessus d'eux, les mots "Je souhaite que ce soit comme avant" sont écrits. Partagées en masse sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, ces photos déclenchent une vague de souvenirs, en particulier chez les aînés.

Les gens partagent leurs souvenirs dans les commentaires. Ils se rappellent la chaleur de la cuisine de Grand-mère avec le vieux poêle en faïence, le goût agréable de la Fanta quand ils étaient enfants, et le bonheur sur les visages des gens avec moins de possessions. Cette représentation idyllique du passé peut ne pas ressembler à la réalité de près, mais pour les utilisateurs, cela devient une évasion vers leur enfance ou leur jeunesse. Pour les administrateurs de pages Facebook qui téléchargent ces images, cela semble être une entreprise pour certains, tandis que d'autres cherchent à manipuler les abonnés politiquement avec des sous-entendus.

La nostalgie sur Facebook : le partage des souvenirs et le mépris pour la société moderne

Les pages Facebook peuvent sembler innocentes au début, comme "Vieilles mémoires", "Mon enfance, quel bonheur" ou "Les meilleures recettes de Grand-mère". Elles ont l'air d'un vestige du siècle dernier avec des motifs floraux vintage sur les nappes, des buffets garnis de boulettes de viande et des cabines téléphoniques jaunes le long de la route. Cependant, un coup d'œil aux sections de commentaires de ces publications soulève de nombreux doutes. Il ne s'agit pas souvent de se remémorer, mais plutôt d'un mépris envers la société moderne.

Le professeur Benjamin Krämer, spécialiste en sciences de la communication avec une spécialisation en études et histoire des médias à l'Université Ludwig-Maximilians de Munich (UM), comprend ce phénomène. Il a expliqué lors d'une conversation avec stern : "On peut romantiser le passé sans avoir à tirer de conclusions politiques supplémentaires. Mais on peut aussi instrumentaliser ce changement et blâmer les pertes perçues pour les problèmes actuels comme l'immigration ou les politiques de société libérales."

exactly this tactic is applied in the comment sessions of numerous nostalgia posts. In response to a picture from the 70s cityscape, a user comments: "Back then, the city was safe. Everything was beautiful, and the borders were closed. Today, even going to the city feels dangerous, with the invasion." This racist statement received numerous likes. Similar comments appear beneath a photograph of an 80s swimming pool. "The public pool was safe back then, without fear of getting mugged by foreigners." The unrefined populism contrasts with the joyful memories of yesteryears.

"Ces publications ont besoin d'une compréhension préexistante pour passer inaperçues. Il faut promouvoir la base ailleurs, permettant aux membres du public de facilement associer ces déclarations à une idéologie spécifique. Cela ne fonctionne pas comme une 'drogue d'entrée', mais plutôt comme un complément", explique Krämer.

Cette forme de communication suscite un mécontentement envers l'époque actuelle. Une stratégie que la Nouvelle Droite utilise depuis des années : couramment appelée "sifflets pour chiens". Alors que le message réel n'a souvent plus besoin d'être vocalisé, le sens qui se cache derrière est universellement compris.

Mais pourquoi ces stratégies fonctionnent-elles malgré la nature innocente des images?

Cette forme de communication semble susciter un mécontentement envers le présent, selon Krämer. "Très présent dans la Nouvelle Droite. Souvent centré sur les images traditionnelles de genre ou de famille. Des exemples historiques sont souvent tirés de l'art et de l'architecture, suggérant une ère dorée prospère de la civilisation occidentale qui est maintenant en déclin."

Cependant, simplement révérer le passé ne peut peut-être pas avoir d'impact politique significatif, selon Krämer. Bien qu'il puisse générer un sentiment d'euphorie et d'unité, cela ne motive pas vraiment les gens politiquement. "Une crise, un état d'urgence, est nécessaire pour que les gens se mobilisent et aillent aux urnes. Un sentiment de menace est nécessaire."

Et ce sentiment a été construit par l'extrême droite depuis des années. Qu'ils parlent de réfugiés, d'élites corrompues ou d'appareils éco-responsables. Pour ces divers groupes, l'ennemi est clair : "l'homme lambda" est confronté à l'oppression.

Cependant, selon Krämer, ces peurs cachent une question plus profonde : "Ultimement, il s'agit de reconnaissance. A-t-on de la valeur à sa propre vie ou à son identité?" Les politiciens actuels, comme l'AfD, capitalisent sur ces questions d'identité pour leurs campagnes, par exemple, le chef de file de Thuringe, Björn Höcke, roulant à mobylette Simson avec le slogan "Simson au lieu de vélo cargo".

Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, comme le souligne Krämer : "Les offres de reconnaissance peuvent être trouvées dans toutes les directions politiques imaginables. Même dans les premiers jours de la politique social-démocrate ou socialiste. Il s'agissait de créer une société meilleure et de reconnaître la dignité des travailleurs et leur mode de vie."

Beaucoup de ce qui est souvent glorifié dans les souvenirs semble plus brillant que la réalité ne l'était réellement. Certains commentaires sous les publications de nostalgie reconnaissent même cela. Un utilisateur commente : "Toujours cette nostalgie... Vous ne tiendriez pas un jour dans ce monde moderne. Pas d'essence sans plomb, pas de punitions physiques à l'école et pas la moindre lux

