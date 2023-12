Comment Manchester United a signé Cristiano Ronaldo dans le jardin de Gary Lineker

Le retour de Ronaldo à Old Trafford a été conclu dans le jardin de Lineker, selon l'ancien attaquant anglais. Il s'agit de l'un des transferts les plus sensationnels depuis que la star portugaise a quitté Manchester United pour le Real Madrid pour un montant record il y a plus de dix ans.

Le présentateur de Match of the Day a révélé qu'il vivait à côté du directeur général de Manchester United, Ed Woodward, qui était chez lui lors de la négociation de l'accord.

"Je vais jouer cartes sur table, Ed Woodward est un bon ami à moi, c'est mon voisin. Il a signé Cristiano Ronaldo alors qu'il était dans mon jardin", a déclaré Lineker dans l'émission Top 10 de Match of the Day.

"C'était génial. Je savais qu'il était au téléphone avec Mendes [Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo] ou quelqu'un d'autre quand il entrait.

"J'espère ne pas en avoir trop dit, mais il l'a signé. J'ai une superbe photo de lui au téléphone dans le jardin, que je partagerai peut-être un jour avec sa permission.

Les développements dramatiques du retour de Ronaldo n'ont été qu'amplifiés par l'intérêt signalé du rival local de United, Manchester City, mais le quintuple Ballon d'Or a finalement signé un accord pour rejoindre le club où il a passé six ans entre 2003 et 2009.

Retour au pays

Le retour au pays tant attendu de Ronaldo s'est déroulé selon un scénario parfait, avec un doublé lors de son premier match à Old Trafford, à l'occasion de la victoire 4-1 de l'équipe sur Newcastle.

Le joueur de 36 ans a connu un début de saison très productif, marquant à nouveau lors de la victoire à West Ham avant d'ajouter deux buts en deux matches de Ligue des champions, dont un but décisif dans le temps additionnel contre Villarreal.

Toutefois, le retour assuré de Ronaldo contraste avec un début de saison plutôt hésitant pour son équipe et son ancien coéquipier, Ole Gunnar Solskjaer.

Après avoir joué aux côtés du Norvégien lors de son premier passage à Manchester, Ronaldo se retrouve aujourd'hui chargé d'aider à réduire la pression sur Solskjaer à la suite d'une série de mauvais résultats.

Ses débuts en Ligue des champions, marqués par un but, ont vu United s'effondrer face à l'équipe suisse des Young Boys ( 2-1).

Le sauvetage de Ronaldo contre Villareal a été entrecoupé de deux performances décevantes à Old Trafford, avec une défaite contre Aston Villa et un match nul contre Everton, ce dernier ayant vu Ronaldo sur le banc des remplaçants.

Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur légendaire de Ronaldo et de Solskjaer, a déclaré qu'Everton avait été stimulé "lorsqu'ils ont vu que Ronaldo ne jouait pas", ajoutant qu'"il faut toujours commencer avec ses meilleurs joueurs".

A la question de savoir s'il regrettait cette décision, Solskjaer a répondu : "Non : "Vous prenez des décisions tout au long d'une longue saison et vous devez gérer la charge de travail des joueurs.

"La décision a été, pour moi, la bonne aujourd'hui".

Entré en seconde période, Ronaldo a quitté le terrain frustré à la fin du match nul contre Everton, un résultat qui a permis à United de manquer l'occasion de revenir à égalité de points avec le leader Chelsea.

L'histoire de deux recrutements

Les inquiétudes suscitées par le début de saison mitigé du club ne feront que s'accentuer à la lecture du calendrier des mois d'hiver. Leicester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea et Arsenal attendent United au cours de ses sept prochains matches de Premier League.

De même, la bonne forme de Ronaldo a éclipsé les débuts relativement décevants de son compatriote Jadon Sancho, arrivé cet été.

Après quatre années passées en Allemagne avec le Borussia Dortmund, la longue saga du transfert de l'ailier anglais s'est finalement conclue par son transfert à United après l'Euro 2020.

Considéré comme la pièce manquante du puzzle pour résoudre les problèmes du club au poste d'ailier droit, Sancho n'a toujours pas marqué sous le maillot de United.

Solskjaer et United espèrent que cette performance est le signe d'un avenir meilleur pour ce joueur de 21 ans aux capacités indéniables.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com