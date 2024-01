Comment l'Islande pourrait remodeler le monde du golf

Avec des étés courts et des hivers rigoureux, cette île de l'océan Atlantique Nord n'est pas l'endroit le plus évident pour des fairways et des greens manucurés.

Pourtant, l'Islande connaît un essor du golf comme nulle part ailleurs dans le monde et la culture golfique qui y règne pourrait contribuer à remodeler le sport tel que nous le connaissons.

Le Brautarholt Golf Course est situé à une demi-heure de route au nord de la capitale Reykjavik. Situé sur une péninsule spectaculaire bordée de falaises, Brautarholt est le fruit de l'imagination de son fondateur, Gunnar Palsson.

"Il s'agissait auparavant de terres agricoles, mais elles étaient en déclin", explique M. Palsson à CNN Sport. "Cette terre appartient à la famille depuis des centaines d'années et il y a eu des changements de génération, et nous avons décidé de construire un terrain de golf.

Les parcours ont-ils besoin de 18 trous ?

Ouvert à l'origine comme un parcours de neuf trous en 2011 avant d'être étendu à 12 trous, Brautarholt a été conçu par le célèbre architecte islandais Edwin Roald.

Ces dernières années, Roald a attiré l'attention avec son mouvement "Pourquoi 18 trous ?", une philosophie qui suggère que la conception des parcours de golf serait améliorée si les architectes travaillaient à créer le meilleur parcours pour l'espace dont ils disposent, plutôt que de s'accrocher à la notion "désuète" que chaque parcours doit être long de 18 trous.

"Lorsque vous avez des ressources limitées, vous êtes obligé d'utiliser ce que la nature vous a donné", a déclaré Roald au magazine Links en 2017. "Si seulement vous pouviez vous libérer des contraintes liées au fait que quelqu'un d'autre vous dise combien de trous vous devez construire.

"C'est la même chose que d'écrire des livres ou de faire des films. Imaginez que tous les livres doivent faire exactement 200 pages, ou qu'un film doive durer 95 minutes. Seraient-ils aussi bons ?

Bien qu'il ne comprenne que 12 trous, le Brautarholt a été reconnu internationalement comme l'un des meilleurs parcours du monde. En 2020, il a été classé n° 64 dans la liste des 100 meilleurs parcours du monde établie par Golfscape, aux côtés de Pebble Beach et de St.

Un modèle ?

La saison de golf étant courte en Islande et les hivers longs, les clubs de golf du pays cherchent à trouver des moyens innovants de prolonger la saison et de rendre le golf accessible aux jeunes joueurs tout au long de l'année.

L'équipe masculine de football d'Islande a fait la une des journaux du monde entier pour ses exploits lors des championnats d'Europe en 2016, atteignant les quarts de finale et se qualifiant pour sa première Coupe du monde en 2018. L'équipe féminine s'est également qualifiée pour trois championnats d'Europe consécutifs, de 2009 à 2017, alors qu'elle ne s'était jamais qualifiée pour un tournoi majeur.

Une grande partie du succès remarquable de l'équipe nationale a été attribuée à l'investissement du pays dans des installations intérieures ultramodernes et dans un excellent encadrement, un modèle qui pourrait finir par être reproduit dans le golf.

Le GKG Club de Reykjavik est l'un des plus grands clubs de golf d'Islande. Il comprend un parcours de 18 trous et un parcours de neuf trous, par-3. Avec un programme junior florissant et des membres actifs, le club a récemment investi dans une installation intérieure ultramoderne de 10 millions de dollars pour permettre aux membres de s'entraîner tout au long de l'année.

Située sous le clubhouse, l'installation intérieure comprend un putting green, une zone de chipping et 16 simulateurs de golf Track Man, permettant aux utilisateurs de jouer une centaine de parcours du monde entier.

Ulfar Jonsson, directeur sportif de GKG, a pu constater de visu l'impact de l'installation. "Nous constatons que nos jeunes joueurs sont techniquement plus avancés et meilleurs. Nous constatons que nos jeunes joueurs sont de plus en plus avancés techniquement et de mieux en mieux.

"Nous encourageons évidemment tous nos joueurs à jouer le plus possible sur le terrain pendant l'été, mais ils peuvent ensuite venir ici et travailler la technique pendant l'hiver.

Haukur Orn Birgisson, président de l'Union islandaise de golf et de l'Association européenne de golf, estime que l'investissement dans des installations telles que celle du GKG pourrait permettre aux joueurs islandais d'obtenir des résultats au plus haut niveau, même si leur succès a été limité sur les plus grands circuits mondiaux.

"Quand on y pense, la saison de golf s'étend sur cinq ou six mois. Le fait de disposer d'installations d'entraînement en salle est donc très important et, grâce aux nouvelles technologies, ces installations sont devenues très performantes. GKG en est un parfait exemple. Aujourd'hui, les membres du club jouent au golf en hiver, certes à l'intérieur et dans des simulateurs, mais c'est important pour leur développement.

"C'est également important pour le développement des juniors. On peut prendre l'exemple du football. Il y a quinze ans, ils ont commencé à avoir ces installations de football en salle et quelques années plus tard, nos équipes nationales se sont qualifiées pour le Championnat d'Europe et la Coupe du monde. C'est donc important", ajoute-t-il.

Les installations du GKG ont également apporté un élément social précieux au club. "Nous disposons désormais d'installations pour toute l'année, alors qu'auparavant, il s'agissait principalement d'un sport d'été... Aujourd'hui, tous les golfeurs viennent jouer avec leurs amis dans les simulateurs et prennent ensuite un repas et une boisson. C'est fantastique pour le moral du club", explique M. Jonsson.

Durabilité

En plus d'être reconnu comme l'un des meilleurs terrains de golf, Brautarholt cherche également à devenir le terrain de golf le plus durable de la planète.

"Ici, en Islande, plus ou moins toute notre énergie est renouvelable, alors nous avons pensé que ce serait une bonne idée d'aller dans cette direction ici", explique Palsson.

Ayant adopté l'énergie hydroélectrique et géothermique, l'Islande tire près de 100 % de son électricité de sources renouvelables. Soucieux de tirer parti de l'énergie propre du pays, M. Palsson a investi dans un parc de 30 tondeuses électriques automatisées.

"Nous en sommes arrivés à un point où les tondeuses électriques s'occupent d'environ 98 % du terrain de golf", explique M. Palsson.

La gestion du parc de petites tondeuses orange incombe à Einar Jonasson, responsable du parcours et green keeper en chef. "Oui, nos petits amis. C'est juste une façon différente de penser la coupe du gazon".

Grâce à une série de câbles disposés autour du terrain, les tondeuses sont programmées pour rester sur les fairways et peuvent être utilisées 24 heures sur 24, sans interruption. En plus d'être bénéfiques pour l'environnement, elles ont également permis à Jonasson de se concentrer sur d'autres aspects de l'entretien du terrain.

Outre une empreinte carbone proche de zéro, le Brautarholt est également entretenu sans produits chimiques et, grâce aux précipitations qui tombent toute l'année en Islande, il n'est pas nécessaire d'irriguer le terrain.

"Notre terrain de golf est situé dans un endroit spectaculaire et les visiteurs viennent ici pour profiter de la nature. Nous ne voulons pas nuire à l'environnement de quelque manière que ce soit, donc nous ne nous soucions pas de voir des mauvaises herbes sur le fairway, nous ne voulons pas nuire à quoi que ce soit", explique M. Jonasson.

Ayant récemment investi dans une tondeuse électrique autoportée de pointe pour les tees et les greens, Brautarholt cherche à établir une nouvelle norme durable pour la gestion des terrains de golf.

"Je pense que nous sommes le terrain de golf le plus vert du monde", déclare avec fierté M. Palsson.

Unique en son genre

Bien que l'Islande compte moins de 400 000 habitants, le pays abrite un nombre remarquable de 65 terrains de golf, dont certains comptent parmi les plus spectaculaires au monde.

"J'encourage tout le monde à venir jouer ici", déclare M. Birgisson.

"La nature ici est incomparable... Lorsque vous jouez au golf en Islande, vous faites également l'expérience de cette nature. Vous pouvez jouer au golf dans des champs de lave, dans des cratères volcaniques, sur les rives de rivières glaciaires, avec des sources chaudes qui jaillissent comme Geysir juste à côté de vous et des obstacles d'eau qui sont faits d'eau bouillante. On ne peut pas être plus proche de la nature en jouant au golf".

Le pays étant situé presque à égale distance des États-Unis et de l'Europe, est-il possible que l'un des principaux circuits de golf organise un tournoi en Islande à l'avenir ?

"Un jour, cela pourrait être possible. Imaginez une épreuve du PGA Tour jouée sous le soleil de minuit que nous avons ici en juin et juillet, ce serait fantastique", déclare M. Birgisson.

Un avenir prometteur

Compte tenu de la qualité des parcours en Islande, il n'est pas étonnant que le golf ait connu une croissance considérable dans le pays et qu'il soit aujourd'hui l'un des sports les plus populaires.

"Le golf a connu un essor considérable au cours des 10 à 15 dernières années, et son nombre a presque triplé au cours des deux dernières décennies", explique M. Birgisson. "Mais les deux dernières années ont été explosives, et plus de 6 % de la population est aujourd'hui membre d'un club de golf.

"Mais en même temps, nous avons probablement environ 40 000 personnes qui jouent au golf. Donc 12 % de la population joue au golf et je pense que c'est un record mondial.

"Il convient également de mentionner que le taux de participation des femmes est passé de 10 % à 33 % au cours de cette période", ajoute-t-il.

Avec une participation en hausse constante et de nouveaux parcours et installations innovants, l'Islande est en passe de devenir l'une des destinations golfiques les plus intéressantes au monde. Fort de cette dynamique, M. Birgisson est convaincu que les choses ne font que commencer.

"Nous ne pourrions pas être plus heureux, on peut dire que l'avenir du golf islandais est très prometteur."

