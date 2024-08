Comment les suspects de la mort de Matthew Perry ont profité de la guérison du toxicomane, disent les procureurs.

Maintenant, cinq personnes sont inculpées dans le cadre du décès de Perry.

Perry, qui incarnait Chandler Bing dans “Friends”, est décédé en octobre dernier à l'âge de 54 ans. Son corps a été retrouvé flottant face contre terre dans un jacuzzi indépendant à son domicile de Pacific Palisades. Il est décédé des “effets aigus de la kétamine” et de la noyade subséquente, selon un rapport d'autopsie.

Perry avait détaillé ses luttes décennales contre la dépendance aux drogues dans sa mémoire de 2022, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. Il a écrit qu'il avait commencé à abuser de médicaments sur ordonnance après avoir été impliqué dans un accident de jet-ski sur le tournage du film “Fools Rush In” en 1997 et qu'il avait été prescrit du Vicodin.

Les enquêteurs croient que Perry “est retombé dans la dépendance” à l'automne dernier, a déclaré le procureur des États-Unis Martin Estrada lors de l'annonce des chefs d'accusation jeudi.

Et un réseau de personnes “se souciait plus de profiter de M. Perry que de prendre soin de son bien-être”, a déclaré Estrada.

‘Combien ce crétin paiera-t-il?’

Deux médecins – Salvador Plasencia et Mark Chavez – ont travaillé pour fournir de la kétamine à Perry, a déclaré Estrada.

“Le défendeur Plasencia a vu là une occasion de profiter de M. Perry”, a déclaré Estrada. “Il a écrit dans un message texte en septembre 2023, ‘Je me demande combien ce crétin paiera’. Il a également déclaré dans des messages textes qu'il voulait être la seule source d'approvisionnement de M. Perry.”

De septembre à octobre 2023, Perry a été distribué “environ 20 fioles de kétamine” qui lui ont coûté environ 55 000 dollars, a déclaré Estrada.

Le défendeur Jasveen Sangha, une personne désignée par les autorités comme la “reine de la kétamine” de North Hollywood, dirigeait ce qui s'est traduit par “une sorte d'empire de vente de drogue” dans sa maison, a déclaré Estrada.

Un autre défendeur, Eric Fleming, a déclaré avoir obtenu de la kétamine de Sangha et avoir distribué la kétamine qui a tué Perry, selon les procureurs.

Et l'assistant de Perry, Kenneth Iwamasa, a injecté de la kétamine à l'acteur malgré son absence de formation médicale, a déclaré Estrada.

Au cours de la semaine précédant le décès de Perry, Iwamasa lui a administré au moins 21 injections de kétamine, selon une accusation. Les autorités ont déclaré qu'Iwamasa “a effectué plusieurs injections sur Perry le 28 octobre 2023 – le jour où Perry est décédé”.

Les suspects plaident coupables aux chefs d'accusation

Plasencia a plaidé non coupable à un chef d'accusation de conspiration pour distribution de kétamine, sept chefs d'accusation de distribution de kétamine et deux chefs d'accusation d'altération et de falsification de documents ou de dossiers liés à l'enquête fédérale. Son avocat a déclaré à l'affilié de CNN KCAL/KCBS qu'il n'y avait pas de preuve pour étayer les allégations contre le médecin.

“M. Perry était en traitement à la kétamine. Médicalement supervisé, médicalement prescrit. Et tandis que le procureur des États-Unis peut ne pas être d'accord avec le jugement médical de Dr. Plasencia, il n'y avait rien de criminel à l'époque”, a déclaré l'avocat Stefan Sacks à l'affilié. “Plus important encore, la kétamine qui a été impliquée dans le décès de M. Perry n'était pas liée à Dr. Plasencia”. CNN a contacté l'avocat de Plasencia pour obtenir un commentaire.

Chavez, l'autre médecin inculpé, “a accepté de plaider coupable à un chef d'accusation de conspiration pour distribution de kétamine”, ont déclaré les procureurs. CNN a contacté l'avocat de Chavez pour obtenir un commentaire.

Sangha, la soi-disant “reine de la kétamine”, a plaidé non coupable à un chef d'accusation de conspiration pour distribution de kétamine, un chef d'accusation de détention de locaux liés à la drogue, un chef d'accusation de possession avec intention de distribution de méthamphétamine, un chef d'accusation de possession avec intention de distribution de kétamine et cinq chefs d'accusation de distribution de kétamine. CNN a contacté son avocat pour obtenir un commentaire.

Fleming, qui a déclaré avoir distribué la kétamine qui a tué Perry, a plaidé coupable à un chef d'accusation de conspiration pour distribution de kétamine et un chef d'accusation de distribution de kétamine entraînant la mort. Un avocat de Fleming a refusé de commenter.

Et Iwamasa, l'assistant de Perry, a plaidé coupable à un chef d'accusation de conspiration pour distribution de kétamine entraînant la mort, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis. CNN a contacté l'avocat d'Iwamasa pour obtenir un commentaire.

Les contributeurs de CNN Scott Glover, John Miller, Lisa Respers France et Kelly McCleary ont contribué à ce reportage.

