Comment les navires de guerre américains abattent les drones des Houthis en mer Rouge, et ce qui pourrait suivre

Les affrontements entre les États-Unis et les Houthis, qui affirment viser les navires commerciaux à destination d'Israël après l'invasion de Gaza, pourraient s'intensifier après que le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi une nouvelle opération dirigée par les États-Unis et axée sur la protection des navires marchands opérant en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

Compte tenu des récentes actions de la marine américaine et de l'annonce de la nouvelle initiative de protection des États-Unis, CNN a demandé à des experts navals comment les navires de guerre font face aux menaces et quels sont les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés à l'avenir.

La marine américaine n'a pas indiqué quels systèmes d'armes ses navires utilisent contre les attaques des Houthis, mais les experts ont indiqué qu'un destroyer américain dispose d'une gamme de systèmes d'armes.

Il s'agit notamment de missiles sol-air, d'obus explosifs tirés par le canon principal de 5 pouces du destroyer et de systèmes d'armes rapprochées. Ils ajoutent que les navires américains disposent de capacités de guerre électronique qui pourraient couper les liens entre les drones et leurs contrôleurs à terre.

Quels que soient les systèmes utilisés par les capitaines des destroyers américains, ils devront prendre des décisions en matière de coût, d'inventaire et d'efficacité au fur et à mesure que la mission prendra de l'ampleur, selon les experts.

"Les drones sont plus lents et peuvent être touchés par des missiles moins coûteux ou même par le canon du navire. Les missiles plus rapides doivent être interceptés par des missiles intercepteurs plus sophistiqués", a déclaré John Bradford, maître de conférences à la S. Rajaratman School of International Studies de Singapour.

Les attaques de navires dans un canal vital ont un impact économique mondial

Les forces houthies soutenues par l'Iran ont lancé de nombreuses attaques contre les intérêts américains dans la région et contre Israël depuis les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre, alors que les craintes d'une aggravation de la guerre entre Israël et le Hamas continuent de se répandre dans la région.

Le groupe a déclaré que tout navire se dirigeant vers Israël était une "cible légitime", alors qu'il fait pression sur Israël pour qu'il mette fin à son offensive à Gaza. Il a organisé plusieurs attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux et a même tenté de faire débarquer des commandos par hélicoptère sur un navire pour le détourner.

Les plus grandes compagnies de transport maritime par conteneurs du monde ont interrompu le transit par l'une des artères commerciales du monde, ce qui, selon les experts, pourrait bloquer les chaînes d'approvisionnement et faire grimper les coûts du fret.

MSC, Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd ont tous déclaré ces derniers jours qu'ils éviteraient le canal de Suez pour des raisons de sécurité. Le géant pétrolier BP leur a emboîté le pas, ce qui a fait bondir les prix du pétrole et du gaz lundi.

"Il s'agit de l'une des artères les plus importantes du monde en matière de transport maritime", a déclaré l'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, à l'émission "CNN This Morning", ajoutant que le temps et les dépenses nécessaires au transport des marchandises en Afrique seront considérables. "Cela aura un impact réel sur l'économie mondiale.

Le principal atout de la marine américaine : le destroyer à missiles guidés

À la suite des attaques, la marine américaine a déclaré qu'elle viendrait en aide aux navires commerciaux en difficulté.

Le principal outil américain utilisé en mer Rouge pour contrer les attaques contre les navires est le destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke, comme l'USS Carney, qui a abattu les 14 drones houthis samedi. Le Standard Missile-6 (SM-6), une arme avancée qui peut abattre des missiles balistiques en altitude, d'autres missiles à trajectoire plus basse et cibler d'autres navires avec une portée allant jusqu'à 370 kilomètres, selon le Missile Defense Project du Center for Strategic and International Studies (CSIS). Ces missiles coûtent plus de 4 millions de dollars chacun.

- Le Standard Missile-2 (SM-2), moins avancé que le SM-6 et d'une portée plus faible de 185 à 370 kilomètres, selon la version, d'après le CSIS. Ils coûtent environ 2,5 millions de dollars chacun.

- Le missile Evolved Sea Sparrow (ESSM), conçu pour frapper les missiles de croisière anti-navires et les menaces à faible vitesse comme les drones ou les hélicoptères à une distance maximale de 50 kilomètres, selon le CSIS. Chaque missile coûte plus d'un million de dollars.

Les experts pensent que les États-Unis utilisent les missiles SM-2 et/ou ESSM contre les menaces houthies jusqu'à présent.

Des munitions coûteuses et le rapport coût-bénéfice

Mais comme ils sont confrontés à des drones qui peuvent être produits et déployés en grand nombre pour un prix unitaire inférieur à 100 000 dollars, une campagne prolongée pourrait finir par épuiser les ressources américaines, estiment les experts.

"Il s'agit de capacités d'interception aérienne avancées dont le coût moyen est d'environ 2 millions de dollars, ce qui fait que l'interception des drones n'est pas rentable", a déclaré Alessio Patalano, professeur de guerre et de stratégie au King's College de Londres.

Les forces houthies sont financées et entraînées par l'Iran ; elles disposent donc des ressources nécessaires pour mener un combat de longue haleine, soulignent les experts.

La question est également de savoir jusqu'où les États-Unis veulent aller pour protéger la marine marchande.

Le système d'armement rapproché Phalanx d'un destroyer américain - des canons Gatling pouvant tirer jusqu'à 4 500 coups par minute - pourrait faire face à des menaces de drones ou de missiles s'approchant à moins d'un kilomètre du navire de guerre, a déclaré Carl Schuster, ancien capitaine de l'US Navy et ancien directeur des opérations au Centre de renseignement conjoint du Commandement américain pour le Pacifique à Hawaï.

Il s'agit d'une défense relativement peu coûteuse. Mais si les drones s'approchent autant, il s'agit de la dernière ligne de défense et un échec pourrait coûter des vies américaines.

"Un seul missile ou drone ne peut pas couler un navire de guerre américain, mais il peut tuer des personnes et/ou causer des dommages qui obligent le navire à se retirer pour être réparé dans un port", a déclaré M. Bradford.

Défense des navires de guerre contre protection des commerçants

Le système Phalanx ne peut pas non plus protéger les navires marchands que le destroyer américain pourrait surveiller, à des kilomètres du navire de guerre.

"Pour assurer une défense aérienne étendue (par opposition à l'autoprotection), les navires s'appuient principalement sur des missiles antiaériens", a déclaré Sidharth Kaushal, chargé de recherche sur la puissance maritime au Royal United Services Institute de Londres.

Selon M. Kaushal, les missiles intercepteurs antiaériens des navires de guerre américains sont tirés à partir de cellules du système de lancement vertical (VLS) situées sur le pont.

Chaque cellule peut contenir un mélange d'armements (les nombres exacts sont classifiés), mais le nombre à bord d'un navire est limité, a déclaré M. Kaushal.

Et si les Houthis parviennent à épuiser les stocks d'un navire par des attaques successives, le navire de guerre pourrait se retrouver à court de munitions pour protéger les navires marchands qu'il surveille, a déclaré Salvatore Mercogliano, expert naval et professeur à l'université Campbell en Caroline du Nord.

"Si les marines sont bien équipées pour repousser les attaques des Houthis, il est à craindre que la portée et l'échelle augmentent et que les escortes ne puissent pas maintenir un niveau de défense suffisant pour protéger la navigation commerciale", a-t-il déclaré.

Les Houthis n'ont pas encore tenté une véritable attaque par essaim de drones, semblable à celle que la Russie a déployée à plusieurs reprises en Ukraine, qui pourrait impliquer des dizaines de menaces en même temps, selon les experts.

"Un essaim pourrait mettre à l'épreuve les capacités d'un seul navire de guerre, mais plus important encore, il pourrait signifier que des armes les dépassent pour atteindre des navires commerciaux", a déclaré M. Mercogliano.

Les navires de guerre américains sont également confrontés à la question du réapprovisionnement des stocks de missiles dans la région.

"Le seul site permettant de recharger les armes se trouve à Djibouti (une base américaine dans la Corne de l'Afrique) et il est proche de l'action", a-t-il déclaré.

Les États-Unis recherchent l'aide de leurs alliés

M. Patalano a déclaré que l'opération menée par les États-Unis en vue d'augmenter le nombre de navires de guerre protégeant les navires marchands contribuerait aux efforts de défense.

S'exprimant lors d'une réunion ministérielle virtuelle sur la sécurité maritime en mer Rouge avec des représentants de 42 autres pays, le ministre de la défense Austin a déclaré que "ces attaques inconsidérées des Houthis constituent un grave problème international (...) et qu'elles exigent une réponse ferme de la part de la communauté internationale".

"Ces attaques menacent la libre circulation du commerce et mettent en danger des marins innocents. Elles doivent cesser", a-t-il ajouté.

Un jour plus tôt, M. Austin avait annoncé la mise en place de l'opération "Prosperity Guardian" en mer Rouge, une opération multinationale à laquelle participent également le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne.

"Il semblerait qu'un plus grand nombre de navires (seront) en position de se soutenir mutuellement, élargissant de facto la gamme et le volume des capacités disponibles dans la zone pour relever le défi", a déclaré M. Patalano.

Menaces possibles dans un espace de combat en évolution

Si le renforcement de la coopération entre les alliés peut s'avérer utile, le déploiement de missiles de croisière ou balistiques antinavires pourrait constituer un nouveau défi, selon les experts.

Les missiles de croisière antinavires "peuvent arriver à basse altitude et pénétrer la coque d'un navire au-dessus de la ligne de flottaison. C'est ce type d'armes qui a coulé plusieurs navires britanniques pendant la guerre des Malouines et qui a touché l'USS Stark (dans le golfe Persique) en 1987", a déclaré M. Mercogliano.

Les missiles balistiques pourraient représenter un danger encore plus grand.

"La vitesse terminale de l'arme et de sa charge utile pourrait infliger de graves dommages à un navire de guerre ou à un navire commercial, et les meilleurs intercepteurs américains, comme le SM-6, pourraient être nécessaires pour l'abattre.

M. Mercogliano a déclaré que l'espace de combat n'était pas statique et que les Houthis auraient quelque chose à dire sur ce qu'ils allaient déployer.

"Les Houthis observent et voient comment les marines répondent à ces attaques.

Les experts estiment que les États-Unis pourraient à un moment donné décider de passer à l'offensive.

"Il existe une autre possibilité d'action qui consiste à frapper à la source. Il ne s'agirait plus d'intercepter les capacités une fois qu'elles sont dans l'air, mais de les frapper à la source pour empêcher leur utilisation", a déclaré M. Patalano.

"Si l'on dispose d'un choix et d'une capacité, il est toujours moins coûteux d'éliminer les archers que d'intercepter les flèches", a déclaré M. Schuster.

Source: edition.cnn.com