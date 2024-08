Les microplastiques s'accumulent dans le corps, ce qui inquiète les experts. Il est donc crucial de minimiser leur consommation. Une équipe de recherche chinoise a trouvé un moyen de réduire considérablement leur nombre dans l'eau potable.

Les personnes qui boivent uniquement de l'eau bouillie et filtrée peuvent réduire leur risque de consommer des nano- et microplastiques, ou NMP. C'est ce que vient de découvrir une équipe de recherche de l'université Jinan de Canton, en Chine. Notamment, ils ont obtenu des résultats impressionnants avec l'eau dure, qui contient des niveaux élevés de calcium et de magnésium.

Pour leur étude, les chercheurs ont créé divers types d'eau du robinet, en ajoutant différentes proportions de minéraux, de produits chimiques et de microplastiques, comme on en trouve dans différentes régions. Ils ont ensuite fait bouillir l'eau pendant plusieurs minutes et réanalysé les composants de chaque échantillon d'eau.

Un filtre à café suffit

Les résultats ont montré que la teneur en NMP de l'eau dure (300 milligrammes de carbonate de calcium par litre) était réduite de jusqu'à 90 % après cinq minutes de ébullition. Dans l'eau douce (60 milligrammes de carbonate de calcium par litre), jusqu'à 25 % de NMP pouvaient encore être éliminés par ébullition.

Les chercheurs ont découvert que le carbonate de calcium formé pendant l'ébullition encapsule une grande partie des nano- et micro-particules. Ils suggèrent que les particules flottantes peuvent être éliminées à l'aide d'un simple filtre une fois que l'eau a refroidi. Un filtre à café ordinaire suffit, car les NMP libres sont liés au carbonate de calcium et sont donc plus gros.

Cependant, l'équipe de recherche reconnaît qu'il reste incertain si cette méthode peut efficacement réduire les niveaux de NMP dans l'eau potable. Toutefois, leurs résultats suggèrent qu'il est justifié de poursuivre les recherches dans cette direction. Ceux qui font déjà bouillir leur eau peuvent non seulement réduire les niveaux de NMP, mais aussi minimiser le risque de contamination bactérienne, virale ou parasitaire.

Bien que les effets exacts des NMP sur l'homme ne soient pas encore connus, il y a des indices qui montrent qu'ils peuvent perturber certaines compositions corporelles, comme le microbiote intestinal. Les experts conviennent que l'ingestion de NMP doit être minimized autant que possible.

D'autres investigations peuvent être menées pour examiner si faire bouillir l'eau et utiliser un filtre à café peut significativement réduire les niveaux de NMP dans différents types d'eau potable. En respectant cette méthode, on pourrait contribuer à maintenir la santé et la sécurité globales, car les experts recommandent de minimiser l'ingestion de NMP en raison de ses potentiels effets sur les compositions corporelles comme le microbiote intestinal.

