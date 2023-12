Comment les loutres et les castors sont revenus sur l'un des plus grands terrains de golf du monde

Il ne s'agit cependant pas d'un récit sur les améliorations technologiques et une vision futuriste. Le Royal St George's, dans le Kent, a entrepris un voyage pour retrouver l'aspect qu'il avait il y a un siècle : un paradis de dunes pour la flore et la faune.

Paul Larsen, assistant greenkeeper, ayant été promu directeur en 2012, le travail avec Natural England a commencé sérieusement en 2013 afin d'améliorer le classement "défavorable" du parcours en tant que site d'intérêt scientifique spécial (SSSI).

Plus facile à dire qu'à faire, car Larsen et ses troupes s'occupent d'un domaine de 500 acres protégé au niveau national, dont le parcours lui-même représente environ 10 %.

Mais après consultation de Phil Williams et du Dr Graham Earl, de Natural England, les espèces envahissantes de graminées que l'on trouve plus communément sur les terrains de golf de l'intérieur des terres ont été brûlées et des graminées fétuques plus minces et plus ondulées sont revenues, de même que des orchidées sauvages en abondance.

"Je pense que les gens vont être surpris, dans le bon sens du terme, lorsqu'ils verront ce qui se passe cette fois-ci par rapport à 2011", a déclaré M. Larsen à CNN.

"L'herbe rase et épaisse était néfaste pour le golf, car vous perdiez votre balle et mettiez 10 heures à vous déplacer, mais aussi pour la faune et la flore. Des oiseaux comme les alouettes nichent dans l'herbe, et lorsque vous commencez à créer de la végétation rase, ils ne peuvent plus le faire. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes une terre de dunes".

Si le Royal St George's a réussi à obtenir le statut "favorable", c'est en grande partie grâce au dynamisme de Larsen.

La mentalité "c'est plus de travail" n'était pas sa façon de voir les choses et le parcours a prospéré", a déclaré Williams à CNN.

"Paul dit souvent qu'il voyait le terrain comme un club de golf surmonté d'une dune de sable, et qu'il le voit maintenant comme un système de dunes de sable sur lequel se trouve un terrain de golf. Il faut changer les perceptions".

La SSSI de la baie de Sandwich - qui comprend les anciens parcours Prince's et Royal Cinque Ports - abrite 90 % de la population d'orchidées-lézards du Royaume-Uni, l'une des plantes les plus rares du pays, tandis que les loutres et les castors, autrefois disparus, sont "subrepticement revenus", a déclaré M. Williams.

READ : Le cinéaste qui cherche à résoudre "le problème du sentiment d'être malvenu" dans le golf

Rendre la terre

Larsen lui-même est ravi de ce revirement, qu'il s'agisse des améliorations apportées à son propre métier, des relations de travail avec Natural England ou de l'explosion de la flore et de la faune.

"Certains arbres avaient commencé à tomber et nous avons découvert une petite famille de castors qui s'était approprié le terrain. Une caméra à vision nocturne a été placée dans un vieil arbre et nous avons vu trois castors se promener, comme ils le font", a-t-il déclaré.

"Je suis gardien d'espaces verts et j'ai beaucoup appris sur les fleurs et la nature - j'ai changé. Nous avons des plantes sauvages comme le gaillet, l'orobanche, que nous n'avions jamais eues. Et c'est parce que nous avons restauré le terrain pour qu'il redevienne ce qu'il était.

L'Open Championship 2021 se déroulera au Royal St George's après avoir été annulé l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. L'une des différences que les joueurs remarqueront par rapport aux deux derniers Open du Kent (2003 et 2011) est le passage des tees aux fairways.

"Maintenant, tout est sauvage et il faut frapper au moins 180 yards. Natural England s'en réjouit, car je lui ai rendu des terres. Les oiseaux peuvent y aller et je ne perds pas de temps à couper l'herbe courte", a déclaré Larsen.

"Nous n'avons pas toujours été en phase avec Natural England. Si nous voulions construire un nouveau tee, ils ne nous laissaient pas le faire. Mais nous avons travaillé ensemble pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui.

Larsen raconte qu'il a risqué de s'attirer les foudres de l'ancien secrétaire lorsque Williams et Earl lui ont conseillé de brûler les herbes envahissantes.

Il lui disait : "Qu'est-ce que vous avez encore fait ? J'ai essuyé beaucoup de critiques pour arriver là où j'en suis".

Au Nairn Dunbar Golf Club en Écosse - qui accueillera le championnat amateur en juin prochain - Richard Johnstone, directeur du parcours, a déclaré à CNN que l'idée d'un avenir durable lui était venue dès qu'il a été promu en 2016.

"Une partie de mon entretien portait sur une proposition de restauration de l'environnement des links - le parcours avait été trop arrosé et trop fertilisé et devenait davantage un parkland.

"Le rough était si dense que nous recevions beaucoup de commentaires négatifs sur les balles perdues et la lenteur du jeu."

LIRE : La différence d'une année à l'autre, avec 2020 "la meilleure de ma carrière jusqu'à présent" pour Tyrrell Hatton

Produits chimiques et rognures

Johnstone a également dû faire face à une certaine opposition au changement, mais le fait que Nairn Dunbar ait été couronné parcours de golf environnemental de l'année 2021 a été une belle récompense.

"Dans l'industrie, beaucoup de gens pensent que tout tourne autour de la faune et de la flore et de la fabrication de mangeoires pour les oiseaux. Mais ces prix n'ont rien à voir avec cela. Il s'agit de l'ensemble du processus de gestion, de l'absence de produits chimiques, etc.

M. Johnstone a indiqué que Nairn Dunbar avait adopté un programme largement exempt de produits chimiques en 2016, conformément à l'interdiction des produits destinés à supprimer les vers et les vers blancs et à prévenir les maladies du gazon.

En Europe, les cours sont parfois allés encore plus loin qu'au Royaume-Uni - ce que M. Larsen a pu constater de visu lorsqu'il a travaillé aux Pays-Bas de 2007 à 2011 - mais M. Johnstone estime que l'utilisation de produits chimiques est un problème auquel il faut s'attaquer.

"Si vous regardez les armoires à produits chimiques de certains cours américains, elles font la taille de tout mon établissement. Probablement 20 x 20 mètres. Mon armoire fait 1 x 1 mètre, avec deux bouteilles.

Selon M. Larsen, sa consommation de 30 à 50 kg d'azote par an n'est rien comparée à celle d'un terrain de football, qui mettrait cette quantité sur son point de penalty.

Les terrains de golf peuvent montrer l'exemple et dire : "Voici comment procéder de manière durable, avec moins d'engrais et de fongicides".

"Nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice et montrer que les terrains de golf n'ont pas besoin d'être parfaits. Après tout, la perfection est-elle souhaitable au détriment de la nature ?

Bien que l'élimination progressive des produits chimiques puisse prendre plus de temps, M. Williams a déclaré que les responsables de l'entretien des terrains de golf du monde entier pouvaient immédiatement procéder à un changement très simple.

"Lorsqu'ils coupent les greens à partir des tees et des fairways, on constate souvent que l'herbe coupée est empilée derrière le green, ce qui crée une zone massive d'enrichissement en nutriments. Ils pourraient être déversés sur une partie très importante de la végétation.

"Enlevez-les, compostez-les et utilisez-les comme engrais sur les greens, les tees et les fairways. Ce serait beaucoup mieux.

Un terrain de golf pittoresque au bord d'un lac accueille le Winter Classic

Engagement "zéro plastique

Les changements radicaux en irriteront certains, mais les entreprises soucieuses de durabilité, telles qu'Ocean Tees, ont entrepris de s'attaquer aux déchets plastiques sur les terrains de golf de manière très simple.

Après que le Royal North Devon, le plus ancien club d'Angleterre, a interdit les tees en plastique à partir du 1er janvier de l'année dernière, Ocean Tees a publié sur Twitter un engagement visant à mettre fin à leur utilisation sur les terrains de golf, qui a été suivi près de 40 000 fois le jour où il a été envoyé.

"En dehors du Royaume-Uni, l'engagement a surtout été pris par des pays anglophones comme le Canada et l'Australie", a déclaré le fondateur Ed Sandison à CNN.

"Les responsables de l'entretien des espaces verts du monde entier n'apprécient guère les tees en plastique. Ils finissent sur le terrain de golf, dans les cours d'eau locaux ou dans une poubelle - dans le meilleur des cas, une décharge.

Il ne fait aucun doute que la durabilité se répand. Au Mexique, l'architecte Agustín Pizá a mis en avant les conceptions environnementales de l'Écossais David McLay Kidd, de Tom Doak, de Bill Coore et de Ben Crenshaw, tous liés au complexe de golf de l'Oregon, Bandon Dunes.

Pizá a appris les ficelles de la conception de parcours de golf dans les années 1990 en suivant le mantra "plus c'est grand, mieux c'est", "un bunker ici, un bunker là, pas de problème".

Mais lorsqu'en 2003 il est parti faire un master à Édimbourg, dès sa première mission, Pizá a commencé à faire des croquis et à déplacer des choses pour qu'un trou naturel de gauche à droite puisse être converti en trou de droite à gauche.

"Ils ont mis mon projet en pièces sur le tableau", a déclaré M. Pizá à CNN.

Ils m'ont dit : "Nous sommes à Édimbourg où nous ne faisons pas cela. À quoi pensez-vous ? J'ai vite appris que la beauté n'est pas synonyme d'altérations, mais qu'elle peut être synonyme de petits détails délicats.

"Pour créer un golf de qualité et durable, il faut que le promoteur, l'architecte et le joueur soient à l'écoute.

Larsen, qui est également un fan des parcours américains à l'aspect naturel, comme ceux de Bandon Dunes et de Chambers Bay, hôte de l'US Open en 2015, n'est pas seulement passionné par les soins apportés aux parcours.

Avec quatre autres personnes travaillant sur des parcours britanniques réputés, dont Carnoustie et Royal Porthcawl, hôtes de l'Open britannique féminin en 2021 et 2025, il a créé le Links Club afin d'aider les responsables de l'entretien des espaces verts à collaborer en matière de sensibilisation à l'environnement.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"La création du club était un moyen de nous éduquer. Nous nous entraidons tous et c'est la meilleure chose que j'aie jamais faite, je pense.

"Nous essayons d'impliquer de nombreux cours d'Europe et je suis en contact avec des Américains pour qu'ils viennent. Il n'y a personne qui le fasse vraiment comme les parcours de golf.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com