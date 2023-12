Comment les idéaux utopiques de l'Union soviétique se sont transformés en cauchemar architectural

Au Royaume-Uni, par exemple, les immeubles sont habituellement qualifiés de "soviétiques" s'ils sont répétitifs et s'ils utilisent du béton armé. Pendant ce temps, en URSS, de belles villes historiques comme Tallinn étaient entourées de ce qui est aujourd'hui des "musées du mauvais traitement du prolétariat" (comme l'a récemment déclaré l'historien Norman Davies) ; et ce sont probablement ces blocs, vus sur le chemin de l'aéroport en route pour des vacances à Prague, Cracovie ou Riga, que les gens veulent dire lorsqu'ils parlent de "commieblocks".

Rien ne semble plus discréditer le projet de construction d'une société collective non capitaliste que ces monolithes sans relief qui s'étendent sur des kilomètres dans toutes les directions, et leur contraste avec les centres irréguliers et pittoresques légués par les bourgeois féodaux ou les grandes perspectives classiques de la ville bourgeoise.

C'est ce que les gens ont fui lorsqu'ils ont abattu le mur de Berlin.

Il est ironique de constater que ces structures "inhumaines", à peine reconnaissables en tant qu'"architecture", sont généralement le résultat de ce qui était l'une des politiques les plus humaines de l'empire soviétique - la fourniture de logements décents à un niveau de subvention tel qu'ils étaient pratiquement gratuits - les loyers pour ces logements étaient généralement fixés entre 3 et 5 % du revenu.

Ces logements ont commencé à être construits en masse dans la seconde moitié des années 1950. Des réformateurs comme [le premier ministre de l'Union soviétique Nikita] Khrouchtchev ont promis de créer - pour la première fois dans presque toutes ces villes - des logements décents pour tous les travailleurs, où ils n'auraient pas à partager des chambres ou des appartements avec d'autres familles, où ils disposeraient du chauffage central, de l'électricité, de l'eau chaude et d'autres commodités inhabituelles à l'époque.

Il fallait le faire, et vite, car la guerre et une révolution industrielle fulgurante avaient provoqué une surpopulation urbaine massive.

Comme ils l'auraient appris en lisant Le Capital de [Karl Marx] ou La condition de la classe ouvrière en Angleterre de [Friedrich] Engels, la première révolution industrielle a engendré de terribles conditions de logement, des centaines de milliers de personnes s'entassant dans des caves et des cours. Ils ont promis d'utiliser exactement les forces industrielles qui avaient créé cette situation pour apporter la solution - des logements produits en masse, fabriqués dans des usines, tout comme des voitures ou d'autres choses.

Dans les années 1970, l'URSS construisait plus de logements en usine que n'importe où ailleurs dans le monde.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

Les projets sont toujours magnifiques vus de la maquette, et superbes vus d'en haut : là, les motifs des blocs sont clairs, le parc et les lacs semblent véritablement verdoyants - des images abstraites du luxe moderne.

Mais le terrain est illisible, du moins dans la vision conventionnelle. Au lieu de cela, les dalles sont entourées de broussailles, sans espace public viable ni cohérence.

C'est ainsi que les HLM de l'Ouest ont souvent été perçus : une imposition du haut vers le bas par des architectes et des urbanistes à des ouvriers et des paysans qui n'en savaient rien et qui ont perdu leur bébé (la vie communautaire dans un lieu doté d'une identité distincte) avec l'eau du bain (qui est sûrement indéniablement sale).

Plus d'informations dans Paysagesdu communisme : Une histoire à travers les bâtiments, qui vient de paraître.

Source: edition.cnn.com