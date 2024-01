Comment les golfeurs ont adopté l'entraînement physique et "appris à aimer" la salle de sport

Anderson, un coach de performance avec 27 ans d'expérience, guidait le triple vainqueur majeur à travers une série d'exercices pour un photoshoot en 2014 quand il a vu quelque chose cliquer.

Les deux hommes utilisaient un "rip trainer" TRX - une corde de résistance et une barre lestée conçues pour imiter l'action d'un swing de golf.

"Il s'est dit : Oh, j'adore la sensation que cela procure", se souvient M. Anderson. "Il y a des photos et des images de cette séance photo et vous pouvez le voir dans cette excellente position.

Anderson entraîne des golfeurs amateurs et professionnels depuis 2004 et, au cours de cette période, il a pu constater à quel point le conditionnement physique peut contribuer à affiner le jeu d'un joueur - même s'il s'agit de modifier le swing d'un vainqueur d'un tournoi majeur grâce à un conseil ponctuel.

"Pour les joueurs d'élite, il s'agit toujours d'une petite pépite, d'une petite sensation, d'une petite chose qu'ils sont capables de mettre ensemble", explique Anderson à CNN Sport.

"Lorsque vous commencez à exploiter les qualités athlétiques que vous possédez déjà et que vous les utilisez à votre avantage sur le parcours de golf, vous obtenez des résultats constants.

Anderson entraîne des athlètes dans toute une série de disciplines, notamment le football américain, le baseball et le fitness en général, mais c'est au golf qu'il a constaté le plus grand changement d'état d'esprit en matière de conditionnement.

Sur le PGA Tour d'aujourd'hui, la majorité des joueurs sont minces, musclés et athlétiques, aussi à l'aise dans la salle de sport que sur le parcours de golf.

"Je pense que j'ai appris à l'aimer (la salle de sport)", a déclaré Rory McIlroy, numéro 7 mondial, dans une interview accordée à Coach Mag. "Au début, on déteste ça, on se demande si on est obligé de faire ça, mais une fois qu'on commence à voir des résultats et qu'on devient plus fort... Je pense que c'est là que se trouve le plaisir. Je pense que c'est de là que vient le plaisir".

On retrouve la même attitude chez les femmes. La star du LPGA Tour, Lexi Thompson, a déclaré à CNN en 2017 qu'elle était "accro" à l'entraînement, ce qui, selon elle, a créé "des changements spectaculaires dans ma distance de swing au golf".

Anderson, qui se qualifie lui-même de "nerd complet" en ce qui concerne la biomécanique du swing de golf, a observé de près la façon dont la forme physique est devenue un élément crucial du jeu moderne.

"Il y a vingt ans, un entraîneur de viande comme moi qui essayait de parler de l'élan de golf était tabou", dit-il, ajoutant que la condition physique était auparavant considérée comme "pas grand-chose - un gars pouvait avoir un corps de père ou un petit ventre".

Aujourd'hui, il travaille en étroite collaboration avec les golfeurs pour améliorer les aspects physiques de leur jeu : stabilité, mobilité, coordination, vitesse et explosivité.

"Le swing de golf est l'un des mouvements les plus violents et les plus athlétiques du monde du sport... se tenir sur place et se déplacer aussi vite que possible", explique Anderson.

Plutôt que d'aider les joueurs à devenir plus forts, Anderson met l'accent sur la durabilité et la résistance aux rigueurs de l'élan du club de golf, encore et encore.

Pour ce faire, il utilise des exercices comme le TRX - un outil d'entraînement en suspension qui utilise le poids du corps pour renforcer la force, l'équilibre et la stabilité du tronc - des routines de squat et de fente, une série de planches, des répétitions de deadlift et des séries de sprints et de sauts.

Anderson considère également qu'un passé sportif varié est un avantage pour les golfeurs.

Il cite en exemple Gary Woodland, champion de l'US Open 2019 et ancien joueur de basket-ball universitaire, Dustin Johnson, deux fois vainqueur d'un tournoi majeur - "il pourrait smasher un ballon de basket en ce moment même", dit Anderson - et Sergio Garcia, vainqueur du Masters 2017 et passionné de football.

"Ce que j'ai constaté, c'est que les compétiteurs sur le terrain de golf ont un avantage compétitif s'ils ont pratiqué des sports d'équipe ou des sports individuels qui nécessitent tous ces aspects d'athlétisme, de vitesse, d'agilité, de réaction", poursuit Anderson.

"Différents types de situations de pression que l'on rencontre dans le cadre d'un sport général... Ce sont les veines qui traversent tous ces sports et, du point de vue de la compétition, vous pouvez vraiment les exploiter sur le terrain de golf".

Les entraînements de Woods

La relation entre le golf et l'entraînement physique n'est pas un phénomène propre aux deux ou trois dernières décennies. Gary Player, neuf fois vainqueur d'un tournoi majeur et qui s'entraîne encore régulièrement à plus de 80 ans, a souvent vanté les avantages de l'exercice et d'un mode de vie sain.

Mais c'est à Tiger Woods que l'on attribue souvent le mérite d'avoir révolutionné l'attitude du sport à l'égard de la salle de sport.

Âgé de 24 ans, Woods a déclaré que son programme quotidien comprenait une course de 4 miles, une séance d'haltérophilie, plusieurs heures de frappe de balles et d'entraînement au putting, une autre course de 4 miles, puis une soirée à jouer au basket-ball ou au tennis si cela lui plaisait.

"C'est le travail qu'il effectuait qui a fait de lui un grand joueur", explique Anderson.

"Aujourd'hui, beaucoup de jeunes joueurs athlétiques et très bons ont pour idole Tiger.

"Quand ils voulaient savoir ce que c'était, ce qu'il fallait pour réussir sur le terrain de golf, ils regardaient quelqu'un comme Tiger : il fallait être rapide, athlétique, puissant, équilibré. Et ils adoptaient cette mentalité".

L'approche scientifique de DeChambeau

Bryson DeChambeau, champion de l'US Open 2020 et ancien numéro un mondial, a adopté l'une des approches les plus frappantes en matière de conditionnement physique dans le golf d'aujourd'hui : il a pris 40 kilos pendant la pandémie de Covid-19.

Cette approche a porté ses fruits lorsque les tournois ont repris, DeChambeau se classant quatre fois parmi les dix premiers en juin et juillet 2020.

"C'est un peu émouvant pour moi parce que j'ai fait quelque chose d'un peu différent ; j'ai changé mon corps, j'ai changé mon état d'esprit dans le jeu et j'ai été capable d'obtenir une victoire tout en jouant un style de golf complètement différent", a-t-il déclaré aux journalistes après avoir remporté le Rocket Mortgage Classic cette année-là.

Mais Anderson ne pense pas que le plan de DeChambeau - qui consistait à se muscler pour faire parcourir à la balle d'énormes distances - changera le golf à l'avenir. Selon lui, la fenêtre d'opportunité offerte par la pandémie fait de DeChambeau une "anomalie".

"Ce qui l'a vraiment aidé à faire cela, c'est qu'il a un swing à un seul plan", ajoute Anderson.

"Tous ses fers sont de la même longueur et ce genre de choses. Il a une approche très cérébrale, analytique et scientifique du jeu. Il peut tout garder sur le même plan et redescendre avec plus de puissance et de vitesse.

DeChambeau est actuellement absent du PGA Tour après avoir été opéré d'une fracture de l'os de la main gauche.

Cela signifie qu'il manquera le prochain championnat de la PGA au Southern Hills Country Club à Tulsa, Oklahoma, où le nouveau champion du Masters Scottie Scheffler, le numéro 2 mondial Jon Rahm et le quadruple vainqueur du Majeur McIlroy seront parmi les favoris.

Quant à Spieth, avec qui Anderson a travaillé à plusieurs reprises par le biais d'un sponsor commun, l'Américain pourrait rejoindre un cercle d'élite en réalisant un grand chelem en carrière lors du PGA Championship.

Il espère sans doute un nouveau coup d'éclat pour tenter de remporter son premier titre majeur en cinq ans.

