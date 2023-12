Comment les fortes chaleurs peuvent-elles tuer et comment se protéger ?

De toutes les catastrophes naturelles, c'est la chaleur extrême qui est la plus meurtrière, selon des études, tuant plus de personnes que les ouragans et les tornades réunis.

"Ce qui est le plus problématique avec la chaleur, c'est qu'il s'agit d'un problème climatique sournois parce qu'il tue beaucoup de gens, mais il n'est pas impressionnant comme un ouragan ou autre. Cela se produit tout le temps, c'est donc sournois", a déclaré Tarik Benmarhnia, épidémiologiste de l'environnement à l'université de Californie à San Diego.

Selon une étude réalisée en 2021, le nombre de décès liés à la chaleur a augmenté de 74 % depuis 1980. Avec la crise climatique actuelle, les températures élevées devraient s'aggraver et les vagues de chaleur durer plus longtemps, touchant des régions du pays qui n'y sont pas habituées.

La plupart des décès et des problèmes de santé liés à la chaleur peuvent être évités. La déshydratation, le coup de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur sont les trois affections les plus courantes auxquelles il faut faire attention.

La déshydratation

Votre corps a besoin d'eau et d'autres liquides pour fonctionner. Lorsque vous perdez plus de liquide que vous n'en absorbez, vous êtes déshydraté.

Une déshydratation légère ou modérée peut être gérée en buvant davantage, mais une déshydratation sévère nécessite des soins médicaux.

Le problème est que votre corps ne vous fait pas toujours savoir assez tôt que vous avez besoin de plus d'eau. Lorsque vous ressentez la soif, vous avez déjà pris du retard dans le remplacement des liquides. Souvent, les personnes âgées ne ressentent pas la soif avant d'être réellement déshydratées.

Selon les experts, lorsque vous devez sortir dans la chaleur, il est important de boire des liquides avant même de sortir, sinon vous risquez de ne pas pouvoir rattraper ce dont votre corps a besoin.

Lorsque vous êtes à l'extérieur, en particulier si vous travaillez ou faites de l'exercice dans la chaleur, les US Centers for Disease Control and Prevention recommandent de boire une tasse d'eau (8 onces) au moins toutes les 15 à 20 minutes. Mais ne buvez pas plus de 48 onces d'eau par heure, car cela peut réduire votre taux de sodium de manière trop importante, entraînant une confusion et d'autres problèmes de santé.

Vous devez également rester hydraté après être rentré à l'intérieur, en buvant suffisamment de liquides pour remplacer ce que vous avez perdu en transpirant.

Une déshydratation chronique peut augmenter le risque de calculs rénaux et d'infections des voies urinaires, ainsi que de problèmes à plus long terme.

Coup de chaleur

Selon le Dr Scott Dresden, professeur adjoint de médecine d'urgence à la Northwestern University, le coup de chaleur est la "conséquence la plus inquiétante" des fortes chaleurs.

En cas de coup de chaleur, le corps ne peut pas se refroidir et réguler sa température.

À des températures normales, le corps perd de l'eau en transpirant, en respirant et en allant aux toilettes. Mais lorsque l'humidité dépasse 75 %, la transpiration devient inefficace. Notre corps ne peut dégager de la chaleur que lorsque la température extérieure est inférieure à notre température corporelle interne, qui se situe généralement autour de 98,6 degrés.

Si la température du corps augmente rapidement, son mécanisme naturel de refroidissement - la transpiration - ne fonctionne plus. En l'espace de 10 ou 15 minutes, la température d'une personne peut atteindre le niveau dangereux de 106 degrés ou plus. Cela peut entraîner une incapacité ou même la mort.

Les personnes âgées, les personnes qui prennent certains médicaments comme les bêtabloquants et les antidépresseurs, ainsi que les enfants, peuvent avoir plus de mal à réguler la chaleur. L'alcool peut également empêcher le corps de réguler sa température, tout comme la déshydratation ou le fait d'être trop habillé pour la chaleur.

Si vous remarquez qu'une personne est confuse, que sa peau est rouge, qu'elle semble respirer rapidement ou qu'elle se plaint d'un mal de tête, mettez-vous à l'ombre ou à l'air conditionné. Rafraîchissez-la avec de l'eau fraîche, des poches de glace ou des serviettes mouillées autour du cou, de la tête, des aisselles et de l'aine. Et demandez une aide médicale dès que possible.

Une personne victime d'un coup de chaleur peut transpirer abondamment ou ne pas transpirer du tout. Elle peut devenir confuse ou s'évanouir, et elle peut avoir une crise d'épilepsie. S'il n'est pas traité, le coup de chaleur peut rapidement endommager le cerveau. Le cœur peut battre dangereusement vite et le corps peut s'arrêter.

Vous pouvez réduire les risques de coup de chaleur en portant des vêtements amples et légers. Portez également de la crème solaire : Les personnes qui ont attrapé un coup de soleil sont moins à même de réguler leur température corporelle. Buvez beaucoup d'eau. Essayez d'éviter de travailler à l'extérieur ou de faire de l'exercice aux heures les plus chaudes de la journée. Laissez-vous acclimater aux températures élevées avant de commencer à courir des marathons ou à faire tout autre exercice extrême en plein air.

Épuisement par la chaleur

L'épuisement par la chaleur survient lorsque le corps perd trop d'eau ou de sel en raison d'une transpiration excessive. Ce phénomène se produit généralement lorsque vous êtes exposé à des températures élevées combinées à une forte humidité ou lorsque vous pratiquez une activité physique intense, comme la course à pied ou le football.

Selon le CDC, les maladies liées à la chaleur sont la principale cause de décès et d'invalidité chez les athlètes des lycées américains. Mais elles peuvent être un problème pour toute personne participant à des activités quotidiennes comme tondre la pelouse ou se promener.

Les signes d'épuisement par la chaleur peuvent être une peau froide ou humide avec la chair de poule, une transpiration abondante, une sensation de faiblesse ou de fatigue, un rythme cardiaque inhabituel, des crampes musculaires, des maux de tête ou des nausées.

Si vous pensez que vous ou quelqu'un d'autre souffrez d'épuisement par la chaleur, reposez-vous à l'ombre ou à l'air conditionné. Buvez de l'eau fraîche. Si les symptômes ne s'atténuent pas, consultez un médecin.

À ce stade, le traitement n'est pas des plus agréables. "Nous utilisons généralement des bains de glace dans notre salle d'urgence", a déclaré M. Dresden. "Nous pratiquons l'immersion dans l'eau froide.

Si cela n'est pas possible, l'hôpital peut essayer des draps mouillés et un grand ventilateur.

Les températures extrêmement élevées peuvent être liées à au moins 17 causes de décès, la plupart d'entre elles étant liées à des problèmes cardiaques et respiratoires, mais aussi au suicide, à la noyade et à l'homicide.

Des études ont montré que l'exposition à une chaleur extrême peut contribuer à des problèmes de santé mentale, à des problèmes pour les femmes enceintes et à de mauvais résultats à la naissance.

Même si vous ne travaillez pas ou ne faites pas d'exercice à l'extérieur, soyez prudent en cas de températures extrêmes.

Le Dr Stephanie Lareau, médecin urgentiste à Rocky Mount, en Virginie, explique qu'il est important de surveiller non seulement la température, mais aussi l'indice de chaleur. Ce dernier prend en compte l'humidité, qui peut être plus importante pour les maladies liées à la chaleur.

Lorsque vous planifiez des activités, essayez de les mettre à l'abri de la chaleur, en particulier si vous avez des enfants en bas âge ou des personnes âgées dans votre cercle social, car ils ne supportent pas aussi bien la chaleur.

"Veillez à ce que tout le monde boive beaucoup de liquide", a déclaré M. Lareau. "Il n'est pas nécessaire d'absorber de grandes quantités d'eau, mais il faut boire un peu avant d'avoir soif et surtout quand on a soif. C'est très important. Les maladies dues à la chaleur sont tout à fait évitables si l'on adopte la bonne approche.

Source: edition.cnn.com