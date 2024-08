Une équipe de recherche a mesuré la température sur les feuilles de chênes en Suisse, en France et en Espagne l'été dernier. Les chercheurs ont été étonnés de voir à quel point les arbres peuvent se protéger des températures élevées et ont trouvé la raison.

Les feuilles de chênes peuvent supporter la chaleur, selon une étude. Une équipe suisse a mesuré la température des arbres en Suisse, en France et en Espagne l'été dernier et a obtenu des résultats "surprenants", selon l'Institut fédéral de recherche WSL de Suisse.

"Les feuilles les plus élevées des cimes ont atteint des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius en août, ce qui est assez incroyable", a rapporté Charlotte Grossiord, écologue forestière et principale auteure de l'étude. Ces valeurs ont été mesurées à une température de l'air de 40 à 42 degrés. Les chênes ont survécu à la chaleur sans que l'activité de photosynthèse dans les cellules ne soit détruite. During photosynthesis, plants use sunlight, water, and carbon dioxide to produce sugar for their growth.

Test de chaleur dans un bain d'eau

L'équipe de recherche a découvert que les chênes-lièges peuvent supporter encore plus de chaleur. Pour ce faire, ils ont exposé des feuilles à des températures croissantes dans un bain d'eau. Les feuilles de chênes-lièges suisses ont résisté jusqu'à 59 degrés, tandis que les feuilles d'autres arbres ont résisté un peu moins.

Les arbres ont leur propre mécanisme pour maintenir la température des feuilles plus basse en été, comme l'équipe l'a découvert : les feuilles perdent toujours un peu d'eau, qui s'évapore à la surface et fournit un refroidissement.

L'équipe a enregistré les températures dans la couche supérieure des feuilles à l'aide de caméras thermiques infrarouges sur des drones. Pour mesurer la photosynthèse dans les branches en haut et la perte d'eau, ils ont utilisé des grues dans certains cas. Compte tenu des canicules fréquentes dues au changement climatique, Grossiord recommande de détecter les signaux de stress thermique dans les forêts à l'aide de drones ou de satellites. L'irrigation peut rafraîchir les arbres.

