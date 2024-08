Le programme anonyme commence par ce message : “Prêt à arrêter ? Envoyez la date à laquelle vous voulez arrêter pour recevoir des conseils quotidiens quelques semaines avant et après votre date d'arrêt.”

Parmi les adolescents ayant un historique de vapotage, ceux qui ont participé à un programme de messages texte appelé C'est l'heure d'arrêter étaient 35 % plus susceptibles de déclarer avoir arrêté de vaper après sept mois par rapport aux adolescents qui n'ont pas participé au programme, selon une étude publiée mercredi dans le journal médical JAMA.

C'est l'heure d'arrêter a été développé par Truth Initiative, une organisation à but non lucratif axée sur la fin du tabagisme, en tant que programme de messagerie texte gratuit et anonyme pour aider les jeunes à arrêter de vaper. Avant cette étude — que Truth Initiative a financée — il n'y avait pas de données disponibles sur la manière d'aider les adolescents à arrêter de vaper, selon les chercheurs.

“C'est la première étude à démontrer l'efficacité d'un programme d'arrêt de la vapotage pour les adolescents. C'est également un programme qui a été utilisé par plus de 780 000 jeunes dans tout le pays depuis que Truth Initiative l'a lancé en 2019”, a déclaré le Dr. Amanda Graham, chief health officer de Truth Initiative et principal investigateur de l'étude, dans un e-mail.

“Cette étude est la première à montrer l'efficacité d'une intervention numérique pour aider les jeunes à se libérer des cigarettes électroniques”, a-t-elle déclaré. “L'intervention par messages texte les a aidés à construire leur confiance pour surmonter l'addiction à la nicotine et apprendre des compétences de changement de comportement puissantes qu'ils peuvent emporter pour la vie.”

Les cigarettes électroniques sont le produit du tabac le plus couramment utilisé par les adolescents.

Le survey national sur le tabac chez les jeunes de 2023, publié en novembre par les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration des États-Unis, a révélé qu'environ 2,1 millions d'élèves du secondaire et du collège étaient des utilisateurs de cigarettes électroniques.

L'étude comprise plus de 1 500 adolescents aux États-Unis, âgés de 13 à 17 ans, qui ont déclaré avoir vapoté au cours des 30 derniers jours, avec environ 76 % d'entre eux déclarant qu'ils vapotent dans les 30 minutes qui suivent leur réveil, un signe de dépendance à la nicotine.

La plupart des participants à l'étude, environ 87 %, ont déclaré avoir essayé d'arrêter au cours de l'année précédente, et environ 94 % ont déclaré se sentir somewhat ou very addicted à la vapotage.

Les participants à l'étude ont été recrutés via des publicités sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Snapchat. D'octobre 2021 à octobre 2023, environ la moitié des participants ont été affectés aléatoirement au programme de messages texte C'est l'heure d'arrêter.

Le programme de messages texte comprenait des messages conçus pour construire la confiance et les compétences pour arrêter, notamment des stratégies cognitives et comportementales, une formation à la pleine conscience, une formation à la respiration, des conseils sur les soins personnels, le soutien social, des informations sur les médicaments pour cesser de fumer et comment joindre la Crisis Text Line.

Certains des messages texte du programme comprennent : “Boire quelque chose de froid - de l'eau, une boisson pour sportifs, du thé glacé, du lait - peut aider lorsque l'envie se manifeste. Vous pouvez toujours répondre COPE.” ou “Vous y arriverez. Vous pouvez peut-être éviter les personnes, les lieux ou les choses qui vous donnent envie d'utiliser votre vapotage aujourd'hui (si cela est possible). Envoyez COPE ou STRESS si vous en avez besoin.” Les messages comprennent également des conseils d'autres jeunes qui arrêtent également.

Les participants étaient encouragés à fixer une date d'arrêt et étaient interrogés sur leur comportement de vapotage via des évaluations de suivi par messages texte.

Les autres participants à l'étude, qui n'ont pas été placés dans le programme, ont reçu uniquement les évaluations de suivi par messages texte. Ces messages texte d'évaluation comprenaient des messages tels que “Comment se passe l'arrêt ?” ou “Avez-vous réduit la quantité de nicotine que vous vapotez au cours des deux dernières semaines ?”

Il y avait également un groupe de “liste d'attente” qui n'a reçu ni messages texte via le programme C'est l'heure d'arrêter ni les messages d'évaluation de suivi uniquement.

Les chercheurs — de Truth Initiative et de l'Université Brown — ont découvert qu'après l'écoulement de sept mois, environ 38 % des participants au programme C'est l'heure d'arrêter ont déclaré ne pas avoir vapoté au cours des 30 derniers jours, comparé à 28 % du groupe d'évaluation uniquement.

Chez les adolescents qui vapotaient et fumaient également des cigarettes traditionnelles, une proportion plus élevée dans le programme C'est l'heure d'arrêter, environ 51 %, a déclaré ne pas avoir vapoté ni fumé à sept mois, comparé à 30 % du groupe d'évaluation uniquement.

“La messagerie texte est une approche évolutive et économique pour fournir un traitement d'arrêt de la vapotage à grande échelle”, ont écrit les chercheurs dans l'étude.

“Les lignes directrices nationales recommandent que les professionnels de santé pédiatriques interrogent tous les adolescents sur l'utilisation des cigarettes électroniques. L'intervention évaluée ici peut être une ressource pour les cliniciens dont les patients expriment leur intérêt à arrêter de vaper”, ont ajouté les chercheurs. “Placer des informations sur l'intervention dans les cabinets et les salles d'attente peut encourager l'utilisation de l'intervention auprès de ceux qui ne revelent pas leur vapotage.”

Une étude publiée en 2021 a montré que parmi plus de 2 500 jeunes utilisateurs de cigarettes électroniques, âgés de 18 à 24 ans, environ 24 % qui ont participé au programme C'est l'heure d'arrêter ont déclaré avoir arrêté de vapoter après sept mois, comparé à environ 19 % du groupe d'évaluation uniquement.

Graham a déclaré qu'elle était surprise que les taux d'arrêt chez les adolescents de cette nouvelle étude soient plus élevés que chez les jeunes adultes de l'étude précédente.

“Cela peut indiquer les normes changeantes autour de l'utilisation des cigarettes électroniques et le fait que l'arrêt de la vapotage chez les jeunes devient de plus en plus normal et accepté”, a-t-elle déclaré.

Les personnes peuvent rejoindre le programme C'est l'heure d'arrêter gratuitement en envoyant DITCHVAPE au 88709. Le programme est disponible uniquement aux États-Unis.

Une nécessité croissante de solutions

L'étude a inclus un groupe diversifié d'adolescents, indiquant comment le programme de messages texte pourrait être utile pour les communautés marginalisées, a déclaré le Dr. Suchitra Krishnan-Sarin, professeur de psychiatrie à l'École de médecine de Yale.

Ce qui retient l'attention, c'est la diversité des démographies des jeunes qui ont participé, ce qui est très représentatif à la fois de ce groupe d'âge et de ceux qui utilisent les cigarettes électroniques. C'est ce qu'a écrit Krishnan-Sarin, qui n'a pas participé à la nouvelle étude mais qui suit de près les recherches publiées par l'initiative Truth, dans un courriel.

Environ 43 % des participants à l'étude étaient des adolescents LGBTQ+, par exemple, et les recherches suggèrent que les jeunes LGBTQ+ fument et vapotent à une plus haute prévalence que leurs pairs non LGBTQ+.

«Il y a peu, voire pas, d'interventions validées pour l'arrêt du vapotement chez les jeunes. Des programmes comme celui-ci sont donc essentiels pour soutenir les jeunes dans leurs efforts pour arrêter de vapoter», a déclaré Krishnan-Sarin. «Je recommanderais ce type de programme aux jeunes qui souhaitent arrêter de vapoter. De nombreuses écoles utilisent des mesures punitives pour traiter le vapotement, qui sont connues pour ne pas être efficaces.»

Inscrivez-vous ici pour recevoir chaque mardi The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta de l'équipe CNN Health.

La nouvelle étude est importante car il y a peu de programmes d'arrêt des cigarettes électroniques qui sont gratuits et accessibles aux adolescents, a écrit Dr. Bonnie Halpern-Felsher, psychologue du développement à l'Université Stanford, dans un editorial publié en même temps que l'étude dans JAMA.

Elle a ajouté qu'il y avait également un «manque d'études» sur les effets et les doses de la thérapie de remplacement nicotinique, ou TNR, pour les adolescents comme moyen d'aider à arrêter le vapotement. La thérapie de remplacement nicotinique est la famille de médicaments utilisés pour aider les adultes à arrêter d'utiliser la nicotine, notamment les patches, les gommes ou les pastilles en vente libre ou les inhalateurs ou les pulvérisations nasales sur ordonnance.

«De plus, la Food and Drug Administration des États-Unis n'a pas approuvé les TNR pour quiconque a moins de 18 ans (bien que de nombreux professionnels de santé prescrivent des TNR aux adolescents, comme le recommande l'Académie américaine de pédiatrie). Il est donc essentiel que les programmes d'arrêt des cigarettes électroniques axés sur les adolescents soient développés, évalués et mis en œuvre», a écrit Halpern-Felsher.

«Le besoin de programmes de prévention et d'arrêt des cigarettes électroniques basés sur des preuves, qui sont accessibles et faciles pour les adolescents à utiliser, et qui fournissent aux adolescents des informations et un soutien appropriés au développement, est grand», a-t-elle déclaré. «This is Quitting est

Lire aussi: