Comment l'approche rapide de Dustin Johnson peut-elle contribuer au rythme de jeu du golf ?

C'est ainsi que Rory McIlroy décrit le processus qui se déroule entre les oreilles de Dustin Johnson, une approche très différente de celle du "scientifique" Bryson DeChambeau.

"Il rend le jeu si simple, ou le fait paraître si simple parfois", a déclaré McIlroy lors de l'envoûtante victoire de Johnson par cinq coups au Masters d'Augusta en novembre.

Cette simplicité peut venir de l'approche rapide de Johnson, quelque chose que le joueur de 36 ans a identifié comme étant à la fois un point positif et un point négatif lors de sa saison de passage à l'âge adulte il y a dix ans.

"J'ai toujours été un joueur rapide [...] il n'y a que deux choses qui peuvent arriver : un bon ou un mauvais coup, alors pourquoi perdre du temps à le faire ? a déclaré Johnson lors du Tour Championship 2010, l'année où il a perdu à deux reprises son avance au dernier tour d'un tournoi majeur.

Quoi qu'il en soit, ce qu'il a retenu au cours des dix années qui ont suivi a fonctionné. Il est reparti avec deux Majeurs, a passé plus de semaines à la première place mondiale (111) que n'importe qui d'autre que Tiger Woods (683), Greg Norman (331) et McIlroy (106) et a remporté des épreuves du PGA Tour chaque saison au cours de ses 13 premières années d'existence. Sur ce dernier point, seuls Jack Nicklaus (17) et Woods (14) ont fait mieux.

Son succès a donné une tribune à Johnson, qui parle relativement peu, et le Sud-Carolinien a déclaré en 2017 qu'il pensait que l'introduction d'un chronomètre des coups sur le PGA Tour serait une bonne idée.

"Ce serait assez amusant, en fait. J'aurais beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de gars qui n'en auraient pas. Ils seraient pénalisés à chaque trou".

En 2018, l'European Tour a introduit l'innovant Shot Clock Masters en Autriche - où les joueurs avaient entre 40 et 50 secondes pour frapper leurs coups - et l'expérimentation avec GolfSixes pour un autre format plus dynamique a suivi depuis.

Toutefois, ces mesures n'ont guère permis d'enrayer le fléau du slow play.

Des sanctions rares

Dans les années 1950, Clifford Roberts, cofondateur et président de l'Augusta National, a exigé que les groupes de deux balles fassent un tour en trois heures, dernier tour compris.

Pourtant, bien que certains tours aient duré près de six heures sur le célèbre parcours, la seule pénalité pour jeu lent au Masters remonte à 2013, lorsque le débutant chinois Tianlang Guan, âgé de 14 ans, a dû ajouter un coup à son total à la fin de son deuxième tour.

Entre 1995 et 2017, le PGA Tour n'a pas infligé de pénalité pour jeu lent, cette mesure étant entrée en vigueur en 1994.

Lors du KPMG Women's PGA Championship de septembre, la joueuse tchèque Klara Spilkova a été pénalisée de deux coups, ce qui lui a coûté sa place au troisième tour. En 2019, un certain nombre d'amendes et une pénalité supplémentaire de deux coups ont été infligées sur le LPGA Tour, tandis qu'en 2018, six amendes ont été infligées et quatre pénalités de deux coups, contre 34 amendes en 2016.

"Il est difficile de jouer vite, j'ai l'impression, ici, simplement à cause de toutes les pentes des greens et des vents, et si vous êtes juste un peu à côté de la plaque, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles", a déclaré la double championne majeure Anna Nordqvist à Aronimink après l'incident de Spilkova.

"Je pense que vous êtes un peu dans votre bulle et que vous essayez d'accélérer autant que vous le pouvez, mais c'est difficile à faire parce que vous avez tendance à être assez loin du trou.

Sa compatriote Stacy Lewis, double vainqueur d'un tournoi majeur, s'est montrée plus critique - et a fait l'éloge de la politique plus "agressive" du Tour européen - après avoir remporté le Ladies Scottish Open en août, son dernier tour ayant duré cinq heures et seize minutes.

"Cela ne devrait pas prendre autant de temps à jouer. Je savais que ça allait être le cas, c'est ce qui est triste. Je pense qu'un effort doit être fait dans tous les domaines pour jouer plus vite, parce qu'évidemment je ne regardais pas cela à la télévision, mais je suis sûre que cela n'aurait pas été amusant à regarder à la télévision.

"Cela fait longtemps que je plaide pour un changement du rythme de jeu, pour que les gens jouent plus vite, et nous continuons malheureusement à aller dans le sens contraire.

Une réflexion trop poussée

Les professionnels diront qu'ils font leur travail, comme un maçon qui a été engagé pour construire une maison et qui ne voudrait pas bâcler son travail.

On peut dire que plus on prend de temps, plus on joue mal. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a eu des précédents sur la plus grande scène du golf.

Prenons l'exemple de la capitulation de l'Australien Norman au Masters de 1996. Après avoir joué un golf exquis pour prendre une avance de six coups sur les 54 trous, grâce à une routine d'avant-coup précise, il s'est effondré sous la pression de Nick Faldo et s'est incliné de cinq coups.

"Sa routine est tellement différente", a déclaré David Leadbetter, l'entraîneur de Faldo. "Il se tient au-dessus de la balle pendant un temps incroyable. Je dirais qu'il passe six ou sept secondes de plus par coup, qu'il s'agite, qu'il bouge comme je ne l'ai jamais vu le faire".

Faldo a ajouté : "Normalement, avec Greg, c'est shuffle, shuffle, puis grip, grip et bang ! Il n'a aucun problème".

Brooks Koepka, le joueur masculin le plus en forme dans les majeurs de ces dernières années, prend très peu de temps sur la balle, tandis que DeChambeau, critiqué auparavant pour son approche délibérée, affirme que sa routine d'avant-coup s'est accélérée.

Après que le vainqueur de l'US Open a été critiqué pour avoir mis près de 150 secondes à frapper un putt de huit pieds en août 2019, lors du championnat d'Abu Dhabi en janvier, il a exprimé des points de vue similaires à ceux de Nordqvist, mais s'est également prononcé en faveur de tours plus rapides.

"Écoutez, je ne veux pas passer six heures sur le terrain, comme tout le monde d'ailleurs. Et il y a de nombreuses fois où j'attends - notre groupe attend que les gens partent, et je ne veux certainement pas attendre les joueurs. Cela va nuire à mon élan. Chaque fois que cela se produit, j'ai l'impression de me refroidir.

Le golf de vitesse

Pour certains golfeurs, il s'agit de jouer 18 trous en 30 minutes environ.

Courir ou faire du jogging n'est pas nouveau pour les golfeurs en dehors du parcours. Mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire.

Ce qu'il faut : quelques clubs (sept au maximum sont autorisés), un sac léger, des chaussures de course, des balles jaunes (pour plus de visibilité) et votre jeu de course. Oh, et n'oubliez pas une lampe frontale, car vous vous retrouverez plus que probablement sur le parcours à l'aube ou au coucher du soleil.

Luke Willett, professionnel de la PGA, a raconté à CNN qu'alors qu'il se préparait à jouer une partie en moins de 30 minutes au Sunningdale Heath Golf Club (3 705 yards, par-58), près de Londres, le professionnel du club lui a dit que Robert Rock, deux fois vainqueur de l'European Tour, avait tourné à cinq au-dessus lors de la mise au point de son parcours en vue du tournoi.

Quelques semaines plus tard, Rock, en pleine forme, a obtenu son meilleur résultat sur le circuit depuis sept ans en se classant troisième à l'Open d'Écosse.

Willett, quant à lui, en cette fin de matinée d'octobre, a fait le tour du parcours en 26 minutes, avec un score de huit au-dessus (66). Deux jours plus tôt, il avait réalisé un 68 dans un temps similaire.

Une semaine plus tôt, le joueur de 36 ans avait fait le tour du Springs Golf Club dans l'Oxfordshire - à partir de tees spécialement installés pour assurer un parcours de 6 000 yards - en 37 minutes, avec un score de 83 coups (11 au-dessus).

"C'était un peu flou, des montagnes russes et des sensations fortes, c'est sûr. Courir sur un parcours de golf vous fait vous sentir bien et nous avons tous besoin de ces bonnes vibrations en ce moment", a déclaré Willett, père de trois enfants, qui se nourrit de l'"aventure" qu'apporte la vitesse du golf.

L'entraîneur du Richmond Park Golf Course, Chris Benians, qui a participé à un certain nombre d'événements du Tour européen entre 1998 et 2003, dont une 14e place à l'Open de Côte d'Ivoire 1999 sur le Challenge Tour - remporté par Ian Poulter - a déclaré à CNN que c'était l'élément "réactif" du speed golf qu'il trouvait le plus bénéfique.

"Tous les golfeurs de tournoi savent que nous réfléchissons trop. J'étais un très bon chipper et je fais plus de chips en tant que golfeur de vitesse qu'en tant que golfeur de tournoi. Je le vois et je le fais.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

L'ancien détenteur du record du monde du trou le plus rapide, Steve Jeffs, dont l'effort de 1 minute 50,6 secondes en 2017 sur un trou de 500 yards a été dépassé par le Belge Thomas Detry en juin 2019 avec un temps de 1:29:62, a déclaré à CNN que l'"inclusivité" du speed golf était également positive.

"Si je parle à des golfeurs ordinaires, ils pensent que je suis fou et que tous les autres qui jouent au speed golf sont fous. C'est l'opposé de ce qu'est normalement le golf", a déclaré Jeffs, qui a repris confiance en sa capacité à devenir un joueur régulier à faible handicap.

"C'est incroyable ce que cela fait pour votre jeu.

