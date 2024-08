Comment la présence de RFK Jr. sur le bulletin de vote du Maine pourrait retarder une projection dans la course de 2024

Maine et Alaska utilisent tous deux le vote préférentiel pour déterminer les gagnants de leurs grands électeurs pour la présidence, et avec Robert F. Kennedy Jr. indépendant sur le bulletin de vote du Maine et cherchant à se qualifier pour l'accès en Alaska, il est plus probable que ce processus entre en jeu.

Sous le système, les électeurs classent les candidats par ordre de préférence. Si quelqu'un remporte une majorité de premiers choix de votes, ce candidat est élu. Mais si ce n'est pas le cas, les autres choix des électeurs sont utilisés pour déterminer un vainqueur.

D'abord, le candidat ayant le moins de premiers choix de votes est éliminé. Les votes qui étaient allés à ce candidat sont ensuite redistribués aux seconds choix indiqués sur ces bulletins de vote des électeurs. Le processus se poursuit jusqu'à ce qu'un vainqueur avec une majorité émerge.

Les partisans du vote préférentiel argumentent que ce processus minimise le problème des «candidats spoilers» en permettant aux électeurs de soutenir à la fois le candidat qu'ils préfèrent et un candidat plus susceptible de gagner. Mais l'un des inconvénients du système est qu'il peut prendre un certain temps pour obtenir un résultat final.

Par exemple, au Maine, si aucun candidat ne remporte une majorité le soir de l'élection, les autorités électorales doivent rassembler les données de vote dans tout l'État et les acheminer vers un lieu central dans la capitale de l'État, où a lieu le décompte réel. Ce processus peut prendre plus d'une semaine, selon le bureau du secrétaire d'État du Maine.

Le Maine utilise le vote préférentiel depuis 2018, et cela a été nécessaire deux fois depuis lors dans des courses fédérales - les deux fois dans le 2e district congressional hautement compétitif. En 2018 et 2022, le démocrate Jared Golden n'a pas reçu une majorité de premiers choix de votes, mais il a remporté la victoire sur le républicain Bruce Poliquin après le décompte du vote préférentiel.

Pour compliquer encore plus les choses, le Maine est l'un des deux États (le Nebraska est l'autre) qui attribuent deux de leurs grands électeurs au vainqueur à l'échelle de l'État, puis un vote supplémentaire au vainqueur de chaque district congressional. Cela signifie que le décompte du vote préférentiel pourrait être appliqué au niveau de l'État ou du district congressional, ou les deux, selon les résultats.

Ce processus était en place pour l'élection présidentielle de 2020, mais comme Joe Biden a remporté une majorité de premiers choix de votes à l'échelle de l'État et dans le 1er district congressional, et Donald Trump a fait de même dans le 2e district, l'État n'a pas eu besoin d'appliquer le décompte du vote préférentiel.

Quatre ans plus tard, CNN a projeté que Biden avait remporté la Pennsylvanie, et avec elle la présidence, le samedi suivant l'élection, bien que plusieurs autres États n'aient pas été projetés pendant des jours.

Imaginez maintenant qu'il est novembre 2024, et que des candidats indépendants comme Kennedy prennent une part plus importante des voix qu'en 2020, laissant ni Trump ni la vice-présidente Kamala Harris avec une majorité de premiers choix de votes au Maine.

Si CNN devait projeter chaque autre État cette année dans le même ordre que 2020, et pour les mêmes partis, la projection de la Pennsylvanie laisserait le candidat démocrate juste quelques grands électeurs de moins pour la victoire, et en attendant soit un autre État soit le décompte du vote préférentiel au Maine.

Et même si Harris a une avance au Maine le soir de l'élection, les sondages ont suggéré que les partisans de Kennedy sont plus favorables à Trump qu'ils ne l'ont été envers les démocrates. Ainsi, un bon troisième résultat pour l'indépendant pourrait se traduire par plus de soutien pour Trump dans les tours suivants.

Cette année sera la première fois qu'Alaska utilisera le vote préférentiel pour une élection présidentielle, bien que l'État ait utilisé le processus en 2022 pour les courses sénatoriales et à la Chambre. Bien que l'Alaska soit moins compétitive au niveau présidentiel, il existe des scénarios selon lesquels la présidence pourrait dépendre du décompte du vote préférentiel de l'État, qui est prévu pour 15 jours après l'élection.

Mais cela pourrait aussi être la dernière fois qu'Alaska utilise le processus de vote préférentiel. Alors que les électeurs classent leurs choix pour la présidence cet automne, ils sont également censés décider d'une mesure de balle pour abandonner le système dans son ensemble.

