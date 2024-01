Comment la double médaillée d'or olympique Shim Suk-hee a perdu la course à l'annulation de son interdiction avant Pékin 2022

En 2022, les choses ont radicalement changé pour Shim avant les Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront le mois prochain à Pékin.

La patineuse de vitesse sur piste courte a été interdite d'entraînement en octobre de l'année dernière à la suite de la divulgation d'une série de messages textuels qu'elle avait envoyés, ce qui a suscité la controverse dans son pays natal.

Après deux mois d'enquête, un comité de l'Union coréenne de patinage (KSU) a annoncé le 21 décembre qu'il suspendait Shim de l'équipe nationale pour deux mois, déclarant qu'elle avait "entaché la dignité des athlètes".

Cette suspension signifie que la double médaillée d'or olympique ne pourra pas participer aux Jeux d'hiver de Pékin, qui débuteront le 4 février.

Pour faire annuler la suspension, Shim avait la possibilité de faire appel auprès de la commission du fair-play sportif du Comité olympique et sportif coréen (KSOC) ou de porter l'affaire devant les tribunaux.

Tout a commencé en octobre 2021, lorsque des messages textuels de Shim avec un ancien entraîneur de l'équipe nationale féminine de patinage ont été divulgués. Dans ces messages, Shim se moquait de ses coéquipières et parlait de faire un "Bradbury", ce qui a fait naître des soupçons de trucage de course.

Aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, le patineur de vitesse australien Steven Bradbury, outsider dans la finale du 1 000 mètres sur piste courte, était en dernière position jusqu'au dernier tour, lorsque ses compagnons de course ont chuté ensemble et qu'il a franchi la ligne d'arrivée, remportant la médaille d'or.

En décembre, le comité d'enquête de la KSU s'est également penché sur une collision entre Shim et sa coéquipière Choi Min-jeong lors de la finale du 1 000 mètres à Pyeongchang il y a quatre ans et a conclu que Shim avait intentionnellement utilisé son bras droit pour pousser le bras gauche de Choi pendant la course.

La commission n'a toutefois pas officiellement conclu à l'accusation de trucage de course, car il n'y avait pas de preuve des intentions de Shim.

Le comité de fair-play de la KSU, qui administre les mesures disciplinaires, a ensuite suspendu Shim pour deux mois pour avoir "entaché la dignité des athlètes", car elle a admis avoir dénigré ses coéquipières dans une série de messages textuels.

Devoir de dignité et fuite illégale de textos

Dans le cadre de son appel à participer à la compétition de Pékin, Shim a déposé une demande d'injonction pour lever l'interdiction de deux mois en janvier, mais le tribunal du district oriental de Séoul a rejeté la demande le 18 janvier.

Le tribunal a estimé qu'elle avait violé le devoir de dignité d'un athlète national avec ses messages textuels, puisque les échanges ont eu lieu pendant les Jeux olympiques d'hiver, lorsque Shim représentait la Corée du Sud, a déclaré un responsable de la KSU dans un communiqué.

Le représentant juridique de Mme Shim, qui n'est pas autorisé à s'exprimer en public, a déclaré à CNN qu'ils avaient débattu devant le tribunal de la question de savoir s'il était juste d'inclure le contenu des SMS personnels dans le devoir de dignité d'un athlète national.

Son camp a également affirmé que les SMS avaient été divulgués illégalement aux médias par l'ancien entraîneur Cho Jae-beom, qui a été reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour le viol et l'agression sexuelle de Mme Shim.

Le représentant de Shim a déclaré au tribunal que la divulgation des messages personnels par Cho équivalait à une "victimisation secondaire" de Shim.

La KSU a rétorqué que la "règle stricte de la preuve" ne s'applique pas aux procédures civiles et que la suspension de deux mois est le résultat de l'enquête du syndicat ; Shim a déjà admis publiquement s'être moquée de ses coéquipières et s'en est excusée.

"Les messages ont été échangés en pensant qu'ils ne seraient pas rendus publics, mais ils ont été divulgués par l'acte criminel d'un autre [Cho]", a déclaré le représentant de Shim.

Peine excessive, selon le représentant légal

Le représentant de Shim a également affirmé que la suspension de deux mois était excessive, étant donné qu'elle avait déjà été exclue de l'équipe nationale en octobre et qu'elle ne pouvait pas participer à la Coupe du monde de l'Union internationale de patinage en novembre.

Ils ont déclaré que la KSU n'avait pas tenu compte de la "pénalité" d'octobre lorsqu'elle a discuté d'une suspension distincte de deux mois en décembre.

Cependant, la KSU a nié avoir infligé une double peine, affirmant que la séparation de Shim du reste de l'équipe n'était "pas une mesure disciplinaire".

En octobre, un responsable de la KSU a déclaré à CNN qu'ils avaient séparé Shim de l'équipe parce qu'il pourrait être "difficile [pour Shim et l'équipe nationale] de rester et de s'entraîner ensemble", car ses textos divulgués affecteraient la dynamique de l'équipe, et en citant la nécessité d'une enquête.

Bien qu'elle ait terminé première aux essais olympiques nationaux en mai, Shim ne peut plus rêver de participer aux Jeux de Pékin, qui auraient été ses troisièmes Jeux d'hiver.

Son représentant légal a déclaré à CNN qu'il n'était pas prévu de faire appel, car la procédure judiciaire prend du temps et il est peu probable qu'une décision soit prise avant le début des Jeux olympiques dans quelques semaines et la fin de la suspension de deux mois, le 20 février.

Sans Shim, la Corée du Sud a tout de même réussi à obtenir cinq places pour l'épreuve féminine de patinage de vitesse sur piste courte à Pékin. La KSU a soumis ses candidates olympiques - Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang, Seo Whi-min et Park Ji-yun - au Comité olympique et sportif coréen le 24 janvier.

