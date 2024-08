Comment la dispute a dégénéré

Sur la piste, l'équipe allemande de relais 4x400m mixte ne fait pas beaucoup de bruit aux Jeux Olympiques, mais en dehors de la piste, c'est une autre histoire. Les critiques concernant la sélection ont soudainement pris une plus grande ampleur, et finalement, presque tous les principaux acteurs ont l'air mauvais.

Si les choses restent telles quelles, Jean Paul Bredau competirà à nouveau aux Jeux Olympiques vendredi. Cette fois-ci, ce sera pour l'équipe allemande de relais 4x400m masculine, mais encore une fois sur la piste violette du Stade de France à Paris. Anecdote amusante à côté, cette piste n'est pas rouge rouille pour la deuxième fois de l'histoire moderne des Jeux Olympiques, après Rio 2016. Mais la Fédération allemande d'athlétisme (DLV) est peu susceptible de s'inquiéter de telles broutilles pour le moment.

La DLV est beaucoup plus préoccupée par un problème beaucoup plus important qui a maintenant atteint le point d'impliquer la justice. La controverse entourant le relais 4x400m mixte a grandi si bien qu'elle ne concerne plus seulement le résultat sportif. En somme, l'équipe allemande autour de Bredau, Alica Schmidt, Manuel Sanders et Eileen Demes a manqué la finale avec une septième place en séries, restant à plusieurs secondes.

Cependant, comment tout a mal tourné est un peu plus compliqué. Juste avant la compétition, un athlète non sélectionné a remis en question si les quatre meilleurs personnes couraient pour le relais à Paris. Luna Bulmahn a ouvert le débat sur Instagram en déclarant : "Oui, je suis la deuxième meilleure athlète de 400m sur papier. Non, je n'ai pas été nommée pour le relais mixte." C'est inhabituel pour quelqu'un de s'exprimer aussi clairement.

Son petit ami, le starter Bredau, l'a ensuite soutenue après la course. Il a couru son 400m étonnamment lentement, en seulement 46,58 secondes, presque une seconde de moins que son meilleur temps de la saison. Était-il intentionnellement plus lent, ou était-il si bouleversé par la drama de la nomination qu'il n'a pas pu atteindre sa meilleure performance ? Après la course, il a donné une explication à ARD qui convient aux deux versions. "Ce n'était pas une question de forme aujourd'hui", a-t-il déclaré, "mais plutôt de ce qui s'est passé avant le relais".

Des décisions ont été prises avec lesquelles tout le monde n'était pas d'accord. "La DLV a clairement dit que les quatre meilleurs devaient courir. Il a été décidé autrement", a expliqué Bredau. Ni lui ni Bulmahn n'ont nommé de noms. Cependant, les chiffres suggèrent qui pourrait être impliqué : Alica Schmidt. Elle était presque demi-seconde plus lente que Bulmahn sur 400m avant la nomination, avec un temps de 52,18 secondes.

Maintenant, Schmidt n'est pas n'importe quel sprinteur : elle travaille comme mannequin et influenceuse, avec 5,3 millions d'abonnés sur Instagram rien que pour elle. Pour comparaison, c'est plus que le porte-drapeau et la star de la NBA Dennis Schröder (4,3 millions) ou le joueur de tennis Alexander Zverev (2,1 millions). Mais elle n'est pas là grâce à sa célébrité, mais pour des raisons sportives. Schmidt a aidé deux équipes de relais de 400m de la DLV (femmes et mixte) à se qualifier pour Paris aux Bahamas. Elle est considérée comme une relayeur extrêmement cohérent et bon.

Cependant, la question reste : comment ce conflit a-t-il pu éclater si publiquement ? Au point où le couple Bredau et Bulmahn est submergé de messages de haine ? La DLV s'est distancée "décidément de tout forme de haine en ligne liée à la composition du relais mixte contre les athlètes concernés". Ils ont souligné qu'ils poursuivront toute diffamation, harcèlement ou attaque personnelle en coopération avec le parquet général de Francfort.

La situation est complexe. Dans un relais, le temps le plus rapide n'est pas le seul facteur pour la nomination. Des facteurs doux, comme la cohésion de l'équipe, jouent également un rôle. Le directeur sportif de la DLV, Jörg Bügner, l'a décrit comme un sport d'équipe. "Les athlètes et les entraîneurs forment cette équipe. Le succès dépend d'une bonne coopération et d'une confiance mutuelle", a-t-il déclaré. Selon la fédération allemande, la sélection de l'équipe a été unanimement décidée par les entraîneurs, y compris l'entraîneur commun de Schmidt, Bulmahn et Bredau, qui est également l'entraîneur national de 400m féminin. La décision a été expliquée aux athlètes.

Cependant, si la communication était vraiment claire, c'est discutable. Les sprinteurs se sont rencontrés une semaine avant leurs compétitions à Paris lors de ce qu'on appelle le "Farewell Olympia" à Berlin. Beaucoup ont concouru, espérant sécuriser une place de relais fixe avec une grande performance. Cependant, il n'était pas clair quel rôle cette compétition a joué dans la sélection finale du relais. Bulmahn a couru son meilleur temps de la saison là-bas, étant la deuxième femme la plus rapide en 400m. Schmidt n'a pas concouru, suggérant qu'elle était déjà choisie - elle et Bredau étaient seulement spectateurs.

Finalement, il n'y a qu'un méli-mélo de communication où personne n'en sort indemne. Bulmahn a été retirée de l'équipe olympique pour ses plaintes. L'équipe de relais mixte, avec Schmidt et d'autres, a perdu une chance de médaille en raison d'un départ raté. Bredau s'est excusé auprès de son équipe et de ses entraîneurs, donc il est autorisé à concourir à nouveau dans un relais vendredi, cette fois pour les hommes.

