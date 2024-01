Comment la campagne de Biden espère faire en sorte que 2024 soit moins une affaire de Biden et plus un contraste avec Trump.

Ou, comme le disent en plaisantant certains des plus jeunes collaborateurs de la campagne de réélection de Joe Biden, il s'agit de savoir quand il faut aller jusqu'au bout de la logique hitlérienne - quand les discours et les actions du principal candidat républicain vont si loin que l'équipe de Joe Biden va jusqu'à une comparaison directe avec le leader nazi, plutôt que de dissimuler ses attaques en disant que Joe Trump l'a "imité".

Ces collaborateurs estiment que jusqu'à présent, la campagne a essentiellement consisté en une course de Biden contre lui-même, et qu'il a perdu - avec sa cote de popularité inférieure à 40 %, l'inquiétude suscitée par son âge et la division des démocrates quant à sa gestion de la guerre entre Israël et le Hamas. Mais ils considèrent les prochaines semaines de la campagne des primaires républicaines comme une opportunité de persuader les influenceurs et les médias de réfléchir à la course selon leurs propres termes.

"Au cours du premier trimestre, il continue à jouer à fond la carte de l'extrémisme MAGA afin de consolider le soutien de sa propre base", a déclaré à CNN un conseiller de campagne de haut niveau, qui a requis l'anonymat pour discuter de la stratégie interne de M. Trump. "Bien qu'il puisse réussir dans cet effort, si nous faisons notre travail, nous soulignerons que tout ce qu'il dit est extrême et impopulaire.

L'objectif est de profiter de la plus grande audience nationale de l'année pour présenter un programme qu'il pourra rapidement mettre en œuvre dans le cadre de sa campagne, notamment en protégeant l'Obamacare, en intensifiant les efforts visant à réduire l'endettement des étudiants et le coût du logement, et en adoptant des mesures fiscales telles qu'un impôt minimum de 25 % pour les milliardaires et la multiplication par quatre de la taxe sur les rachats d'actions.

Bien qu'il faille encore des mois avant que M. Biden ne mène une campagne officielle au-delà des événements de collecte de fonds, des événements sont prévus pour que le président se rende dans les États en guerre afin d'y prononcer des discours officiels sur ses réalisations.

Mais les alliés démocrates sont impatients d'entendre M. Biden plaider davantage en sa faveur - et en faveur d'un second mandat - dès à présent. Si l'on demande à de nombreux membres démocrates du Congrès d'identifier le programme du second mandat de Joe Biden, ils admettent qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ont tendance à insister sur le fait que les démocrates doivent simplement mieux parler de ce qu'ils ont fait. D'aucuns disent qu'il faut "finir le travail", le slogan du lancement de la campagne de Joe Biden qu'il a lui-même abandonné.

Pour le représentant Steven Horsford, qui préside le Congressional Black Caucus et qui a été l'un des premiers à soutenir M. Biden dans la course à 2020, une partie de l'argumentaire doit être de faire en sorte que l'argument anti-Trump soit immédiat et non académique - mais il ne pense pas que cela suffira. Le démocrate du Nevada a rencontré des responsables de la Maison Blanche et de la campagne de réélection - y compris Anita Dunn, conseillère principale de M. Biden - pour leur demander de cesser d'utiliser les "Bidenomics", arguant que l'expression est trop centrée sur le président plutôt que sur l'attrait pour les électeurs.

Selon M. Horsford, même si M. Biden n'a pas d'opposition primaire significative, le fait que le scrutin soit sur le point de commencer signifie qu'il est en retard dans l'élaboration d'un programme plus clair pour son second mandat : "Il est temps d'en parler.

Bien que de nombreuses personnes impliquées aient déclaré à CNN que de nombreuses opérations de campagne restaient bloquées, à la Maison-Blanche et à Wilmington, les assistants insistent sur le fait que des plans imbriqués ont pris forme depuis des mois. Ils s'opposent aux principaux donateurs, qui ont reproché aux collaborateurs réunis dans un hôtel de luxe de Washington à la mi-décembre que la campagne ne semble pas avoir de stratégie autre que celle d'attendre pour répondre à M. Trump - et qu'elle n'a pas de stratégie du tout si un autre candidat obtient l'investiture. Ils rejettent également les nombreux défenseurs et membres du Congrès qui affirment ne pas pouvoir mettre le doigt sur le programme de M. Biden pour un second mandat.

Pour commencer l'année, Joe Biden se rendra à Philadelphie pour commémorer l'anniversaire de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole. La vice-présidente Kamala Harris entamera une tournée nationale pour parler du droit à l'avortement dans le Wisconsin le 22 janvier, date anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade, dans le cadre de ce que les démocrates considèrent comme un thème déterminant de la campagne.

Entre-temps, les dirigeants de la campagne visant à inscrire Biden aux primaires du New Hampshire le 23 janvier - où il a choisi de ne pas figurer sur le bulletin de vote en raison d'un différend technique - disent à CNN qu'ils s'attendent à ce qu'une cavalcade de démocrates ayant des ambitions présidentielles futures commence à se manifester en sa faveur.

Contraste avec Trump et son parti

Si M. Trump devient le candidat républicain, les collaborateurs de M. Biden affirment qu'ils tireront parti de la situation unique d'un ancien président qui tente de revenir à la Maison-Blanche en mettant l'accent sur certaines parties de son bilan que les électeurs jugent répugnantes, ainsi que sur les promesses qu'il n'a pas tenues pendant qu'il était au pouvoir. Le mot "recettes" revient souvent. Et si un autre républicain émerge, Joe Biden et ses assistants feront valoir que ce candidat ne se distingue pas de M. Trump par son allégeance à ce que le président aime appeler l'extrémisme républicain MAGA.

"Il n'y a aucune distance entre ces personnes en ce qui concerne la vision du monde insensée et dangereuse qu'ils défendent", a déclaré l'assistant principal de la campagne. "Notre capacité à établir un contraste ne change pas en fonction de l'identité de celui qui a obtenu l'investiture à ce stade.

La réponse maladroite de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, au sujet de l'esclavage comme cause de la guerre de Sécession, est la dernière démonstration en date de la façon dont même la prétendue principale alternative à Trump peut être assimilée à un autre républicain MAGA.

Néanmoins, les sondages primaires ayant convaincu les assistants de M. Biden que M. Trump est presque certain d'être le candidat, l'une de leurs principales priorités sera d'inciter les Américains - et en particulier les médias grand public - à ne pas considérer 2024 comme un "procès du siècle" et un cirque Trump, alors que cette année est déjà remplie d'affaires judiciaires liées à 91 accusations criminelles. Au contraire, ils veulent que les gens voient ce que M. Biden a pris l'habitude d'appeler une élection "à point d'inflexion", avec des visions manifestement différentes de la présidence et de l'avenir devant le pays.

"(Trump) prend beaucoup d'oxygène en ce moment. Mais la plus grande partie de cet oxygène concerne les enjeux pour lui - ce qui peut ou ne peut pas arriver à Donald Trump, et très peu l'impact que cela aura sur le peuple américain", a déclaré le conseiller principal de la campagne. "Nous devons nous assurer qu'il s'agit bien du mal qu'il va infliger au peuple américain.

Bien que les collaborateurs de Joe Biden s'attendent à passer du temps à opposer les caractères des candidats - par exemple, le message de Noël de Joe Biden citant les Écritures et la liste de Trump des personnes qui devraient "pourrir en enfer " - ils affirment que leur principal objectif ne sera pas le comportement de Joe Trump, mais son bilan en tant que président et ce qu'il dit qu'il fera s'il est à nouveau président.

Ils pensent qu'ils ont encore plus d'occasions de faire des comparaisons point par point avec le bilan de M. Biden, qui a accompli des choses que M. Trump a dit qu'il ferait, notamment en adoptant une loi bipartisane sur les infrastructures qui a permis de lancer des centaines de nouveaux projets, en réduisant les prix des médicaments et en créant des emplois.

Il y a aussi les réductions d'impôts de Trump, dont la campagne de M. Biden a marqué le sixième anniversaire juste avant Noël. "On a présenté et vendu aux Américains une version de ce que cette loi pouvait accomplir, et l'économie et les familles de la classe moyenne ont reçu quelque chose de très différent", a déclaré Brian Deese, premier directeur du Conseil économique national de M. Biden, lors d'une conférence de presse, ajoutant plus tard que la promesse selon laquelle les réductions d'impôts s'amortiraient d'elles-mêmes était "irréaliste au moment où elle a été prononcée, et ce n'est pas ce qui s'est produit".

Le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, Bruce Reed, a fait référence à des événements récents au cours desquels M. Biden a demandé aux spectateurs de lever la main s'ils pensaient que le code fiscal était équitable. À l'horizon 2024, a déclaré M. Reed, M. Biden "veut vraiment avoir un débat national sur l'équité fiscale".

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, la principale progressiste de New York, a déclaré qu'il était crucial d'aborder les questions économiques, mais a exhorté M. Biden à ne pas se laisser acculer à ne parler que de cela.

"Il ne s'agit pas seulement de réduire les coûts et de s'attaquer à l'inflation pour les Américains de tous les jours, mais aussi d'avoir une vision plus large sur le climat, les soins de santé", a-t-elle déclaré.

Selon Mme Ocasio-Cortez, M. Biden n'est pas du tout dans le coup, puisqu'il peut citer des mesures qu'il souhaitait mais que le Congrès n'a pas soutenues pour faire valoir que les démocrates devraient contrôler plus de sièges à la Chambre et au Sénat.

"Aujourd'hui, c'est encore une grande opportunité de clarifier, d'approfondir et aussi de relancer beaucoup de choses", a déclaré Ocasio-Cortez à CNN, parce que "nous devons gagner ces élections pour que cela se produise".

Joel Benenson - un des principaux conseillers de la campagne d'Hillary Clinton en 2016, qui n'a pas réussi à faire en sorte que les électeurs considèrent Trump comme toxique et en décalage avec les valeurs américaines - a comparé la tâche qui attend la campagne de Biden à l'écriture d'une symphonie qui ne s'estompe pas dans le bruit de fond.

"Vous ne voulez certainement pas tout balancer d'un coup - vous voulez créer une cacophonie dont il ne pourra pas s'échapper", a déclaré M. Benenson à CNN.

Rédiger un discours sur l'état de l'Union en pensant à la campagne

Les propositions politiques d'un président sortant en campagne pour sa réélection ont tendance à être chassées de la Maison-Blanche. C'est encore plus vrai dans le cas de Joe Biden, dont les principaux conseillers dirigent à la fois l'aile ouest et la campagne.

Les conseillers de M. Biden affirment qu'ils parviendront peut-être même à faire passer quelques lois, insistant sur le fait que les victoires inattendues qu'ils ont remportées au cours de l'été 2022 pourraient servir de modèle pour montrer comment la pression d'élections imminentes pousse le Congrès à agir. Toutefois, il est plus probable qu'ils reprochent au Congrès de ne pas en faire plus, tant en ce qui concerne son programme plus partisan que le "programme d'unité" qui, selon eux, figurera une fois de plus dans l'état de l'Union de cette année. M. Biden appellera les républicains et les démocrates à agir enfin sur des questions sur lesquelles ils devraient pouvoir s'entendre : la lutte contre la crise du fentanyl, l'augmentation de l'aide aux anciens combattants, la santé mentale, l'extension de la confidentialité des données et la recherche d'un remède contre le cancer.

M. Biden espère également des moments comme ceux du discours de 2023, lorsqu'il a fait applaudir les républicains alors qu'il demandait de ne pas réduire l'assurance-maladie et la sécurité sociale, ou lorsque la représentante du parti démocrate de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, s'est levée, vêtue d'une veste ornée de fourrure blanche, pour crier "Menteur". - Les assistants de M. Biden ont déclaré après coup que ces deux événements n'avaient pas été répétés, mais qu'ils les avaient ravis tant ils semblaient jouer en faveur du président.

M. Reed, qui supervise une grande partie du programme de politique intérieure de la Maison-Blanche, a déclaré à CNN que la mentalité à l'approche de 2024 consistait à penser simultanément à l'exécution du programme de l'année 4 et à la mise en place du programme du second mandat, malgré un mois de janvier marqué par des impasses convergentes au Congrès sur l'octroi d'une aide accrue à l'Ukraine et à Israël, sur la gestion de la crise des migrants à la frontière et sur la prévention d'une nouvelle fermeture du gouvernement.

"Nous avons beaucoup de choses à faire cette année, et beaucoup plus à faire dans les années à venir", a déclaré M. Reed.

Si lui et les autres membres du personnel du gouvernement ne répondront pas directement à M. Trump et ne tenteront pas de le mettre entre parenthèses, M. Reed a indiqué que certains événements et certaines déclarations des candidats républicains continueraient à orienter les réponses et les propositions officielles de M. Biden.

"Le président continuera à montrer qu'il est le président de tous les Américains, et il continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour unir le pays et restaurer l'âme du pays", a déclaré M. Reed. "Cela signifie qu'il doit s'opposer aux politiques extrêmes qui sèment la discorde ainsi qu'aux discours haineux qui sèment la discorde.

