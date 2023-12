Comment j'ai rencontré votre père" : un retournement de genre sur le format "Mère".

Le principal rebondissement consiste à montrer la mère cette fois-ci, en 2050, interprétée par Kim Cattrall. Elle raconte l'histoire de la rencontre avec son père à son fils invisible, ce qui soulève d'autres possibilités quant à l'identité de son père.

Par ailleurs, la série s'emploie consciencieusement à réunir une nouvelle équipe de copains autour de la version plus jeune de Cattrall, Sophie, interprétée par Hilary Duff. Désespérée de trouver l'âme sœur, Sophie se fie aux applications de rencontres lorsqu'elle est présentée, entraînant dans son orbite un chauffeur Uber/professeur, Jesse ("Private Practice" Christopher Lowell), et sa bande, à travers l'un de ces scénarios où les téléphones se mélangent, ce qui n'arrive que dans les sitcoms.

Il s'agit d'un groupe plus diversifié, ce qui est bienvenu, mais qui donne aussi le sentiment inévitable de cocher des cases, compte tenu de la blancheur de la série originale. La bande élargie comprend Valentina (Francia Raisa), l'amie sexuellement aventureuse de Sophie qui cite des noms, et la sœur adoptive de Jesse (Tien Tran), qui vient de quitter une petite ville pour s'installer à New York.

Tourné dans un format traditionnel de sitcom, les rires du public semblent souvent plus appréciés que les blagues ne le méritent, ce qui ne fait que renforcer le sentiment que Hulu est un lieu étrange pour cet exercice.

Duff est un personnage principal sympathique, qui a atterri ici après que Disney+ ait abandonné le projet de reprise de "Lizzie McGuire". Pour sa part, Cattrall n'a pas participé à la réunion de "Sex and the City" "And Just Like That", ce qui constitue une sorte de symétrie étrange.

La série possède une certaine qualité universelle dans la recherche permanente de l'amour et de la romance. Pourtant, alors que le mystère entourant le parcours amoureux de Ted n'est devenu qu'une partie de l'attrait de "Mother", ayant vécu ce scénario une fois, on est fortement enclin cette fois-ci à souhaiter bonne chance à Sophie dans sa quête, et à lui demander de me réveiller quand elle sera presque finie.

La première de "How I Met Your Father" sera diffusée le 18 janvier sur Hulu.

Source: edition.cnn.com