Comment expliquer la diminution rapide de la longueur du jour

Avec la fin de l'été, les amateurs de soleil commencent à remarquer que les nuits s'allongent à un rythme accéléré. Des experts ont apporté des éclaircissements sur la raison pour laquelle la nuit arrive plus tôt maintenant.

La durée du jour diminue de manière croissante jour après jour jusqu'à l'équinoxe d'automne à la fin septembre, où elle dépasse 4 minutes par jour. Cependant, aux solstices d'été et d'hiver, la différence est à peine de quelques secondes. Les jours en Allemagne ont commencé à raccourcir depuis fin juin. Mais qu'est-ce qui cause cette variation de la durée du jour en premier lieu ? Selon Klaus Reinsch de l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Göttingen, c'est la trajectoire apparente du soleil dans le ciel.

La trajectoire du soleil dans le ciel, qui reflète l'orbite de la Terre autour du soleil, forme une courbe en forme d'onde sinusoïdale. Cette courbe devient plus plate aux solstices d'été et d'hiver, atteignant son point le plus élevé entre eux aux équinoxes de printemps et d'automne. À ces équinoxes, le soleil se déplace à travers l'équateur céleste, passant entre les hémisphères nord et sud, selon l'expert. La déclinaison du soleil, ou latitude céleste, subit des changements importants chaque jour à ces points, entraînant un changement de la durée du jour.

Des différences marquées entre le Nord et le Sud

En Allemagne, la variation de la durée du jour est assez importante tout au long de l'année. Il y a de grandes différences entre le Nord et le Sud, comme le montrent ces exemples contrastés : Sylt, situé à 55 degrés de latitude nord, connaît des jours inférieurs à 7 heures à la fin de l'année, mais plus de 17 heures en juin. Dans les Alpes bavaroises, situées à 47 degrés de latitude nord, on observe environ 8 heures de jour en hiver et moins de 16 heures en été.

Carolin Liefke du Haus der Astronomie à Heidelberg pense que la cause principale de ces différentes durées de jour est l'axe incliné de la Terre. Par conséquent, la région reste éclairée ou dans l'obscurité pendant six mois aux pôles, selon leur orientation, tandis que les modifications de la durée du jour sont minimales à l'équateur.

