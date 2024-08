- Comment devenir un voyageur plus efficace: conseils et astuces

Les vacanciers ont souvent tendance à causer des problèmes lorsqu'ils sont loin de chez eux. Les chercheurs Ismail Shaheer et Neil Carr ont analysé 2 088 commentaires Reddit pour identifier les comportements touristiques qui irritent le plus les locaux. Parmi les principaux contrevenants figurent les "visiteurs irrespectueux" qui ne montrent aucun respect envers les sites culturels comme les églises ou les mosquées. Par exemple, certains touristes trouvent amusant de prendre des photos sur le site du World Trade Center à New York, un lieu qui a une signification émotionnelle profonde en raison des attentats du 11 septembre.

De manière similaire aux "visiteurs irrespectueux", il y a les "fanatiques de la photo" qui ignorent les règles de sécurité, causent des dommages à l'environnement ou au patrimoine culturel, ou se comportent de manière inappropriée. Prendre des selfies au Mémorial de l'Holocauste à Berlin n'est qu'un exemple de ce comportement. Les locaux n'apprécient pas non plus lorsque les touristes ignorent les panneaux d'avertissement et se mettent en danger.

Les "faisceaux de bruit" et les "dérangeurs" sont un autre groupe que les locaux détestent. Ces touristes font du bruit dans les parcs ou perturbent les cérémonies religieuses en arrivant en retard ou en partant tôt. Les "litterbugs" et les "urinateurs publics" ne sont pas très populaires non plus. Après tout, le fait d'être en vacances ne signifie pas qu'on peut oublier les bonnes manières élémentaires.

Devenir un touriste respectueux

Un peu de recherche peut aller loin pour prévenir de nombreux faux pas. Justin Francis, cofondateur de la plateforme de voyage "Responsible Travel", recommande d'utiliser un guide pour éviter les zones bondées et trouver des pépites cachées.

Le Dr. Peter Robinson, directeur du Centre de gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l'Université de Leeds Beckett, suggère d'apprendre la langue locale avant de voyager pour montrer du respect envers les locaux.

La meilleure façon de s'immerger dans la culture locale est de goûter à sa nourriture. Francis recommande de chercher des restaurants locaux, de visiter les marchés ou même de s'inscrire à des cours de cuisine.

Éviter le surtourisme

Les destinations populaires attirent souvent de nombreux touristes, ce qui entraîne une surpopulation. Des villes comme Barcelone prennent des mesures pour lutter contre ce problème en supprimant les locations de vacances d'ici 2028. Mais ce n'est pas seulement aux destinations populaires de prendre des mesures - les touristes peuvent également aider.

Au lieu de toujours suivre le chemin battu, Francis suggère d'explorer des pays, des villes et des attractions moins connus. Explorer son propre pays peut également être une option économique et écologique.

Le moment du voyage peut également faire une grande différence. Ceux qui n'ont pas d'enfants scolarisés devraient éviter la haute saison. Les heures et les jours de pointe dans les attractions touristiques devraient également être considérés pour éviter les points chauds et réduire le stress à la fois pour les touristes et les locaux.

Le Dr. Robinson met également en garde contre le "tourisme de dernière minute", où les gens se ruent pour voir des sites comme les récifs de corail et les glaciers en raison du changement climatique. Cependant, ces lieux ne sont pas équipés pour gérer de tels

