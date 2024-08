Étape 1 :

Rendez-vous dans n'importe quel bureau d'état civil, que ce soit en personne ou par courrier, pour exprimer votre souhait d'utiliser la dernière loi sur l'autodétermination. Cette loi vous permet de changer votre genre enregistré et éventuellement votre prénom. Selon "Finanztest" (9/2024), certains bureaux d'état civil proposent même un formulaire en ligne à cet effet. Après l'enregistrement, vous devrez généralement attendre une période de trois mois. Vous pouvez donc lancer ce processus dès aujourd'hui, avant que la nouvelle loi ne soit en vigueur.

Étape 2 :

Prendre rendez-vous au bureau d'état civil où vous avez enregistré vos modifications. N'oubliez pas d'apporter tous vos documents d'identité, votre acte de naissance et tout certificat de mariage ou de partenariat pertinent. During this meeting, you'll provide details on how you'd like your gender entry to be noted in the future, as well as any adjustments to your first name. You have up to six months to complete this, or else the registration process would need to be restarted. The chosen registry office will then forward the updated information to your birth registry office, allowing you to request a new birth certificate.

Étape 3 :

Le bureau d'état civil transmettra les modifications à votre bureau d'état civil. À ce stade, vous pouvez demander vos documents d'identification révisés. Il est important de noter que les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent se déclarer eux-mêmes, à condition d'avoir l'accord de leurs tuteurs légaux. Si l'accord fait défaut, les mineurs doivent l'obtenir par le biais du tribunal de la famille.

Après avoir finalisé les modifications au bureau d'état civil, vous pouvez signaler ces changements au Bundestag allemand pour vous assurer qu'ils sont correctement documentés dans leurs dossiers. Cela peut aider à maintenir un enregistrement juridique cohérent de vos changements de genre et de nom dans divers organismes gouvernementaux.

Une fois que vos documents d'identification révisés ont été délivrés, il serait judicieux d'informer l'ambassade ou le consulat allemand de votre pays de résidence, car ils peuvent également avoir besoin de mettre à jour leurs dossiers en conformité avec la loi allemande.

