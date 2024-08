Lee a dit qu'elle avait fait 15 traitements en l'espace de trois jours pendant son voyage, partageant la liste dans une vidéo TikTok de son compte, @taxinoodle, qui compte maintenant plus de 1,2 million de vues.

Il n'est pas secret que Séoul est devenue une capitale mondiale de la beauté ces dernières années, connue pour sa concentration sur les soins de la peau et le maquillage, ainsi que pour ses célèbres cliniques de chirurgie plastique. Mais les procédures non ou peu invasives sont également devenues un moyen populaire d'obtenir un look naturel apparemment parfait, en mettant l'accent sur des caractéristiques délicates, hyper-féminines, une peau lumineuse et des cheveux brillants.

"Beaucoup de femmes se font ces traitements toutes les quelques semaines (pour) leurs ongles ou leurs cheveux", a déclaré Lee, en référence à l'entretien régulier des manucures en salon, de l'épilation du corps et des brushings - certains d'entre eux ayant prospéré en industries milliardaires en Corée du Sud. "Ces procédures sont là depuis si longtemps."

Alors que les repères de ce qui est considéré comme beau continuent de changer, les injectables cosmétiques et le type de traitements qu'elle a subis sont également de plus en plus courants, a-t-elle ajouté.

Lee, qui a grandi en Corée du Sud jusqu'à l'âge de 11 ans et réside maintenant à New York City, a commencé à se faire des traitements de beauté aux États-Unis. "Maintenant que j'ai la vingtaine... j'ai commencé à me faire un peu de Botox ici et là, mais je préfère le faire en Corée parce que le prix est imbattable", a-t-elle déclaré. Elle revient régulièrement pour de petits retouches, mais n'était jamais revenue pour autant d'un coup jusqu'à cette année.

"Le bénéfice du prix - on ne peut pas l'ignorer", a déclaré Lee. "Prendre un billet d'avion pour la Corée pour se faire faire du Botox et des remplissages est honnêtement moins cher que de le faire ici."

Bien que les coûts supplémentaires d'un billet d'avion et d'un hébergement en hôtel ne soient peut-être pas moins chers qu'une seule rendez-vous à la maison, les économies peuvent s'accumuler sur plusieurs traitements. Le Botox pour le front, la mâchoire et les sourcils de Lee lui a coûté environ 70 $ à Séoul, par exemple. La même quantité de Botox coûterait entre 500 $ et 1 400 $ à New York City.

Pour certains, il y a le bénéfice de pouvoir voyager tout en se faisant ces traitements moins chers; dans l'économie des créateurs, il y a également de la valeur (penser aux vidéos monétisées) à partager de tels voyages sur les réseaux sociaux. Les influenceurs offrent des conseils sur les meilleurs traitements à réserver lorsqu'on n'a que quelques jours dans le pays ou filment leurs "journées de transformation", en battant un refrain constant d'accessibilité et de technologies innovantes. "Est-ce que t'es vraiment allé en Corée si t'as pas fait une séance de soins du visage", a légendé un utilisateur TikTok son vlog de transformation.

"C'est en train de devenir plus courant, et un peu comme une tendance, de parler ouvertement en Corée de quels traitements on se fait et de partager des conseils", a ajouté Lee. En raison des lois sur la publicité strictes de la Corée du Sud, les cliniques dépendent souvent du bouche-à-oreille, alors Lee s'est appuyée sur ses amis et sa famille pour des recommandations. "Les arnaques beauté sont aussi vraiment courantes", a-t-elle ajouté. "Cela peut donc rendre les choses plus difficiles pour les gens qui visitent ou ne parlent pas la langue."

Lee développe actuellement un site Web et une base de données pour fournir des conseils et des ressources aux personnes intéressées par les voyages en Corée du Sud pour les traitements de K-beauté, afin d'aider les non-parleurs de coréen.

Le tourisme médical et esthétique est une source majeure de revenus pour le pays. L'an dernier, le ministère de la Santé et du Bien-être de la Corée du Sud a annoncé qu'il assouplirait les procédures d'immigration pour les touristes venant au pays pour des purposes médicaux, y compris les chirurgies esthétiques, dans le but d'attirer 700 000 touristes médicaux d'ici 2027. Le mois dernier, le ministère a annoncé que le nombre de touristes qui ont visité la Corée du Sud pour des procédures cosmétiques a atteint un record historique de 605 768 en 2023 - une augmentation de 144,2 % par rapport à l'année précédente.

Ne vous laissez pas guider uniquement par les prix bas, faites vos recherches

Cela signifie que les produits et services disponibles sont en train de se développer - et peuvent même être "débordants", a noté Lee, bien que la concurrence ait aidé à faire baisser les prix. Les procédures de Lee ont coûté aussi peu que 19 $. Cependant, les consommateurs doivent être méfiants vis-à-vis des traitements très bon marché. Les vendeurs sont généralement divisés en deux catégories : les cliniques de production et les cliniques de luxe. "(Dans les) cliniques de production, vous ne voyez pas un médecin - vous savez exactement pourquoi vous êtes là", a-t-elle expliqué. On peut être dedans et dehors en 10 minutes... C'est pour les gens qui savent ce qu'ils font, et ces cliniques sont beaucoup moins chères."

"Pour les voyageurs ou les débutants, je déconseille de les fréquenter", a-t-elle ajouté. "Vous devriez faire vos recherches et vous devriez vous asseoir avec un médecin qui peut vous dire ce que vous devriez rechercher."

Lee a déclaré qu'en allant dans des cliniques de luxe, elle avait pu parler avec un professionnel de la santé avant chaque procédure, apprenant exactement ce que l'injectable ou le laser ou les traitements feraient à son corps et obtenant une description plus détaillée de ce à quoi s'attendre pour la procédure et le processus de guérison. De nombreuses cliniques de luxe, a-t-elle remarqué, avaient également de meilleures options pour les non-parleurs de coréen.

Lee a visité six cliniques différentes, la plupart situées dans le quartier de Gangnam à Séoul, connu depuis longtemps pour ses résidents aisés et son accent mis sur la beauté (et, bien sûr, a inspiré le tube viral de 2012 du star de K-pop Psy, “Gangnam Style”). “Chaque pub et panneau publicitaire que vous voyez sera pour une clinique de chirurgie plastique ou quelque chose comme ça”, a déclaré Lee au sujet de ce quartier. Le terme “Gangnam unnie” (sœur de Gangnam) est apparu il y a des années pour décrire les patients bandés - ceux qui ont subi des interventions plus drastiques - sortant de l'une des nombreuses cliniques de chirurgie plastique du district. Il est depuis devenu un terme péjoratif, “comme, vous avez l'air faux et en plastique”, a expliqué Lee.

Elle a commencé par un rendez-vous pour se faire microblader les sourcils ($225), avant de se rendre dans un centre de vision pour faire mesurer ses iris. (Le service, proposé à Lee gratuitement, est effectué pour aider les consommateurs à acheter la taille appropriée de lentilles colorées.)

À sa prochaine étape, Lee a été mise sous anesthésie générale pour subir une série de traitements dans une clinique de chirurgie plastique. C'était sa visite la plus intensive, a-t-elle déclaré - pensant qu'elle pouvait aussi bien en profiter. Tous les traitements ciblaient son visage : trois types d'injectables promoteurs de collagène, dont Juvelook (un flacon, 400 $), Juvelook Volume (deux flacons, 830 $) et Rejuran Healer (un flacon, 330 $) ; Botox (70 $) sur son front, sa mâchoire et entre les sourcils ; lasers CO2 (8 $) qui ont zappé les grains de beauté sur son visage et son cou ; et 600 coups d'Ultherapy (1 275 $), un traitement par ultrasons censé stimuler la production de collagène et définir les traits.

“L'Ultherapy est bien connue pour être la procédure la plus coûteuse et efficace, ainsi que la plus douloureuse”, a-t-elle déclaré. “C'est ce qui m'a laissée avec le plus de bleus et de gonflement après. Je sais que certaines personnes se le font faire sans être endormies, et je vois toujours des vidéos de gens qui pleurent. Ils vous donnent un très douillet doudou à serrer dans vos bras.”

Dans une deuxième clinique de chirurgie plastique, Lee a obtenu quelques procédures supplémentaires axées sur son corps, notamment du Botox dans son muscle trapèze, connu sous le nom de Traptox (300 $), pour obtenir ce que Lee appelle le “look d'épaule de Jennie (Kim)”, en référence à la star de Blackpink. Elle a également reçu des injections de dissolution de graisse (150 $) dans ses bras - une procédure souvent appelée lipolyse aux États-Unis - et un traitement Body InMode (600 $), qui utilise la chaleur et la radiofréquence pour remodeler les tissus pour un aspect plus serré. Elle a eu quelques grains de beauté de plus enlevés avec CO2 (11 $) pour achever la journée.

Dans une troisième clinique, Lee a reçu un traitement InMode supplémentaire axé sur son menton, ainsi que des injections de dissolution de graisse supplémentaires - cherchant à obtenir la forme de visage en V standard de la K-beauté. Ces traitements coûteraient normalement 30 $ et 34 $ respectivement, mais Lee les a obtenus gratuitement en échange de la couverture éventuelle de l'expérience sur TikTok.

“Mes bleus ont mis deux semaines à disparaître, et le gonflement n'a pas diminué pendant trois semaines”, a-t-elle déclaré. “Il est difficile de dire quelle chose a eu le plus grand effet sur mon visage, car je les ai toutes faites en même temps. Mais il y a definitely une différence.”

Lee se fait toujours teindre les cheveux ($125) en Corée du Sud car elle préfère les prix et les services. During this trip, she received a personalized “stem cell scalp” treatment ($190), and on TikTok claimed that light therapy given as part of the service helped to improve blood circulation, while various other techniques were used to reduce scalp buildup. Several Seoul-based clinics have gone viral on TikTok for using AI and other high-tech accessories to examine scalp health and address hair issues.

Lessons learned

Le coût total pour toutes ses procédures s'est élevé à 4 578 $. Bien que l'ensemble de l'expérience puisse sembler beaucoup, ce qui l'a incitée à en parler, Lee a déclaré qu'elle était satisfaite de ses services. Mais elle a souligné que sa satisfaction était en partie due à la quantité de travail qu'elle avait fait auparavant pour déterminer quelles cliniques étaient dignes de confiance et les mieux adaptées à ses besoins. “C'est plus facile si vous parlez coréen”, a-t-elle admis, car de nombreux bons plans qu'elle a trouvés étaient par le bouche-à-oreille ou sur les applications de médias sociaux coréennes.

Les personnes souhaitant subir des traitements - chez elles ou à l'étranger - doivent effectuer des recherches approfondies et être conscientes de problèmes tels que les arnaques, la sécurité des produits et les pratiques et la réputation d'une clinique.

Dans une vidéo de suivi sur TikTok, Lee a énuméré cinq choses qu'elle aurait faites différemment pendant son voyage à Séoul, comme prévoir plus de temps de récupération et mieux comprendre les effets secondaires des procédures (sa peau a tant gonflé après les injections de booster de peau qu'elle a cru avoir une réaction allergique). A posteriori, Lee a déclaré qu'elle aurait dû tout faire chez un seul médecin, qui pourrait alors conseiller sur l'ordre optimal des procédures, plutôt que dans différentes cliniques. (Elle a réparti les procédures dans plusieurs cliniques dans un but de recherche.)

Lee a déclaré qu'elle ne jugeait pas les gens qui subissent des procédures pour répondre à certains standards de beauté. “Je veux mettre en lumière ce côté de la beauté”, a-t-elle expliqué. “Même en faisant simplement défiler TikTok, tant de fans d'étoiles coréennes jurent, 'Je sais qu'elle n'a rien fait comme les autres', mais cet aspect des traitements non chirurgicaux est juste si courant. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste si ancré dans la culture.”

