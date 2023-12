Comment Alex Ferguson et Arsène Wenger sont passés du statut de rivaux amers à celui de compagnons de table

Pendant la majeure partie de leur carrière d'entraîneur, les insultes et les jeux d'esprit ont souvent dominé les dernières pages des journaux dans les semaines précédant et les jours suivant les matches.

La rivalité a atteint son paroxysme en octobre 2004, lorsqu'Arsenal s'est rendu à Old Trafford après une série de 49 matches sans défaite en Premier League, une série qui comprenait le titreinvaincudes "Invicibles" une saison plus tôt.

United a remporté le match 2-0 grâce à un penalty de Ruud van Nistelrooy - que de nombreux fans d'Arsenal pensent que Wayne Rooney a plongé pour le gagner - et à un but de Rooney en fin de match.

Après le match, une bagarre a éclaté entre les joueurs et le personnel dans le tunnel, au cours de laquelle Ferguson a été frappé par une part de pizza, ce qui a donné lieu à deux des titres les plus célèbres du sport britannique : "Pizzagate" et "Pizza" : Pizzagate" et "Battle of the Buffet".

Même si la rivalité a commencé à s'estomper par la suite en raison du manque de compétitivité d'Arsenal, peu de fans ayant vécu cette époque auraient imaginé l'amitié que partagent aujourd'hui Ferguson et Wenger.

Les deux dirigeants ont été intronisés au Temple de la renommée de la Premier League cette semaine - les premiers à recevoir cet honneur - et Ferguson a révélé que les deux hommes sont désormais des compagnons de table réguliers.

"Je pense qu'Arsène mérite d'être intronisé car il a transformé le club d'Arsenal de manière fantastique", a déclaré l'Écossais. "Le club est devenu une équipe difficile à affronter et nous voulions tous les deux gagner, ce qui nous a encore plus motivés.

"Au cours des années qui ont suivi sa retraite, nous sommes allés dîner ensemble dans un petit restaurant qu'il connaît bien en Suisse. C'est un homme très intéressant et j'apprécie sa compagnie, mais c'est toujours à moi de choisir le vin !

Ferguson a dirigé United pendant 810 matches de Premier League au cours de son illustre carrière, remportant 528 victoires et accumulant 1 752 points au total.

Âgé de 81 ans, il est de loin l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Premier League, avec un record de 13 titres, dont trois consécutifs à deux reprises, un exploit jamais réalisé par un autre entraîneur.

Ferguson a été nommé manager de la saison à 11 reprises, un record.

"Je suis vraiment ravi d'être intronisé au Temple de la renommée de la Premier League. C'est un honneur de recevoir une telle reconnaissance", a déclaré Ferguson.

"Cependant, il ne s'agit pas seulement de moi en tant que personne. Il s'agit du travail à Manchester United et des liens que nous avons entretenus pendant de nombreuses années, je suis donc également fier pour le club, le personnel et mes joueurs.

"Mon travail consistait à rendre les supporters heureux. L'histoire de United et mes propres attentes étaient les éléments qui me motivaient et je devais ensuite essayer de développer tous mes joueurs avec les mêmes attentes et m'assurer que nous pouvions les atteindre".

Les 22 saisons et les 828 matches de Wenger à la tête d'Arsenal constituent des records en Premier League et, à ce jour, il est le seul entraîneur à être resté invaincu pendant toute une saison.

Il a remporté trois titres de Premier League grâce à son football offensif et magnifique - surnommé "Wengerball" - et certains des buts marqués par Arsenal sous son mandat comptent parmi les plus emblématiques de l'histoire du championnat.

Malgré des années d'amertume entre eux - et parfois d'insultes échangées - Wenger a déclaré qu'être intronisé au Panthéon aux côtés de Ferguson est un "grand honneur".

"C'est comme deux boxeurs, vous vous battez comme des fous et vous tenez la distance ensemble", a déclaré Wenger.

"En fin de compte, vous avez du respect et ce sera une grande opportunité de le rencontrer, de partager une bonne bouteille de vin et des souvenirs de nos vieilles batailles.

Source: edition.cnn.com