Comment aider votre adolescent à bouger

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les adolescents devraient pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique modérée ou vigoureuse par jour. Pourtant, une étude de 2019 publiée dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health montre que moins de 20 % des adolescents scolarisés dans le monde pratiquent une telle activité, les filles étant moins actives que les garçons. Aux États-Unis, ce chiffre est à peine plus élevé, avec 24 % des enfants âgés de 6 à 17 ans qui sont physiquement actifs pendant 60 minutes par jour, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention).

Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres désastreux ? Plusieurs choses. L'attrait des sports organisés s'estompe, principalement en raison de l'augmentation des coûts, de l'investissement en temps et de la nature souvent hypercompétitive de ces activités. Seulement 38 % des enfants âgés de 6 à 12 ans pratiquaient un sport organisé en 2018, contre 45 % en 2008, selon l'Aspen Institute. La pandémie de grippe aviaire pourrait avoir encore accéléré la tendance à la baisse, écrit l'Institut Aspen dans son rapport State of Play 2021.

Et puis, il y a la technologie. Près de la moitié des adolescents américains déclarent être en ligne "presque constamment", selon une étude du Pew Research Center, alors qu'ils n'étaient que 24 % en 2014-2015. Selon Carol Harrison, physiologiste de l'exercice clinique au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas à Houston, les récréations et les jeux en plein air ne sont plus obligatoires dans la plupart des écoles. En outre, plus d'enfants sont conduits à l'école en voiture aujourd'hui qu'autrefois, où ils se déplaçaient à pied ou à vélo.

"De nombreux enfants rentrent également à la maison où les deux parents ne sont peut-être pas encore rentrés du travail", explique Mme Harrison. "Le résultat, très souvent, est que les enfants jouent sur leur ordinateur ou regardent la télévision, ce qui s'accompagne très souvent d'une consommation d'en-cas malsains.

Ce manque de mouvement est préoccupant, selon les experts, et pas seulement du point de vue du poids. En plus d'améliorer la santé du cœur, des muscles, des os et du métabolisme, l'exercice régulier permet d'améliorer la coordination et l'agilité, et l'augmentation du flux sanguin qui en résulte est également bénéfique pour le cerveau.

"Des études ont montré que les enfants qui pratiquent une activité physique quotidienne sont globalement plus attentifs et plus concentrés, ce qui se traduit par de meilleurs résultats scolaires. "L'activité physique aide également à contrôler les impulsions et à mieux gérer les émotions.

Comment inciter votre adolescent à transpirer ? Bien que ce soit souvent un défi, il existe de nombreuses façons d'introduire plus d'activité physique dans la vie des enfants.

Faire du mouvement une expérience amusante et sociale

Personne n'a envie qu'on lui dise d'aller courir. Cherchez plutôt des activités que vous pouvez pratiquer tous ensemble. Il peut s'agir d'une simple balade à vélo en famille, d'une partie de lancer de sacs de fèves ou d'une sortie au parc avec des amis. Les jours de congé, prévoyez un séjour en camping, avec au programme une baignade, une randonnée ou une séance de canoë-kayak quotidienne.

"Mettez l'accent sur l'amusement", a déclaré M. Harrison. "Avec la plupart des enfants, l'amusement est un ingrédient indispensable. Il en va de même pour l'aspect social. "Des études ont montré que la première raison pour laquelle la plupart des adultes commencent et poursuivent un programme d'exercice est la composante sociale. "Il en va de même pour les enfants.

Pensez aux sports organisés

Les sports organisés aident les adolescents à tisser des liens sociaux et à apprendre la persévérance et le travail d'équipe. Mais certains programmes sont plus axés sur la victoire que sur l'acquisition de compétences. Si votre enfant est impatient de maîtriser un sport particulier, un programme compétitif peut lui convenir. En revanche, les adolescents qui participent à des sports organisés pour le plaisir et la socialisation préféreront peut-être un environnement moins compétitif.

Jennifer Agans, professeure adjointe au département de gestion des loisirs, des parcs et du tourisme de Penn State à University Park, en Pennsylvanie, explique que les entraîneurs jouent un rôle important dans le niveau d'activité d'une équipe. Certains organisent des entraînements moins actifs, où les joueurs peuvent passer beaucoup de temps à écouter des instructions ou à faire la queue pour prendre leur tour lors d'un exercice de tir au panier.

Sortez des sentiers battus

Tous les enfants n'aimeront pas les sports organisés, surtout s'ils n'ont pas l'esprit de compétition. En revanche, ils apprécieront peut-être l'escalade, le skateboard ou les arts du spectacle. "Mon point de départ était le cirque pour les jeunes", a déclaré M. Agans, "et le trapèze est une activité de plus en plus répandue chez les jeunes aujourd'hui".

Il y a aussi la danse, le yoga, les arts martiaux, l'ultimate frisbee, le badminton, le pickleball et bien d'autres choses encore. La tendance actuelle est à l'exercice en réalité virtuelle, une activité qui, selon Mme Agans, devrait prendre de l'ampleur à l'avenir. Des études montrent déjà qu'elle peut avoir un effet positif sur l'activité physique.

Faites-le en douce

L'exercice n'est pas strictement synonyme de sport. Les corvées brûlent des calories, par exemple, alors confiez à vos enfants celles qui sont adaptées à leur âge et qui nécessitent le plus de mouvement. Pensez à tondre la pelouse ou à passer l'aspirateur plutôt qu'à épousseter ou à essuyer la vaisselle. La création d'un jardin est une autre bonne option, selon Mme Harrison, car les jardins impliquent de planter, d'arroser, d'arracher les mauvaises herbes et bien plus encore.

Les compétitions peuvent également favoriser l'activité. Mettez votre adolescent au défi de courir le plus vite, de faire le plus grand nombre de redressements assis ou de faire le plus grand nombre de pas chaque jour ou chaque semaine. Utilisez de petits cadeaux en guise de récompense. Ne négligez pas non plus le bénévolat, qui implique souvent beaucoup de mouvement. Ils peuvent par exemple participer à la construction d'un sentier ou aider quelqu'un à emballer et à déplacer des cartons.

Soyez à l'écoute de votre adolescent

Si votre enfant se désintéresse soudainement d'une activité qu'il apprécie habituellement, discutez-en avec lui. Peut-être que leur manque d'intérêt pour la natation est dû au fait qu'ils sont soudainement gênés d'être vus en maillot de bain, a déclaré Mme Agans. Ou peut-être veulent-ils abandonner le football parce qu'un nouveau coéquipier se moque d'eux ou qu'ils n'ont pas d'ami dans l'équipe cette année.

"De telles contraintes interpersonnelles peuvent empêcher les gens de pratiquer des activités qu'ils aiment", dit-elle, alors ne supposez pas que votre adolescent a soudainement perdu la motivation de bouger. Il se peut qu'il y ait autre chose.

Surveillez également les signes de dépendance à l'exercice, qui implique une pratique excessive de l'exercice et est souvent liée à des troubles de l'alimentation. Les signes d'exercice compulsif comprennent la perte de poids importante, l'exercice accru après avoir beaucoup mangé ou manqué une séance d'entraînement, et le refus de sauter une séance d'entraînement, même en cas de fatigue, de maladie ou de blessure.

Soulignez les points positifs

Lorsque les adolescents trouvent des activités qui leur plaisent, veillez à noter tous les aspects positifs qui découlent de l'augmentation de leur activité physique, qu'il s'agisse de muscles plus forts, d'un meilleur sommeil ou d'un niveau d'énergie plus élevé. Cela peut les aider les jours où leur motivation faiblit, ce qui arrive aux enfants comme aux adultes.

"Les enfants peuvent apprendre à être enthousiastes à l'idée de bouger", a déclaré Mme Agans. "Nous devons les mettre sur la voie d'un plaisir à bouger qui les incitera à rechercher une activité à l'âge adulte.

Melanie Radzicki McManus est une rédactrice indépendante spécialisée dans la randonnée, les voyages et la remise en forme.

Source: edition.cnn.com