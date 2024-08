Table des matières

Comment savoir si quelqu'un se noie ?

Comment aider en tant que nageur ?

Que faire si la personne a été amenée sur la rive ?

Comment prévenir les accidents de noyade ?

Les jours chauds de l'été, beaucoup de gens se rafraîchissent dans les lacs et les rivières, mais les sorties de natation se terminent souvent tragiquement. Selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG), au moins 378 personnes se sont noyées en Allemagne en 2023. La plupart des victimes de noyade sont des hommes. Les non-nageurs ne sont pas les seuls à être en danger. Surestimer ses capacités, boire de l'alcool ou ressentir un étourdissement soudain peut rendre l'eau dangereuse. Lorsque les gens se noient, cela ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les films hollywoodiens.

"La noyade ne ressemble souvent pas à une noyade. Les gens nagent normalement, puis disparaissent suddenly", déclare Horst Auer de l'Association allemande de sauvetage de Bavière (DLRG) à "Bavarian Broadcasting". Les personnes qui se noient ne crient pas à l'aide ni ne gesticulent frénétiquement. Elles manquent de force. Selon le groupe local DLRG Ubstadt-Weiher, les personnes qui se noient ne peuvent rester à flot que pendant 20 à 60 secondes avant que leur force ne s'épuise complètement et qu'elles ne sombrent.

Signes de noyade :

La tête plonge régulièrement sous l'eau

La bouche est au niveau de l'eau et souvent en dessous

Les bras sont étendus sur les côtés et agitent faiblement

Les jambes ne sont pas utilisées

La respiration est rapide

La personne se déplace sur place

Les cheveux tombent sur les yeux et le front et ne sont pas repoussés

Le regard est vide et flou, ou les yeux sont fermés

Si vous suspectez que quelqu'un est en danger dans l'eau, appelez immédiatement les secours au numéro 112. Informez également les sauveteurs locaux dès que possible. Notez l'emplacement dans l'eau et décrivez-le le plus précisément possible aux secouristes.

Les nageurs peuvent lancer des objets flottants comme un gilet de sauvetage ou un anneau de sauvetage à la personne qui se noie. Lancer une serviette ou des vêtements dans l'eau peut également être utile, afin que les services de sauvetage puissent trouver plus facilement la personne qui se noie dans l'eau en mouvement. Vous pouvez également parler à la personne qui se noie et essayer de la calmer.

Seuls les nageurs expérimentés doivent secourir les personnes qui se noient. Un brevet de natation seul ne suffit pas. "La règle de base est : votre propre danger doit être exclu", déclare Horst Auer de DLRG Bavière à "Bavarian Broadcasting". "Essayez d'abord de calmer la personne, puis amenez-la sur la rive", poursuit Auer. Le risque que la personne qui se noie s'accroche au secouriste et la tire sous l'eau est grand sinon. Il est important de maintenir la tête de la personne secourue hors de l'eau en nageant vers la terre.

Les sauveteurs maîtrisent différentes techniques pour sortir les personnes qui se noient de l'eau. Les prises les plus simples peuvent également être utilisées par les particuliers : dans la traction de la tête, les secouristes attrapent la tête de la personne qui se noie par derrière avec les deux mains, sans appuyer sur le cou. Dans la traction des aisselles, les secouristes attrapent sous les aisselles par derrière. Les deux personnes sont en position arrière. Cela ne fonctionne que si les secouristes sont de bons nageurs en dos crawlé et que la personne qui se noie est calme.

Vérifier la conscience : Tapotez et secouez gentiment les épaules.Vérifier la respiration : Étendez la tête, écoutez, regardez et sentez pendant

