En Franconie, le Blanc Fermenté est très attendu. Juste avant la principale récolte, la cave Hegwein à Markt Einersheim (district de Kitzingen) a été parmi les pionnières à cueillir des raisins Ortega pour le Blanc Fermenté. Le viticulteur Marcus Hegwein attribue cette récolte précoce du mercredi à l'emplacement avantageux du vignoble. Les médias ont rapporté cela précédemment.

La qualité du raisin est satisfaisante : 88 degrés Oechsle. Cependant, il y a encore des améliorations possibles en termes de rendement, a déclaré Hegwein. Par rapport à l'année dernière, il est d'environ moitié moins en raison de nombreux dommages causés par le gel.

La semaine prochaine, les entreprises de la Winzer-Gemeinschaft Franken (GWF) commenceront leur récolte, selon le directeur général Hermann Schmitt de la GWF.

La principale récolte pour les vins de garde est attendue autour de la deuxième semaine de septembre, selon l'Association des Vignerons. Le lancement officiel de la récolte avec la ministre de l'Agriculture Michaela Kaniber (CSU) est prévu pour le 12 septembre à Hammelburg (district de Bad Kissingen).

Un délice pour les fins gourmets

Le jeune Blanc Fermenté, en cours de fermentation, est un mélange de jus et de vin et est traditionnellement associé à la tarte à l'oignon - les bouteilles de Blanc Fermenté ne doivent jamais être complètement scellées en raison du processus de fermentation. La boisson trouble et légèrement lactée n'est pas encore un vin classique, mais les fins gourmets attendent chaque année à la fin de l'été le moût de raisin fermenté.

Le Blanc Fermenté fait à partir de raisins Ortega, Solaris et Müller-Thurgau est disponible à l'achat direct auprès des viticulteurs quelques jours après la récolte, ainsi qu'en magasin.

Le nom Blanc Fermenté vient de la levure qui danse comme des plumes dans le verre en raison de l'acide carbonique dans le processus de fermentation. Outre le Blanc Fermenté, le Rouge Fermenté est également populaire. Il s'agit d'un mélange de raisins blancs et rouges.

La Winzergemeinschaft Franken (GWF) de Kitzingen est l'un des plus grands producteurs régionaux de Blanc Fermenté. Elle produit annuellement entre 90 000 et 110 000 litres de Blanc Fermenté, selon le membre du conseil d'administration Martin Geißler de la GWF.

Le temps capricieux peut réduire le rendement en vin

Le Blanc Fermenté n'indique pas la qualité ou le rendement de la nouvelle vendange. C'est difficile à prévoir. De nombreux viticulteurs ont déploré des dommages causés par le gel au printemps, suivis de fortes pluies qui ont menacé les maladies fongiques telles que la fausse mildew (Peronospora). "Nous aurons probablement 80 % d'une vendange normale", a estimé le membre du conseil d'administration de la GWF Martin Geißler. D'autres viticulteurs sont également plus sévèrement touchés cette année.

La fausse et la vraie mildew, ainsi que l'oïdium, sont considérées comme les plus grands fléaux des raisins. Pour assurer une récolte saine à l'automne, les zones endommagées en viticulture sont traitées avec des produits phytopharmaceutiques. Les nouvelles variétés de raisins résistantes aux maladies, appelées variétés Piwi, nécessitent

