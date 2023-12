Commencez votre semaine intelligemment : Noël à Bethléem, l'affaire Trump, les cartes du Wisconsin, Elijah McClain, Prague en deuil

Voici ce qu'il faut savoir pour bien commencer la semaine.

Recevez les "5 choses" dans votre boîte de réception

- Si votre journée ne commence pas tant que vous n'êtes pas au courant des derniers titres, laissez-nous vous présenter votre nouvelle solution matinale préférée. Inscrivez-vous ici pour recevoir la lettre d'information "5 choses".

Le week-end qui fut

- À l'approche de Noël, Bethléem devrait grouiller de visiteurs. Mais cette année, la ville de Cisjordanie occupée par Israël est presque déserte. Les dirigeants locaux ont décidé de réduire les festivités alors que de violents combats font rage entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza dévastée.- La Cour suprême a rejeté une demande de l'avocat spécial Jack Smith visant à accélérer les plaidoiries sur la question de savoir si Donald Trump bénéficie d'une immunité contre les poursuites fédérales pour les crimes qu'il aurait commis pendant qu'il était au pouvoir. Donald Trump avait demandé à une cour d'appel fédérale de rejeter l'affaire, arguant qu'il était protégé par l'immunité présidentielle.- La Cour suprême du Wisconsin a jugé que les cartes législatives de l'État, qui donnent l'avantage aux républicains, étaient inconstitutionnelles et a ordonné que de nouvelles lignes soient tracées pour l'élection de 2024. La décision 4-3 dans un État clé du champ de bataille a des implications majeures pour les élections de 2024.- Deux ambulanciers ont été reconnus coupables d'homicide par négligence criminelle dans la mort d'Elijah McClain, un homme noir de 23 ans qui a été maîtrisé par la police et s'est vu injecter de la kétamine à Aurora, dans le Colorado, en août 2019. Jeremy Cooper et Peter Cichuniec avaient plaidé non coupable.- La République tchèque a observé une journée de deuil national après que la pire fusillade en temps de paix de l'histoire du pays a fait 14 morts et des dizaines de blessés à l'Université Charles de Prague. Les cloches ont sonné dans tout le pays en hommage aux victimes de l'attentat.

La semaine à venir

LundiJoyeuxNoël à tous ceux qui le fêtent dans le monde entier ! L'Ukraine se joindra aux festivités en célébrant sa première fête de Noël officielle le 25 décembre, se démarquant ainsi des traditions de l'Église orthodoxe russe alignée sur Poutine, qui célèbre Noël le 7 janvier. Le parlement ukrainien a voté au cours de l'été le déplacement de cette fête afin d'aider l'Ukraine à "abandonner l'héritage russe qui impose la célébration de Noël le 7 janvier" et d'aider les Ukrainiens à "vivre leur propre vie avec leurs propres traditions (et) leurs propres fêtes".

MardiC'est le Boxing Day, un jour férié officiel au Royaume-Uni qui n'a rien à voir avec les paquets cadeaux vides ou le fait de frapper quelqu'un au visage, et le début de Kwanzaa, une fête non religieuse de sept jours observée aux États-Unis qui célèbre la culture afro-américaine.

Selon la FAA, la journée de mardi devrait être l'une des plus chargées de la semaine de Noël, avec plus de 41 000 vols ramenant des voyageurs de leurs destinations de vacances.

MercrediÀla suite d'un appel téléphonique la semaine dernière entre le président Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour aborder la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine, le secrétaire d'État Antony Blinken, le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et la conseillère à la sécurité intérieure de la Maison Blanche Liz Sherwood-Randall devraient se rendre au Mexique pour discuter d'autres actions avec les responsables mexicains. La sécurité des frontières - qui reste un point faible pour M. Biden en 2024 - a été au premier plan ce mois-ci, alors que les négociateurs du Sénat tentaient de parvenir à un accord sur l'immigration lié à la demande supplémentaire de l'administration en matière de sécurité nationale. Ces négociations se sont enlisées, empêchant M. Biden d'obtenir une aide supplémentaire pour l'Ukraine et Israël avant la fin de l'année. La demande de la Maison Blanche comprenait également 14 milliards de dollars pour la sécurité des frontières.

JeudiSpaceXprévoit un double lancement bicoastal le 28 décembre. La société de fusées réutilisables d'Elon Musk espère mettre en orbite l'avion spatial robotisé X-37B de l'armée américaine à bord de sa fusée Falcon Heavy. La fenêtre de lancement de quatre heures au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride s'ouvre à 19 heures (heure française). Quelques heures plus tard, à la base spatiale de Vandenberg en Californie, SpaceX prévoit de lancer 21 satellites Starlink en orbite basse à bord d'une fusée Falcon 9. Le décollage est prévu à 21 h 09, heure française.

One Thing : Missed in 2023Dansle podcast One Thing de cette semaine, les correspondants et les journalistes de CNN reviennent sur certaines des histoires sous-couvertes de 2023 et examinent les thèmes et les tendances qui pourraient être des points de discussion majeurs en 2024. Écouter ici.

2023 : L'année en images

L'année 2023 de CNN Digital : L'année en images est une galerie de photos interactive qui sera mise à jour chaque semaine tout au long du mois de décembre.(Note de la rédaction :certaines images sont très explicites, le lecteur est invité à faire preuve de discernement).

L'actualité du divertissement

Télévision et streamingLa46e cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors sera diffusée mercredi à 21 heures sur CBS. Les lauréats de 2023 sont le comédien et animateur Billy Crystal, la soprano Renée Fleming, l'auteur-compositeur-interprète et producteur Barry Gibb, la rappeuse, chanteuse et actrice Queen Latifah, et la chanteuse Dionne Warwick. Latifah est la première rappeuse à être honorée lors de cette prestigieuse cérémonie.

La nouvelle série d'animation "Pokémon Concierge" arrive sur Netflix jeudi. Contrairement aux jeux vidéo, aux films et aux séries animées, ces Pokémon ne sont pas à la recherche d'un combat, mais plutôt d'un peu de soins dans un lieu de villégiature paisible.

Dansles salles de cinémaNoëls'annonce comme une journée chargée au box-office. Le premier film est "La couleur pourpre", une reprise musicale du classique de 1985 avec Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins et Danielle Brooks. (Le film est une production de Warner Bros. Pictures, qui, comme CNN, fait partie de Warner Bros. Discovery).

Si vous avez besoin de vitesse, "Ferrari" du réalisateur et producteur Michael Mann, avec Adam Driver, nominé aux Oscars, et Penelope Cruz, lauréate des Oscars, sort en trombe sur le grand écran. Driver incarne le légendaire constructeur automobile Enzo Ferrari, et Cruz sa femme Laura Garello Ferrari.

Enfin, "The Boys in the Boat" raconte l'histoire, dans les années 1930, de l'équipe d'aviron de l'université de Washington, depuis ses débuts pendant la Grande Dépression jusqu'à la médaille d'or remportée aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Le film est interprété par Joel Edgerton et réalisé par George Clooney. Pensez aux "Chariots de feu" avec des rames ...

L'actualité du sport

En un coup d'œil ... Quel est le véritable sens de Noël ? Le sport, apparemment. Les matchs à suivre ne manqueront pas lundi à partir de midi.

En NFL, les Raiders de Las Vegas affrontent les Chiefs de Kansas City, suivis des Giants de New York et des Eagles de Philadelphie, puis des Ravens de Baltimore et des 49ers de San Francisco. En parlant des Ravens(plus jamais ?), ils sont la seule équipe de l'AFC à avoir déjà décroché sa place pour les playoffs. Dans la NFC, les San Francisco 49ers, les Dallas Cowboys et les Philadelphia Eagles ont tous assuré leur participation à la post-saison.

Le basket-ball est une autre tradition de Noël, avec cinq rencontres au programme de la NBA : Milwaukee Bucks contre New York Knicks, Golden State Warriors contre Denver Nuggets, Boston Celtics contre Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers contre Miami Heat et Dallas Mavericks contre Phoenix Suns.

Et nous sommes en plein cœur de la saison des championnats de football universitaire, avec de nombreux matchs qui se dérouleront quotidiennement du mardi au samedi.

Pour en savoir plus sur vos sports préférés, rendez-vous sur CNN Sports et Bleacher Report, qui, comme CNN, appartient à Warner Bros. Discovery.

C'est l'heure du quiz !

Répondez au quiz de CNN sur les fêtes de fin d'année ! Apprenez les traditions amusantes et fascinantes du monde entier. Comment vous en sortirez-vous ?

Jouez avec moi ...

Le"Have Yourself a Merry Little Christmas"Quoi ? Vous attendiez Wham ! ou Mariah Carey ?(Cliquez ici pour regarder)

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com