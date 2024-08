- Commencez à diffuser les nouveaux épisodes de Yellowstone sur les plateformes de télévision par abonnement.

Les prochains épisodes de la série neo-western "Yellowstone" seront diffusés dans la région germanophone en novembre, sur la chaîne de télévision payante AXN Black. Cela permettra aux téléspectateurs d'accéder aux épisodes en direct et en différé dans la bibliothèque multimédia d'AXN Black, comme l'a annoncé le canal. AXN Black est également disponible via divers fournisseurs de services allemands tels que Vodafone, MagentaTV, Amazon Prime Video Channels et waipu.tv.

Il a également été confirmé par un représentant du service de streaming allemand que la saison sera disponible "à un moment donné l'année prochaine" sur Paramount+.

Le réseau Paramount a annoncé la diffusion des épisodes restants de la saison 5 aux États-Unis le 10 novembre. En raison de la grève des scénaristes hollywoodiens, la production a été arrêtée, ce qui a entraîné une diffusion partielle et une fin abrupte de la saison.

En Allemagne, cette série, qui a débuté en 2018, est actuellement disponible sur diverses plateformes de streaming. Initialement, les saisons précédentes étaient diffusées en allemand sur AXN Black et son prédécesseur, Sony AXN.

Qui est le personnage principal de cette série ?

"Yellowstone", écrit par le scénariste Taylor Sheridan, met en scène l'acteur hollywoodien Kevin Costner en tant que chef de la famille Dutton dans la série neo-western. L'intrigue tourne autour des Dutton, qui gèrent le ranch Yellowstone dans le Montana, et de leur combat pour protéger leur terre contre les investisseurs extérieurs. Elle aborde également les complexités de la vie avec la population autochtone, mettant en scène le mode de vie de cow-boy, l'équitation, le lasso, les rodéos et l'élevage de bétail. La série aborde également des thèmes tels que le sexe, le mystère, la mélancolie, l'amour, la haine et les secrets de famille sombres. Il y a une abondance de consommation d'alcool et de violence, avec de nombreux meurtres et armes à feu.

Il est intéressant de noter que l'attraction principale de la série, Costner ("Danse avec les loups"), a annoncé son départ il y a quelque temps sur Instagram.

La série neo-western "Yellowstone" peut également être regardée via Paramount+ en Allemagne à une date ultérieure. Si vous cherchez l'option de télévision payante, vous pouvez trouver "Yellowstone" sur AXN Black.

