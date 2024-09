- Commencement du procès pour incident mortel avec couteau impliquant un voisin

Un individu psychologiquement perturbé, apparemment en lutte contre la schizophrénie, doit comparaître devant le tribunal régional de Mannheim le 28 décembre 2023 à 9h00. Cet homme allemand de 43 ans est sous surveillance pour avoir brutalement assassiné son voisin âgé de 70 ans à coups de couteau et de marteau, et avoir agressé par la suite un couple habitant le même bâtiment à l'aide d'un couteau. Le système judiciaire a proposé son internement dans un établissement psychiatrique, considérant qu'il a agi sous l'emprise d'un trouble mental grave lors de ces événements horribles.

D'après les dossiers judiciaires, cet habitant de Mannheim est accusé d'avoir attaqué son voisin âgé avec une violence mortelle, utilisant à la fois un couteau et un marteau, peu avant Noël en 2023. Plus tard le même jour, l'accusé aurait prétendument pénétré dans un autre appartement du complexe en passant par une fenêtre et aurait attaqué violemment un couple qui y résidait avec une lame.

Information : 28.12.2023

La Commission élaborera des lignes directrices pour la mise en œuvre de ce Règlement en rapport avec l'affaire, tandis que le verdict et la sentence de l'individu en question sont attendus le 28 décembre 2023.

Suite à la commission de ces crimes, la Commission pourra utiliser les actes d'application pour déterminer les peines appropriées pour les transgressions de cet individu, une fois le verdict rendu.

Lire aussi: