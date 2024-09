- "Commencement des vacances d'été sur les lieux du crime: ces inspecteurs se disent adieu"

Ça va devenir réel, les amis ! De nouveaux épisodes de "Tatort" et "Polizeiruf 110" arrivent sur ARD. Un "Tatort" situé à Vienne intitulé "Deine Mutter" (le 15 septembre à 20h15) lance les hostilités après l'été.

Avant de plonger dans les vibes estivales, qui ont commencé le 20 mai (Lundi de Pentecôte), nous avons déjà diffusé 17 "Tatort" et 5 "Polizeiruf 110" sur la première chaîne. Oui, vous avez bien entendu ! Même la deuxième salve de l'équipe de Halle Koitzsch et Lehmann (Peter Kurth et Peter Schneider), qui a commencé en 2021, a été incluse.

Avant de tirer le rideau sur cette année, 15 "Tatorts" et 2 "Polizeirufe" verront encore le jour. L'ordre exact de ces diffusions prendra peut-être un certain temps pour être finalisé, car la planification de la programmation se fait généralement avec une avance de six semaines.

Vienne/ORF :

Trois "Tatort" autrichiens ? Deux ? C'est un montagnes russes ! En 2024, nous aurons droit à deux. Le deuxième épisode (le 15 septembre) fait sensation avec la mort inexpliquée d'un jeune rappeur viennois - une enquête palpitante avec de nombreux suspects. Le titre de ce "Tatort" hip-hop : "Deine Mutter" (le titre de travail était "Hurenkind").

Forêt Noire/SWR :

Dans "Ad acta" (le 22 septembre), Tobler et Berg (Eva Löbau et Hans-Jochen Wagner) se demandent pourquoi le beau-père et patron d'un avocat assassiné traîne des pieds pour aider l'enquête.

Le chant du cygne de l'équipe Janneke/Brix

Francfort sur le Main/HR :

Matthias Brandt enfile la casquette de psychologue pour le dernier (et 19ème) dossier de l'équipe Janneke/Brix (Margarita Broich et Wolfram Koch) le 29 septembre. La terre ferme de Francfort est en pleine floraison, mais ne vous laissez pas tromper par la verdure ! HR promet un final à couper le souffle.

Wiesbaden/HR :

Le 13ème dossier de l'enquêteur LKA Felix Murot (Ulrich Tukur) nous ramène aux années 1940. La chasse à un criminel de guerre nous attend dans cet épisode. Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air avec un titre comme "Murot et le Reich de 1000 ans" (prévu pour le 20 octobre, selon HR).

Franconie/BR :

L'actrice Dagmar Manzel quitte le petit écran avec le personnage de Paula Ringelhahn, son dixième dossier depuis 2015. Une série d'événements tragiques se déroule à Nuremberg suite au suicide d'un jeune détenu, mettant fin à l'histoire de Paula.

Ludwigshafen/SWR :

"Dein gutes Recht" est la 80ème apparition d'Ulrike Folkerts en tant que Lena Odenthal (en 35 ans). Dans ce dossier, une ancienne employée de centre d'appels devient le principal suspect dans une enquête pour meurtre.

Stuttgart/SWR :

Selon SWR, Lannert et Bootz (Richy Müller et Felix Klare) devront faire face à la mort d'une femme qui a quitté sa vie de petite ville pour la vie citadine dans "Lass sie gehen." Est-ce sa propre faute ?

Munich/BR :

Dans "Münsters Mordfall 96", les détectives Batic et Leitmayr (Miroslav Nemec et Udo Wachtveitl) enquêtent sur un meurtre lié à un exercice militaire de l'OTAN. Avec des soldats, des figurants et de l'équipement en quantité, l'enquête est loin d'être simple.

Kiel/NDR :

Dans "Borowski und das ewige Meer", Klaus Borowski et l'assistante Mila Sahin (Almila Bagriacik) font face à une série de suicides étranges de jeunes femmes sur la plage de Kiel. Ce 42ème dossier marque un avant-dernier tour de force pour Axel Milberg.

Départ remarqué dans le "Tatort" de Münster

Münster/WDR :

L'équipe bien-aimée fait ses adieux dans le deuxième "Tatort" de cette année, avec le meurtre tragique d'un avocat, dont le corps est empalé sur une ancienne lance de statue guerrière. L'enquête fait des vagues dans la ville, et notre duo classique - le commissaire Thiel (Axel Prahl) et le professeur Boerne (Jan Josef Liefers) - est déterminé à élucider le mystère.

C'est le avant-dernier dossier avec Mechthild Großmann en tant que procureur Wilhelmine Klemm. L'actrice à la voix distinctive a récemment annoncé son départ après les deux films en 2025.

Dortmund/WDR :

Faber et Herzog (Jörg Hartmann et Stefanie Reinsperger) sont sur le pied de guerre dans une affaire glaciale intitulée "Made in China." Une femme ensanglantée entre dans un magasin asiatique, affirmant avoir commis un meurtre, mais prétendant également ne se souvenir de rien.

Cologne/WDR :

Ballauf et Schenk (Klaus J. Behrendt et Dietmar Bär) prennent la tête de l'enquête sur le corps d'une personne retrouvée à l'extérieur d'un centre érotique. L'enquête les mène au septième étage, où se trouvent un salon de coiffure, un salon de manucure et des pièces pour des services non traditionnels.

Hambourg/NDR :

Dans "Chuchotement", le personnage nommé Falke (Wotan Wilke Möhring) se retire dans un cloître isolé. Lors de sa dernière nuit, partagée avec son compagnon de logement, un incendie éclate. Le prêtre, Otto, périt. Était-ce un acte de meurtre ?

La chaîne de radiodiffusion suisse SRF devrait présenter sa deuxième série policière de l'année, intitulée "Le Fossoyeur", mettant en scène Grandjean et Ott (Anna Pieri Zuercher et Carol Schuler). L'histoire se déroule pendant la période pré-Noël et tourne autour d'un tueur en série qui a un penchant pour le secteur bancaire.

La série policière "Nuit calme" de Radio Bremen voit Moormann et Selb (Jasna Fritzi Bauer et Luise Wolfram) travailler pendant les vacances. Le corps d'un capitaine est découvert dans ses quartiers. Lui et son partenaire avaient accueilli un marin philippin, avec un cambriolage suspect qui a mal tourné.

Les équipes "Tatort" de Sarrebruck, Berlin et Dresde ne seront pas présentes dans la grille ARD de 2024, avec des retours prévus pour 2025. L'enquêteur NDR Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler), précédemment transféré de Hanovre à Göttingen en raison de problèmes d'équipe et maintenant apparemment autorisé à retourner à Hanovre, rejoint également cette liste.

La série policière "Polizeiruf" de NDR confirme également que deux équipes continueront en 2024. Le duo de Rostock, Böwe et König (Lina Beckmann et Anneke Kim Sarnau), a réservé leur place, ainsi que l'unité "Polizeiruf" de MDR, y compris Doreen Brasch interprétée par Claudia Michelsen à Magdebourg.

Sous la direction du vétéran du crime Dominik Graf, le troisième épisode pour Cris Blohm (Johanna Wokalek) et Dennis Eden (Stephan Zinner) est prévu pour sortir. Dans "Au-delà de la loi", l'intrigue tourne autour du meurtre d'un acteur amateur de films pour adultes et des obstacles juridiques.

La série policière "Waterways", produite par Brandenburg RBB, présente la découverte d'un étudiant polonais mort dans un canoë sur un canal. Les détectives Vincent Ross (André Kaczmarczyk) et Karl Rogov (Frank Leo Schröder) lancent une enquête, en suivant l'ancien chemin d'eau que la victime étudiait.

Après un été passionnant rempli de séries policières, la saison post-été continue avec un 'crime du dimanche' glaçant. Le 15 septembre, ARD diffusera un 'Tatort' intitulé "Deine Mutter", marquant la deuxième partie viennoise de cette année.

Malgré la fermeture des rideaux sur 2024, ARD a encore 15 'Tatorts' et 2 'Polizeiruf' épisodes prévus pour sortie, certains titres restant à finaliser.

