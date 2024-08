- Commencement de la Gamescom: plus de deux cent mille fans attendus

Aux postes de jeu et aux manettes : La Gamescom commence mercredi (9h00) à Cologne, ouvrant ainsi le plus grand événement mondial des jeux vidéo et informatiques. L'an dernier, ce spectacle de cinq jours a attiré 320 000 personnes du monde entier, et cette année pourrait même dépasser ce chiffre. Le nombre record de visiteurs a été enregistré en 2019 avec 373 000 personnes, mais puis est venue la baisse due à la COVID-19.

Cette manifestation ouverte au public propose des billets à la vente, et vous y trouverez de nombreux représentants d'entreprises en train denetworker et de conclure des affaires. Les joueurs peuvent tester les dernières sorties. Malheureusement, les billets pour le samedi sont déjà épuisés.

Cette année s'annonce prometteuse, car le salon renforce son offre : Plus de 1 400 exposants de 64 pays présenteront de nouveaux jeux vidéo et informatiques, ainsi que d'autres innovations et services technologiques, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'année dernière. Le président de la CDU de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, et le ministre fédéral de l'Économie des Verts, Robert Habeck, sont attendus en tant qu'orateurs invités mercredi soir (18h00).

Les visiteurs de la Gamescom peuvent s'immerger dans divers démonstrations de jeux vidéo aux postes de jeu. Despite les billets pour le samedi étant épuisés, il y a encore de nombreuses occasions de tester les dernières sorties de jeux vidéo pendant l'événement.

Lire aussi: