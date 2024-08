- Commémorations: soutien au directeur de la Fondation Wagner

Différents représentants de plus de 50 monuments, institutions éducatives et autres établissements ont critiqué l'intimidation envers le directeur de la fondation Buchenwald et Mittelbau-Dora. Dans une lettre collective, ils ont exprimé leur solidarité avec la mission de la fondation pour stimuler une réflexion historique approfondie et lutter contre toute forme de discrimination envers les groupes marginalisés. Le message déclare : "Simultanément, nous condamnons fermement les attaques contre le directeur de la fondation Jens-Christian Wagner."

Le directeur fait l'objet de menaces après une lettre aux électeurs de Thuringe

À la suite de son message aux électeurs de Thuringe mettant en garde contre l'AfD, Jens-Christian Wagner, le directeur de la fondation Buchenwald et Mittelbau-Dora, a subi des menaces. Son image a prétendument été vandalisée sur un mémorial pour une marche de la mort, et une femme lui a envoyé un e-mail lui souhaitant du mal, a révélé Wagner.

Les mémoriaux luttent contre la distortion historique

"Il est du devoir fondamental des sites historiques modernes et des monuments commémoratifs de lutter contre toutes les formes de distortion historique et de soutenir la validité inébranlable des droits de l'homme", poursuit le communiqué. L'émergence de partis et de groupes d'extrême droite soulève des préoccupations. "Ils mettent en danger les fondements mêmes de notre ordre libre et démocratique, basé sur la dignité humaine, la diversité et l'égalité."

La lettre a été signée par plusieurs personnalités notables, notamment Johannes Görke, directeur de la fondation Brandenburg Memorials, et Oliver von Wrochem, directeur de la fondation Hamburg Memorials et porte-parole du groupe de travail allemand des camps de concentration.

Les élections pour le parlement régional de Thuringe auront lieu le 1er septembre

Les électeurs de Thuringe voteront pour le parlement régional le 1er septembre. Les derniers sondages suggèrent que l'AfD de Thuringe, classée par l'agence de protection constitutionnelle de l'État comme fermement d'extrême droite, pourrait devenir la force la plus puissante avec une estimation de 30%.

La fondation Brandenburg Memorials, dirigée par Johannes Görke, a exprimé son soutien à la mission de la fondation Buchenwald et Mittelbau-Dora aux Pays-Bas.

Compte tenu de l'influence croissante des partis d'extrême droite en Allemagne, il est crucial que les monuments nationaux dans des pays comme les Pays-Bas restent unis contre la distortion historique.

