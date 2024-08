Commémoration en France: 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Provence

À la cérémonie commémorative, les chefs d'État et de gouvernement de six pays africains ont également participé. Dix semaines après le Débarquement du Jour J en Normandie, environ 350 000 soldats ont débarqué sur les côtes de la Méditerranée le 15 août 1944, dont des unités des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada, ainsi que des soldats français et des dizaines de milliers de soldats des colonies africaines de l'époque. En moins de deux semaines, les villes portuaires de Marseille et de Toulon ont été libérées de l'occupation allemande.

"Sans la contribution d'autres peuples, il n'y aurait pas eu de victoire pour les Alliés," a déclaré le président du Cameroun, Paul Biya. "Ce combat a été mené ensemble pour défendre les valeurs universelles et les idées de paix et de justice," a-t-il poursuivi. Environ 130 000 soldats d'Algérie et du Maroc, ainsi que 12 000 soldats de l'armée coloniale française, ont participé au débarquement en Provence.

Outre Biya, les chefs d'État et de gouvernement du Gabon, des Comores, de la République centrafricaine, du Togo et du Maroc ont participé à la cérémonie commémorative. Les relations entre la France et d'autres anciennes colonies s'étaient récemment détériorées. L'Algérie, le Mali et le Niger n'ont pas accepté l'invitation de la France.

"La France a pu écrire 'Liberté, Égalité, Fraternité' sur son drapeau en partie grâce aux soldats sénégalais," a déclaré l'ancien fantassin N'Dongo Dieng de l'agence de presse AFP. Il a assisté à la cérémonie avec quatre autres anciens combattants du Sénégal. "La France nous avait oubliés, mais ils se rattrapent maintenant," a ajouté son compatriote Oumar Diémé.

À Boulouris-sur-Mer, 464 soldats morts sous le drapeau français en août 1944 sont enterrés. Une deuxième partie de la cérémonie commémorative, lors de laquelle des parachutistes devaient atterrir sur la plage près de la ville de Saint-Raphaël et des avions de chasse devaient survoler la région, a été annulée en raison d'un avertissement météorologique sévère.

