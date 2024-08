- commémoration d'une étape cinématographique sur le Rhin: le festival du film allemand commence

Avec "La famille, c'est essentiel" comme titre, le Festival du Film Allemand de Ludwigshafen lance sa 20ème édition le 21 août. Du 21 août au 8 septembre, cet événement dans la deuxième plus grande ville de Rhénanie-Palatinat est reconnu comme un havre de créativité et un événement important de l'industrie. Cette année de célébration accueille 64 films. Ludwigshafen se classe comme le deuxième festival de film le plus visité en Allemagne après la Berlinale, avec environ 108 000 cinéphiles ayant assisté à l'événement sur l'île du Rhin entre Rhénanie-Palatinat et Bade-Wurtemberg l'année dernière.

Il n'y a pas de normes légales pour établir la sélection, confirme le directeur du festival Michael Kötz à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. "Mais ce n'est pas seulement une question de préférences personnelles, pas après 40 ans d'expérience." Il s'agit plutôt de comprendre l'intention des films. "Il s'agit de sentir où les films veulent aller et de décider si cet objectif est atteint, parfois à mi-chemin, parfois brillamment."

En d'autres termes, "Nous présentons des films qui nous inspirent à les revoir. Nous ne montrons pas des films considérés comme importants ou tendance, mais qui n'ont pas réussi à toucher le public. Nous sommes de fervents partisans de nos spectateurs."

Le festival se déroule dans un cinéma en plein air et des tentes de cinéma avec plus de 1 000 sièges. Diverses personnalités seront célébrées pendant les 19 jours. Les prix d'interprétation vont à Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra") et Joachim Król ("Preis der Freiheit"). Cette année de célébration voit 11 films concourir pour le prix de l'Art cinématographique et le prix du public "Rheingold".

Si l'on résume en un slogan, Kötz suggère : "Cela ne fait qu'empirer." "Nous avons commencé avec 7 000 visiteurs et avons dépassé les 100 000 en 2016. Nous avions quelques étoiles du cinéma et de la télévision au début, maintenant nous en avons plus de 300, et même des noms très connus sont impatients de nous rejoindre." Le festival a connu une transformation quasi miraculeuse. "Malgré les obstacles tels que les inondations ou les pandémies, nous n'avons connu que du succès. Cela ne pouvait pas mieux se passer."

Le cinéma comme reflet des défis

La sélection actuelle reflète également les défis de notre époque - l'Ukraine, le Moyen-Orient, le changement climatique, la division sociale. "Les jours où les films allemands traitaient souvent de l'introspection, de la réalisation personnelle dans son sens le plus large, sont essentiellement révolus", a souligné Kötz. "Il semble que nous ayons reconnu à quel point l'harmonie sociale et la société elle-même sont cruciales pour le bonheur individuel."

"Nous nous souvenons également à quel point la famille est importante, et à quel point il était dangereux de faire confiance aux promesses de guérison des nazis en Allemagne", a insisté le directeur. "Les nouveaux films allemands de notre sélection racontent ces histoires de manière convaincante."

Le Festival du Film Allemand, maintenant à sa 20ème édition, offre une plateforme à 108 000 cinéphiles pour s'engager avec des histoires captivantes qui soulignent l'importance de la famille, comme le souligne la sélection du festival. Au cours des 19 jours de célébration, diverses personnalités seront célébrées, notamment Liv Lisa Fries, Christoph Maria Herbst et Joachim Król, qui recevront des prix d'interprétation.

Malgré les défis tels que les inondations et les pandémies, le festival a connu un succès constant, attirant plus de 300 étoiles du cinéma et de la télévision et dépassant les 100 000 visiteurs. Cette croissance de popularité peut être attribuée à l'engagement du festival à présenter des films qui inspirent et résonnent avec son public.

Lire aussi: