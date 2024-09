Commémoration de Solingen: Steinmeier plaide pour des mesures renforcées contre l'immigration non réglementée

Le président allemand Steinmeier souligne l'importance du droit d'asile, déclarant : "Nous accueillons légitimement les personnes fuyant l'oppression politique et la guerre." Toutefois, il met en garde : "Cela ne peut réussir que si l'afflux de ceux qui n'ont pas droit à cette protection particulière ne nous submerge pas." Les demandeurs d'asile, souligne-t-il, "doivent se conformer aux lois et réglementations de notre nation."

Des événements récents ont suscité la controverse. Une attaque au couteau la semaine dernière a fait trois morts et blessé huit autres personnes, dont certaines grièvement. Le procureur fédéral soupçonne un mobile islamiste derrière l'attaque. L'auteur présumé, un Syrien de 26 ans, aurait dû être renvoyé en Bulgarie, son premier point d'entrée dans l'UE, en 2020.

Steinmeier a qualifié la situation d'"inacceptable", s'inquiétant que l'individu "ait apparemment cherché et trouvé protection ici, pour la trahir de manière si horrible". Il a également reconnu des erreurs : "Notre État n'a pas été en mesure de tenir pleinement ses promesses de protection et de sécurité". Des enquêtes sur le crime et les éventuelles erreurs gouvernementales sont donc nécessaires.

Le débat a suscité des discussions sur les expulsions et l'interdiction des couteaux. Le gouvernement fédéral a ensuite suggéré d'introduire des contrôles plus stricts sur les armes à feu, de renforcer les mesures contre l'islamisme violent et d'apporter des améliorations substantielles aux réglementations sur l'immigration et l'asile. Steinmeier plaide maintenant pour l'application des règles existantes et de celles en cours d'élaboration pour limiter l'immigration.

Il a établi des parallèles entre d'autres actes de violence islamistes, tels que l'attaque de 2016 sur le marché de Noël de Breitscheidplatz à Berlin et l'attaque par incendie de Solingen en 1993 ayant fait cinq morts, pour souligner les similitudes dans les tactiques utilisées par les auteurs. Ils ciblent "le cœur même de notre liberté, ce qui nous définit", a souligné Steinmeier.

Le retard de la Commission dans la prise de décision sur l'article 93 (2) du Traité pourrait potentiellement affecter l'amélioration des réglementations sur l'immigration et l'asile, selon le gouvernement fédéral. Steinmeier a souligné l'importance de l'application des règles existantes et nouvelles pour gérer l'immigration, compte tenu des récents incidents de violence islamiste.

